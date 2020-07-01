22
Макси
Гомес
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гильямон УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Воро Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|9.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|11.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|12.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|13.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|11 (7)
|0.29
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|5.
|Капа Андер
|2
|0.05
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
|15.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Торрес Ферран
|5
|0
|9.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|12.
|Родриго Морено
|2
|1
|13.
|Коста Хауме
|3
|0
|14.
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|15.
|Солер Карлос
|3
|0
|16.
|Гильямон Уго
|3
|0
|17.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|18.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|19.
|Силессен Яспер
|1
|0
|20.
|Хауме Доменек
|1
|0
|21.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капа Андер
|10
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|9
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|9
|0
|4.
|Гарсия Дани
|8
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|6
|0
|7.
|Юри Берчиче
|5
|0
|8.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|9.
|Муньяин Икер
|2
|1
|10.
|Адурис Ариц
|3
|0
|11.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|13.
|Весга Микель
|3
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Сансет Ойян
|1
|0
|18.
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|5.56% (2)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|30.56% (11)
|Атлетик Б
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|8
|3
|60 - 21
|71
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|42 - 30
|52
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 40
|51
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|48 - 41
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 46
|46
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 28
|45
|10.
|Гранада
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 38
|43
|11.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 47
|41
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|41 - 46
|41
|13.
|Бетис
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|43 - 52
|37
|14.
|Эйбар
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|34 - 48
|35
|15.
|Алавес
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|35
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|27 - 37
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|26 - 51
|24
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
60.1% (86)
Ничья
30.1% (43)
Атлетик Б
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.9% (47)
1:1 Ничья
25.9% (37)
1:0 Валенсия
16.8% (24)
2:0 Валенсия
6.3% (9)
1:2 Атлетик Б
5.6% (8)
0:1 Атлетик Б
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Валенсия
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!