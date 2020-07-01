Первый тайм

8' Гуэдеш с линии штрафной площади пробил в левый угол. Унай Симон в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

7' Родриго слева ворвался в штрафную площадь, но его удар в дальний верхний угол выше неточным.

6' Рауль Гапрсия в штрафной площади получил мяч итс двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

5' Парехо справа со штрафного навесил к воротам, где борьбу вверху выиграл Уильямс и мяч из штрафной площади выбил.

3' Немного раньше назначенного времени начался матч. Зрителей на трибунах нет, и возмущаться этому некому.

2' "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Атлетик" - в зелёной форме.