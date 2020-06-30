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Барселона
1:1
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Коста Диего
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Коста Диего
17' Желтая карточка
Тер Штеген Марк-Андре
18' Желтая карточка
Пике Херард
1:1
19' Пенальти
Ньигес Сауль
35' Желтая карточка
Ньигес Сауль
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
4
Ракитич
Иван
5
Бускетс
Серхио
28
Пуч
Рикард
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
22
Видаль
Артуро
13
Облак
Ян
4
Ариас
Сантьяго
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
19
Коста
Диего
Барселона
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

11'
Коста Диего
1:0
16'
 
Коста Диего
17'
Тер Штеген Марк-Андре
 
18'
Пике Херард
 
19'
1:1
Ньигес Сауль
35'
 
Ньигес Сауль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 21 (4) 0.55
2. Суарес Луис 13 (1) 0.34
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Ньигес Сауль 5 (1) 0.13
5. Коста Диего 4 (2) 0.11
6. Витоло Виктор 3 0.08
7. Коке Хорхе 2 0.05
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 6 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Видаль Артуро 4 0
9. Суарес Луис 4 0
10. Фирпо Жуниор 4 0
11. Де Йонг Френки 2 1
12. Месси Лионель 3 0
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 9 0
3. Мората Альваро 5 1
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Фелиш Жоау 6 0
6. Лоди Ренан 4 1
7. Коке Хорхе 5 0
8. Савич Стефан 5 0
9. Корреа Анхель 5 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Коста Диего 3 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Эрмосо Марио 2 0
16. Ариас Сантьяго 1 0
17. Лемар Тома 1 0
18. Карраско Янник 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 15.49% (11) 8.45% (6) 26.76% (19) 16.9% (12) 14.08% (10) 18.31% (13)
 Атлетико М 7.89% (3) 15.79% (6) 18.42% (7) 21.05% (8) 23.68% (9) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Барселона: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Барселона 2:3 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера
Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Барселона Лига чемпионов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона 1:1 Заявка 33 21 7 5 73 - 34 70
3. Атлетико М 1:1 Заявка 33 15 14 4 42 - 24 59
4. Севилья 3:0 Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
6. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
7. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес 0:3 Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, команды уходят на перерыв! 1:1, но всё самое интересное у нас впереди. Сделаем паузу, скоро вернёмся!
  • Угловой
    45'
    Навесил Карраско от правого флажка, выбили хозяева мяч из своей штрафной площади.
  • 45'
    Карраско по центру приблизился к штрафной площади и нанёс сильный удар. Пике накрыл! Угловой заработали гости.
  • Фол, нарушение
    45'
    Пуч нарушил правила в атаке, по ногам Парти он зарядил.
  • 45'
    Сауль пошёл по правому флангу, удалось ему обойти Ракитича, а вот сохранить мяч в поле - нет. Упустил за лицевую его игрок "Атлетико".
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма. Много остановок сегодня у нас, плюс пауза на водопой.
  • Угловой
    43'
    Угловой получился не таким опасным у "Барселоны", но мяч хозяева сохранить смогли. Продолжается наступление хозяев.
  • Опасный момент
    42'
    Опасно получилось! Месси пробил по воротам, но угодил в голову игрока из стенки, в итоге мяч резко изменил направление, полетев под перекладину! Облак среагировал и перевёл в броске мяч на угловой!
  • Фол, нарушение
    41'
    Пуч здорово пробросил мяч мимо Тейе, в итоге Томас догнал и сбил с ног Рикарда. Неплохая точка для удара Месси. Стенка на линии штрафной площади стоит, а мяч - немного правее середины поля.
  • 40'
    63% на 37% по владению мячом. Впрочем, это традиционно для "Барселоны", ничего удивительного.
  • 39'
    Навес с левого фланга в штрафную площадь "Атлетико", по центру там набегал Видаль, но Фелипе удалось его опередить.
  • 37'
    Месси жёстко приняли на бедро на фланге, это Лоди постарался. Но арбитр тут кстати не усмотрел нарушения правил.
  • Желтая карточка
    36'
    Сауль получил карточку. Обыграл его Месси, и полузащитник "Атлетико" ногу выставил, в которую Лео и врезался.
  • 35'
