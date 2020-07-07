Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Денизлиспор
29' Желтая карточкаКлиши Гаэль
34
Гюнок
Мерт
26
Понк
Карлуш
17
Кавечи
Ирфан
19
Ба
Демба
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
90
Сакей
Айзаак
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ба ДембаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Учар УгурЗащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
-
23 Бехич АзизПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
Ход матча
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ба Демба
|11 (1)
|0.32
|2.
|Вишча Эдин
|10 (3)
|0.29
|3.
|Кривелли Энцо
|10
|0.29
|4.
|Алексич Даниел
|6
|0.18
|5.
|Кавечи Ирфан
|4
|0.12
|6.
|Шкртел Мартин
|3
|0.09
|7.
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0.09
|8.
|Клиши Гаэль
|2
|0.06
|9.
|Элия Эльеро
|2
|0.06
|10.
|Текдемир Махмут
|2
|0.06
|11.
|Понк Карлуш
|1
|0.03
|12.
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|13.
|Епуряну Александр
|0
|0
|14.
|Топал Мехмет
|0
|0
|15.
|Гюнок Мерт
|0
|0
|16.
|Окечукву Азубуйке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|2.
|Эступиньян Оскар
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|6.
|Сако Хади
|2
|0.06
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кривелли Энцо
|11
|0
|2.
|Кавечи Ирфан
|7
|1
|3.
|Текдемир Махмут
|8
|0
|4.
|Епуряну Александр
|5
|1
|5.
|Шкртел Мартин
|5
|0
|6.
|Ба Демба
|4
|0
|7.
|Алексич Даниел
|4
|0
|8.
|Вишча Эдин
|2
|1
|9.
|Клиши Гаэль
|2
|0
|10.
|Арда Туран
|2
|0
|11.
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|12.
|Учар Угур
|1
|0
|13.
|Инлер Гёкхан
|1
|0
|14.
|Элия Эльеро
|1
|0
|15.
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|16.
|Гюнок Мерт
|1
|0
|17.
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|5
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Чалик Бурак
|1
|0
|18.
|Мбамба Марк
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Истанбул Башакшехир
|12.77% (6)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|25.53% (12)
|23.4% (11)
|14.89% (7)
|Денизлиспор
|0
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор
Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Истанбул Башакшехир 4:1 Спортинг Л Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Спортинг Л 3:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Кыркларелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Кыркларелиспор Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Истанбул Башакшехир: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|31
|18
|10
|3
|57 - 27
|64
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|17
|10
|3
|68 - 33
|61
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 33
|54
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|49 - 29
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 48
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|29 - 43
|33
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|17.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25