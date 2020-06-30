Сауль пошёл по правому флангу, удалось ему обойти Ракитича, а вот сохранить мяч в поле - нет. Упустил за лицевую его игрок "Атлетико".

Пуч нарушил правила в атаке, по ногам Парти он зарядил.

Карраско по центру приблизился к штрафной площади и нанёс сильный удар. Пике накрыл! Угловой заработали гости.

Навесил Карраско от правого флажка, выбили хозяева мяч из своей штрафной площади.

Звучит свисток, команды уходят на перерыв! 1:1, но всё самое интересное у нас впереди. Сделаем паузу, скоро вернёмся!

45' 4 минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма. Много остановок сегодня у нас, плюс пауза на водопой.

43' Угловой получился не таким опасным у "Барселоны", но мяч хозяева сохранить смогли. Продолжается наступление хозяев.

42' Опасно получилось! Месси пробил по воротам, но угодил в голову игрока из стенки, в итоге мяч резко изменил направление, полетев под перекладину! Облак среагировал и перевёл в броске мяч на угловой!

41' Пуч здорово пробросил мяч мимо Тейе, в итоге Томас догнал и сбил с ног Рикарда. Неплохая точка для удара Месси. Стенка на линии штрафной площади стоит, а мяч - немного правее середины поля.

40' 63% на 37% по владению мячом. Впрочем, это традиционно для "Барселоны", ничего удивительного.

39' Навес с левого фланга в штрафную площадь "Атлетико", по центру там набегал Видаль, но Фелипе удалось его опередить.

37' Месси жёстко приняли на бедро на фланге, это Лоди постарался. Но арбитр тут кстати не усмотрел нарушения правил.

36' Сауль получил карточку. Обыграл его Месси, и полузащитник "Атлетико" ногу выставил, в которую Лео и врезался.

35' Хорошо смотрится "Атлетико", очередную атаку провели гости, но на этот раз мяч до Льоренте не дошёл.

33' Хорошая атака "Атлетико"! Льоренте после прострела справа решил пропустить мяч дальше на Корреа, а вот Анхель ошибся на приёме, в итоге пробить не удалось.

32' Игра возобновилась, полчаса команды провели на поле.

30' Пауза сделана в игре, надо попить водичку футболистам.

29' Неплохо разыграли футболисты "Барселоны", прострел слева к линии штрафной площади, Месси в касание пробил, но удар толком не получился у аргентинца. Мимо ворот.

28' Лоди поставил корпус Видалю, в итоге заставил чилийца правила нарушать. Пропали моменты у "Барселоны", игра в атаке особо не клеится.

26' Вновь "Барселона" немного успокаивает темп встречи, играя в пас на половине поля соперника.

25' Месси смело пошёл в обыгрыш перед штрафной площадью соперника, но Томас уверенно мяч у аргентинца с ноги выбил. Потеря.

23' Атака "Атлетико", Лоди подключился по левому флангу, прострелил в штрафную площадь, но Тер Штеген мяч накрыл.

22' Месси классный удар справа с угла штрафной площади нанёс! Чуть-чуть не хватило аргентинцу, чтобы в дальнюю девятку попасть! Мяч там даже "облизал" штангу!

21' Интересно события развиваются! Футболисты "Атлетико" не тушуются, стараются идти в атаку. "Барселоне" придётся непросто.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сауль Ньигес! 1:1!

А вот Сауль гол забил! Обманул полузащитник Тер Штегена, аккуратно пробив в правый от себя угол, а голкипер "Барселоны" прыгнул в противоположный.

18' Обступили игроки "Барселоны" главного судью, в итоге Пике карточку за разговоры получил. Повтор показывает, что Тер Штеген на линии ворот действительно не находился.

17' Оба-на! VAR в дело вмешался! Тер Штеген раньше времени во время пенальти вышел из ворот, в итоге получил карточку, и надо перебить 11-метровый!!!

16' Нет гола! Диего Косте сегодня не везёт! Мощно пробил низом форвард "Атлетико" в правый от себя угол, но Тер Штеген всё угадал!

15' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Барселоны"!

Карраско по левому флангу ворвался в штрафную площадь хозяев, Видаль подставил ногу, сбив оппонента с ног.

14' Продолжает "Барселона" катать мяч на половине поля соперника. Впрочем, мы к такой игре хозяев привыкли.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ! Диего Коста! 1:0! Автогол!

Месси низом выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, а там Диего Коста элегантно внутренней стороной бедра переправил мяч в створ! Неудачно в него мяч попал, сориентироваться не смог форвард "Атлетико", дежуривший на ближней штанге.

11' Самостоятельно Месси всё исполнил, низом пробивал справа с острого угла в ближний угол, но там дежурил Диего Коста, отбив мяч на угловой.

10' Видаль от лицевой попытался пяткой отыграть назад, в итоге попал в руку Саулю. Штрафной посмотрим!

9' Льоренте набрал скорость по правому флангу, намеревался ворваться в штрафную площадь, но не удалось переиграть Ленгле ему.

8' Ракитич нанёс сильный удар с дальней дистанции после отбора мяча, в итоге Облаку пришлось в прыжке свою команду выручать!

6' Очень опасный штрафной получился! Карраско сам навесил с левого фланга, до мяча совсем немного не дотянулся Хосе Химиенес, и тот в итоге рядом со штангой пролетел!

5' Карраско по левому флангу тащил мяч в атаку, но его уронили. Недоволен наставник "Барселоны".

3' Спокойно начинается наша игра, футболисты "Барселоны" с мячом. Хозяевам сегодня нужна победа, потому как "Реал" уже обогнал каталонцев.