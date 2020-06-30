Барселона
1:1
Перерыв
Стадион: Камп Ноу
Атлетико М
1:0
11' Гол в свои воротаКоста Диего
16' Undefined phrase: football_event_Коста Диего
17' Желтая карточкаТер Штеген Марк-Андре
18' Желтая карточкаПике Херард
1:1
19' ПенальтиНьигес Сауль
35' Желтая карточкаНьигес Сауль
18
Альба
Жорди
28
Пуч
Рикард
13
Облак
Ян
12
Лоди
Ренан
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Ансу ФатиНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
16'
18'
19'
1:1
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|21 (4)
|0.55
|2.
|Суарес Луис
|13 (1)
|0.34
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|17.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|4.
|Ньигес Сауль
|5 (1)
|0.13
|5.
|Коста Диего
|4 (2)
|0.11
|6.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|7.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|6
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Видаль Артуро
|4
|0
|9.
|Суарес Луис
|4
|0
|10.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|12.
|Месси Лионель
|3
|0
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|9
|0
|3.
|Мората Альваро
|5
|1
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Коке Хорхе
|5
|0
|8.
|Савич Стефан
|5
|0
|9.
|Корреа Анхель
|5
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Коста Диего
|3
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|17.
|Лемар Тома
|1
|0
|18.
|Карраско Янник
|1
|0
|19.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|15.49% (11)
|8.45% (6)
|26.76% (19)
|16.9% (12)
|14.08% (10)
|18.31% (13)
|Атлетико М
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Барселона: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Барселона Лига чемпионов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|1:1 Заявка
|33
|21
|7
|5
|73 - 34
|70
|3.
|Атлетико М
|1:1 Заявка
|33
|15
|14
|4
|42 - 24
|59
|4.
|Севилья
|3:0 Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|0:3 Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Барселона 1:1 Атлетико М
Исход игры
Барселона
78.3% (108)
Ничья
18.8% (26)
Атлетико М
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.4% (64)
1:0 Барселона
22.5% (31)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Барселона
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Барселона
2.9% (4)
1:2 Атлетико М
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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