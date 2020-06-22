Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б

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Валенсия
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 11 (7) 0.29
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Вильялибре Асьер 3 0.08
5. Капа Андер 2 0.05
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Мангала Эльяким 2 1
12. Родриго Морено 2 1
13. Коста Хауме 3 0
14. Дьякаби Муктар 3 0
15. Солер Карлос 3 0
16. Гильямон Уго 3 0
17. Флоренци Алессандро 1 1
18. Гарай Эсекиэль 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 9 0
3. Иньиго Мартинес 9 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Юри Берчиче 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)
 Атлетик Б 24.24% (8) 21.21% (7) 15.15% (5) 9.09% (3) 9.09% (3) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 32 21 6 5 72 - 33 69
3. Атлетико М Заявка 32 15 13 4 41 - 23 58
4. Севилья Заявка 32 14 12 6 45 - 33 54
5. Вильярреал Заявка 32 15 6 11 51 - 40 51
6. Хетафе Заявка 31 13 10 8 40 - 29 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 14 5 12 47 - 39 47
8. Валенсия Заявка 32 12 10 10 41 - 46 46
9. Атлетик Б Заявка 32 11 12 9 36 - 28 45
10. Гранада Заявка 32 12 7 13 38 - 38 43
11. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
12. Леванте Заявка 32 12 5 15 41 - 46 41
13. Бетис Заявка 32 9 10 13 43 - 52 37
14. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
15. Алавес Заявка 32 9 8 15 32 - 48 35
16. Вальядолид Заявка 32 7 14 11 27 - 37 35
17. Сельта Заявка 32 7 13 12 31 - 37 34
18. Мальорка Заявка 32 7 5 20 30 - 55 26
19. Леганес Заявка 32 5 10 17 24 - 46 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.


    • Прогнозы 1
    Валенсия 0% (0)
    X 100% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
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    Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б

    Исход игры
    Валенсия
    0% (0)
    Ничья
    100% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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