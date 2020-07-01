Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

Вальядолид
0:0
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Леванте
16' Желтая карточкаБарди Энис
29' Желтая карточкаРубио Вальдо
45' Желтая карточкаМичел Мигель
0:0
90' Не забитый пенальтиУнал Энес
21
Мичел
Мигель
11
Эрвиас
Пабло
10
Оскар
Плано
23
Рубио
Вальдо
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
29'
45'
90'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|8.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|9.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Вилья Тони
|0
|0
|14.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|15.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Барди Энис
|4
|0.11
|5.
|Моралес Луис
|3
|0.08
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|4
|0
|7.
|Вилья Тони
|4
|0
|8.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|9.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|10.
|Барба Федерико
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|10
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|12.
|Моралес Луис
|3
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|14.
|Эрнани Жорже
|1
|1
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|Леванте
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта
Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья
Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|12.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 54
|37
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте
Исход игры
Вальядолид
42.6% (60)
Ничья
44.7% (63)
Леванте
12.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (40)
Меньше
71.01% (98)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (54)
1:0 Вальядолид
18.4% (26)
2:1 Вальядолид
16.3% (23)
1:2 Леванте
6.4% (9)
2:0 Вальядолид
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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