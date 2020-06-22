Прогнозы на матч Мальорка - Сельта

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Мальорка
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 10 (1) 0.26
2. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
3. Сальва Севилья 4 (2) 0.11
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Раильо Антонио 1 0.03
8. Фебас Алейкс 0 0
9. Састре Хуан 0 0
10. Агбеньену Лумор 0 0
11. Посо Алехандро 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 12 (4) 0.32
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Смолов Фёдор 2 0.05
5. Систо Пионе 2 0.05
6. Денис Суарес 1 0.03
7. Олаза Лукас 1 0.03
8. Араухо Нестор 1 0.03
9. Фернандес Габриэль 1 0.03
10. Нолито Агудо 1 (1) 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0

Карточки

Мальорка
# Игрок      
1. Сальва Севилья 8 1
2. Будимир Анте 9 0
3. Раильо Антонио 7 1
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Баба Иддрису 5 0
7. Рейна Маноло 4 0
8. Вальент Мартин 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Лаго Жуниор 3 0
12. Эрнандес Хуан 3 0
13. Гамес Франсиско 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 9 0
2. Араухо Нестор 9 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Йокушлу Окай 5 0
6. Васкес Кевин 5 0
7. Фернандес Габриэль 3 1
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Санти Мина 4 0
10. Рубен Бланко 4 0
11. Олаза Лукас 4 0
12. Айду Джозеф 4 0
13. Пейнадо Франсиско 2 1
14. Рафинья Алькантара 3 0
15. Мурильо Джейсон 3 0
16. Браис Мендес 3 0
17. Саэнс Хорхе 1 1
18. Денис Суарес 2 0
19. Систо Пионе 2 0
20. Серхио Альварес II 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 6.9% (2) 27.59% (8) 13.79% (4)
 Сельта 14.81% (4) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес Вильярреал 1:0 Мальорка
Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта
Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сельта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сельта 2:2 Мальорка Ла Лига Мальорка 1:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Мальорка Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 18 часов 17 минут.


    • Прогнозы 3
    Мальорка 0% (0)
    X 100% (3)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Мальорка - Сельта

    Исход игры
    Мальорка
    0% (0)
    Ничья
    100% (3)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (3)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    66.7% (2)
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