    Хорошо смотрится "Атлетико", очередную атаку провели гости, но на этот раз мяч до Льоренте не дошёл.
  • 33'
    Хорошая атака "Атлетико"! Льоренте после прострела справа решил пропустить мяч дальше на Корреа, а вот Анхель ошибся на приёме, в итоге пробить не удалось.
  • 32'
    Игра возобновилась, полчаса команды провели на поле.
  • 30'
    Пауза сделана в игре, надо попить водичку футболистам.
  • 29'
    Неплохо разыграли футболисты "Барселоны", прострел слева к линии штрафной площади, Месси в касание пробил, но удар толком не получился у аргентинца. Мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    28'
    Лоди поставил корпус Видалю, в итоге заставил чилийца правила нарушать. Пропали моменты у "Барселоны", игра в атаке особо не клеится.
  • 26'
    Вновь "Барселона" немного успокаивает темп встречи, играя в пас на половине поля соперника.
  • 25'
    Месси смело пошёл в обыгрыш перед штрафной площадью соперника, но Томас уверенно мяч у аргентинца с ноги выбил. Потеря.
  • 23'
    Атака "Атлетико", Лоди подключился по левому флангу, прострелил в штрафную площадь, но Тер Штеген мяч накрыл.
  • Опасный момент
    22'
    Месси классный удар справа с угла штрафной площади нанёс! Чуть-чуть не хватило аргентинцу, чтобы в дальнюю девятку попасть! Мяч там даже "облизал" штангу!
  • 21'
    Интересно события развиваются! Футболисты "Атлетико" не тушуются, стараются идти в атаку. "Барселоне" придётся непросто.
  • Пенальти
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сауль Ньигес! 1:1!
    А вот Сауль гол забил! Обманул полузащитник Тер Штегена, аккуратно пробив в правый от себя угол, а голкипер "Барселоны" прыгнул в противоположный.
  • Желтая карточка
    18'
    Обступили игроки "Барселоны" главного судью, в итоге Пике карточку за разговоры получил. Повтор показывает, что Тер Штеген на линии ворот действительно не находился.
  • Желтая карточка
    17'
    Оба-на! VAR в дело вмешался! Тер Штеген раньше времени во время пенальти вышел из ворот, в итоге получил карточку, и надо перебить 11-метровый!!!
  • Не забитый пенальти
    16'
    Нет гола! Диего Косте сегодня не везёт! Мощно пробил низом форвард "Атлетико" в правый от себя угол, но Тер Штеген всё угадал!
  • Пенальти!
    15'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Барселоны"!
    Карраско по левому флангу ворвался в штрафную площадь хозяев, Видаль подставил ногу, сбив оппонента с ног.
  • 14'
    Продолжает "Барселона" катать мяч на половине поля соперника. Впрочем, мы к такой игре хозяев привыкли.
  • Гол в свои ворота
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! Диего Коста! 1:0! Автогол!
    Месси низом выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, а там Диего Коста элегантно внутренней стороной бедра переправил мяч в створ! Неудачно в него мяч попал, сориентироваться не смог форвард "Атлетико", дежуривший на ближней штанге.
  • 11'
    Самостоятельно Месси всё исполнил, низом пробивал справа с острого угла в ближний угол, но там дежурил Диего Коста, отбив мяч на угловой.
  • 10'
    Видаль от лицевой попытался пяткой отыграть назад, в итоге попал в руку Саулю. Штрафной посмотрим!
  • 9'
    Льоренте набрал скорость по правому флангу, намеревался ворваться в штрафную площадь, но не удалось переиграть Ленгле ему.
  • 8'
    Ракитич нанёс сильный удар с дальней дистанции после отбора мяча, в итоге Облаку пришлось в прыжке свою команду выручать!
  • Опасный момент
    6'
    Очень опасный штрафной получился! Карраско сам навесил с левого фланга, до мяча совсем немного не дотянулся Хосе Химиенес, и тот в итоге рядом со штангой пролетел!
  • 5'
    Карраско по левому флангу тащил мяч в атаку, но его уронили. Недоволен наставник "Барселоны".
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, футболисты "Барселоны" с мячом. Хозяевам сегодня нужна победа, потому как "Реал" уже обогнал каталонцев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Атлетико". В традиционных цветах сегодня играют команды.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Барселона 1:1 Атлетико М

Исход игры
Барселона
78.3% (108)
Ничья
18.8% (26)
Атлетико М
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.4% (64)
1:0 Барселона
22.5% (31)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Барселона
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Барселона
2.9% (4)
1:2 Атлетико М
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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