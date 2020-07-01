Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

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Вальядолид
0:0
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
16' Желтая карточка
Барди Энис
29' Желтая карточка
Рубио Вальдо
45' Желтая карточка
Мичел Мигель
0:0
90' Не забитый пенальти
Унал Энес
90'+9
1
Масип
Хорди
18
Антонио
Ангуло
Хесус
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
Вальядолид
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

16'
 
Барди Энис
29'
Рубио Вальдо
 
45'
Мичел Мигель
 
63'
 
Эрнани Жорже
Рочина Рубен
64'
Гвардиола Серхи
Рубио Вальдо
 
69'
 
Мирамон Хорхе
Коке Хорхе II
69'
 
Клерк Карлос
Антонио Гарсия
74'
Вилья Тони
Эрвиас Пабло
 
79'
 
Леон Серхио
Рохер Марти
79'
 
Моралес Луис
Майораль Борха
84'
Сан Эметерио Феде
Мичел Мигель
 
90'
Унал Энес
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
8. Салису Мохаммед 1 0.03
9. Эрвиас Пабло 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Вилья Тони 0 0
14. Рубио Вальдо 0 0
15. Карнеро Рауль 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Барди Энис 4 0.11
5. Моралес Луис 3 0.08
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 4 0
7. Вилья Тони 4 0
8. Сан Эметерио Феде 4 0
9. Салису Мохаммед 4 0
10. Барба Федерико 3 0
11. Унал Энес 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Порро Педро 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 10 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Коке Хорхе II 3 0
12. Моралес Луис 3 0
13. Мелеро Гонсало 3 0
14. Эрнани Жорже 1 1
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Леванте 14.71% (5) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 26.47% (9) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта
Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья
Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 2:0 Вальядолид Ла Лига Леванте 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Леванте Примера Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда
Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Вальядолид 42.6% (60)
X 44.7% (63)
Леванте 12.8% (18)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

Исход игры
Вальядолид
42.6% (60)
Ничья
44.7% (63)
Леванте
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (40)
Меньше
71.01% (98)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (54)
1:0 Вальядолид
18.4% (26)
2:1 Вальядолид
16.3% (23)
1:2 Леванте
6.4% (9)
2:0 Вальядолид
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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