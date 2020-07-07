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Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Денизлиспор
0'
29' Желтая карточка
Клиши Гаэль
31'
34
Гюнок
Мерт
80
Кайсара
Жуниор
37
Шкртел
Мартин
26
Понк
Карлуш
3
Клиши
Гаэль
7
Вишча
Эдин
17
Кавечи
Ирфан
5
Топал
Мехмет
91
Алексич
Даниел
27
Кривелли
Энцо
19
Ба
Демба
25
Аджар
Толгахан
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
15
Йылмаз
Огуз
21
Бергдич
Закария
90
Сакей
Айзаак
9
Сако
Хади
20
Нияз
Реджеп
8
Муравски
Радослав
10
Айсатти
Исмаил
7
Родальега
Уго
Истанбул Башакшехир
4-4-2
Денизлиспор
4-1-4-1

Ход матча

29'
Клиши Гаэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ба Демба 11 (1) 0.32
2. Вишча Эдин 10 (3) 0.29
3. Кривелли Энцо 10 0.29
4. Алексич Даниел 6 0.18
5. Кавечи Ирфан 4 0.12
6. Шкртел Мартин 3 0.09
7. Гульбрандсен Фредрик 3 0.09
8. Клиши Гаэль 2 0.06
9. Элия Эльеро 2 0.06
10. Текдемир Махмут 2 0.06
11. Понк Карлуш 1 0.03
12. Кайсара Жуниор 0 0
13. Епуряну Александр 0 0
14. Топал Мехмет 0 0
15. Гюнок Мерт 0 0
16. Окечукву Азубуйке 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 0.18
2. Эступиньян Оскар 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Юмлу Мустафа 3 0.09
6. Сако Хади 2 0.06
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Кривелли Энцо 11 0
2. Кавечи Ирфан 7 1
3. Текдемир Махмут 8 0
4. Епуряну Александр 5 1
5. Шкртел Мартин 5 0
6. Ба Демба 4 0
7. Алексич Даниел 4 0
8. Вишча Эдин 2 1
9. Клиши Гаэль 2 0
10. Арда Туран 2 0
11. Гульбрандсен Фредрик 2 0
12. Учар Угур 1 0
13. Инлер Гёкхан 1 0
14. Элия Эльеро 1 0
15. Кайсара Жуниор 1 0
16. Гюнок Мерт 1 0
17. Окечукву Азубуйке 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 5 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Истанбул Башакшехир 12.77% (6) 10.64% (5) 12.77% (6) 25.53% (12) 23.4% (11) 14.89% (7)
 Денизлиспор 0 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 33.33% (8) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор
Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Истанбул Башакшехир 4:1 Спортинг Л Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Спортинг Л 3:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Кыркларелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Кыркларелиспор Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Истанбул Башакшехир: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 1:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Турецкая первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 0:0 Заявка 31 18 10 3 57 - 27 64
2. Трабзонспор Заявка 30 17 10 3 68 - 33 61
3. Сивасспор Заявка 30 15 9 6 50 - 33 54
4. Галатасарай Заявка 30 14 10 6 49 - 29 52
5. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
6. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 30 9 10 11 35 - 48 37
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 31 8 9 14 29 - 43 33
14. Кайсериспор Заявка 30 8 7 15 36 - 65 31
15. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
16. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
17. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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