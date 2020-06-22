Прогнозы на матч Мальорка - Сельта

Мальорка
Позже
Стадион: Visit Mallorca Estadi
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|10 (1)
|0.26
|2.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|3.
|Сальва Севилья
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|8.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|9.
|Састре Хуан
|0
|0
|10.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|11.
|Посо Алехандро
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|12 (4)
|0.32
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|5.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|6.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|7.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|8.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|9.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|10.
|Нолито Агудо
|1 (1)
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Мальо Уго
|0
|0
|15.
|Шейх Пап
|0
|0
|16.
|Айду Джозеф
|0
|0
|17.
|Браис Мендес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сальва Севилья
|8
|1
|2.
|Будимир Анте
|9
|0
|3.
|Раильо Антонио
|7
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Баба Иддрису
|5
|0
|7.
|Рейна Маноло
|4
|0
|8.
|Вальент Мартин
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|12.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|13.
|Гамес Франсиско
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|9
|0
|2.
|Араухо Нестор
|9
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Йокушлу Окай
|5
|0
|6.
|Васкес Кевин
|5
|0
|7.
|Фернандес Габриэль
|3
|1
|8.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|9.
|Санти Мина
|4
|0
|10.
|Рубен Бланко
|4
|0
|11.
|Олаза Лукас
|4
|0
|12.
|Айду Джозеф
|4
|0
|13.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|14.
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|15.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|16.
|Браис Мендес
|3
|0
|17.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|18.
|Денис Суарес
|2
|0
|19.
|Систо Пионе
|2
|0
|20.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|Сельта
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка
Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта
Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сельта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|72 - 33
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|15
|13
|4
|41 - 23
|58
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|45 - 33
|54
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|6.
|Хетафе
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|40 - 29
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|47 - 39
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|31 - 37
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|32
|7
|5
|20
|30 - 55
|26
|19.
|Леганес
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|24 - 46
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Мальорка - Сельта
Исход игры
Мальорка
0% (0)
Ничья
100% (3)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (1)
Меньше
66.67% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (3)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
66.7% (2)
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