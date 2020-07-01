Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леванте

Второй тайм

99' Айтор Фернандес из команды Леванте является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

99' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' После проверки VAR судья изменил решение - Вальядолид пробьет пенальти!

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

88' Вилья Тони пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

87' Пространство открывается для Гвардиола Серхи , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

87' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Унал Энес из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Леванте

84' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

82' Удар от ворот произведет Леванте

82' Оскар Плано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Хорошие скиллы дриблинга показывает Унал Энес , обходя своих соперников

78' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

78' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Вальядолид

73' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

70' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

69' Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Айтор Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Оскар Плано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

58' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эрвиас Пабло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

56' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

55' Удар от ворот произведет Вальядолид

55' Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали

54' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Выглядело как неплохой момент. Начо Мартинес из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

52' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Леванте

51' Эрвиас Пабло не смог попасть в створ ударом издали

50' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Вальядолид

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Салису Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Салису Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Барди Энис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота