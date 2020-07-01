  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Атлетик Б
0' 5'
13
Силессен
Яспер
25
Флоренци
Алессандро
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
3
Коста
Хауме
20
Торрес
Ферран
10
Парехо
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
19
Родриго
Морено
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Кордоба
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
Валенсия
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 11 (7) 0.29
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Вильялибре Асьер 3 0.08
5. Капа Андер 2 0.05
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Мангала Эльяким 2 1
12. Родриго Морено 2 1
13. Коста Хауме 3 0
14. Дьякаби Муктар 3 0
15. Солер Карлос 3 0
16. Гильямон Уго 3 0
17. Флоренци Алессандро 1 1
18. Гарай Эсекиэль 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 9 0
3. Иньиго Мартинес 9 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Юри Берчиче 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)
 Атлетик Б 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5) 9.09% (3) 9.09% (3) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
6. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
7. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    8'
    Гуэдеш с линии  штрафной площади пробил в левый угол. Унай Симон в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • 7'
    Родриго слева ворвался в штрафную площадь, но его удар в дальний верхний угол выше неточным.
  • Опасный момент
    6'
    Рауль Гапрсия в штрафной площади получил мяч итс двенадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 5'
    Парехо справа со штрафного навесил к воротам, где борьбу вверху выиграл Уильямс и мяч из штрафной площади выбил.
  • 3'
    Немного раньше назначенного времени начался матч. Зрителей на трибунах нет, и возмущаться этому некому.
  • 2'
    "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Атлетик" - в зелёной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Месталье"!
  • Первый тайм
  • 4'
    Удар от ворот произведет Валенсия
  • 4'
    Пространство открывается для Рауль Гарсия, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 4'
    Плохо играет Дьякаби Муктар - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 4'
    Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 3'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
  • 1'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Атлетик Б начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
60.1% (86)
Ничья
30.1% (43)
Атлетик Б
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.9% (47)
1:1 Ничья
25.9% (37)
1:0 Валенсия
16.8% (24)
2:0 Валенсия
6.3% (9)
1:2 Атлетик Б
5.6% (8)
0:1 Атлетик Б
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Валенсия
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 