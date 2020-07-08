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Сивасспор
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Малатьяспор
0'
26' Желтая карточка
Ятабаре Мустафа
29' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
69'
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
20
Аксой
Фатих
5
Кофи
Исаак
54
Кылынч
Эмре
8
Яндаш
Мерт
Хакан
11
Ешильюрт
Эрдоган
9
Ятабаре
Мустафа
30
Фарноль
Фабьен
6
Ялчин
Робин
44
Мина
Артуро
16
Хадебе
Тинейдж
29
Шебаке
Иссам
8
Йилдырым
Мурат
19
Аскуа
Африйе
20
Доналд
Митчелл
7
Тёре
Гёкхан
9
Булут
Умут
45
Хафез
Карим
Сивасспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-3-3

Ход матча

26'
Ятабаре Мустафа
 
29'
 
Хадебе Тинейдж
46'
Коне Аруна
Аксой Фатих
 
60'
Андраде Фернандо
Ешильюрт Эрдоган
 
63'
 
Вальтер Реми
Доналд Митчелл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ятабаре Мустафа 12 0.35
2. Кылынч Эмре 7 0.21
3. Арслан Хакан 7 0.21
4. Яндаш Мерт Хакан 6 (1) 0.18
5. Коне Аруна 5 0.15
6. Андраде Фернандо 5 0.15
7. Ешильюрт Эрдоган 4 0.12
8. Озтекин Ясин 1 0.03
9. Эрдал Зия 1 0.03
10. Чифтчи Угюр 1 0.03
11. Шкулетич Петар 1 0.03
12. Траоре Абду 0 0
13. Гойяно Марсело 0 0
14. Аксой Фатих 0 0
15. Клаудемир де Соуза 0 0
16. Кофи Исаак 0 0
17. Папп Пол 0 0
18. Османпаша Джанер 0 0
19. Джерлек Армин 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхович Адис 11 (4) 0.32
2. Тьеви Бифума 6 0.18
3. Гильерме Маркес 5 0.15
4. Доналд Митчелл 5 0.15
5. Булут Умут 3 0.09
6. Ялчин Робин 3 0.09
7. Кьяртанссон Видар 2 0.06
8. Тёре Гёкхан 1 (1) 0.03
9. Йилдырым Мурат 1 0.03
10. Фофана Морике 1 0.03
11. Шебаке Иссам 1 0.03
12. Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
13. Тозлу Эрен 1 0.03
14. Аскуа Африйе 0 0
15. Хафез Карим 0 0
16. Айтач Сакыб 0 0
17. Шалали Гилан 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Гойяно Марсело 8 1
2. Кылынч Эмре 8 0
3. Аксой Фатих 8 0
4. Чифтчи Угюр 6 1
5. Ятабаре Мустафа 6 0
6. Арслан Хакан 6 0
7. Ешильюрт Эрдоган 6 0
8. Яндаш Мерт Хакан 6 0
9. Османпаша Джанер 5 0
10. Кофи Исаак 3 1
11. Эрдал Зия 4 0
12. Андраде Фернандо 4 0
13. Самасса Мамаду II 3 0
14. Аппиндангойе Аарон 3 0
15. Коне Аруна 1 0
16. Озтекин Ясин 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Ялчин Робин 8 1
2. Акбаш Мустафа 4 2
3. Йилдырым Мурат 6 0
4. Аскуа Африйе 6 0
5. Мина Артуро 6 0
6. Айтач Сакыб 5 0
7. Тёре Гёкхан 3 1
8. Доналд Митчелл 4 0
9. Шалали Гилан 4 0
10. Каш Эркан 3 0
11. Гильерме Маркес 3 0
12. Яхович Адис 1 1
13. Тозлу Эрен 1 1
14. Фарноль Фабьен 2 0
15. Тьеви Бифума 2 0
16. Фофана Морике 2 0
17. Ндайишимийе Юссуф 2 0
18. Булут Умут 1 0
19. Йылдыз Ахмед 1 0
20. Оздемир Озер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 15% (6) 17.5% (7) 17.5% (7)
 Малатьяспор 2.86% (1) 8.57% (3) 22.86% (8) 5.71% (2) 17.14% (6) 42.86% (15)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор
Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф Сивасспор 1:0 Гёзтепе Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша
Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Малатьяспор 2:1 Сивасспор Кубок Сивасспор 4:0 Малатьяспор Кубок Малатьяспор 1:3 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Малатьяспор Суперлига
Малатьяспор 4:4 Сивасспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Малатьяспор Суперлига Сивасспор 4:0 Малатьяспор Первая лига Турции Малатьяспор 0:0 Сивасспор Первая лига Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор 2:1 Заявка 31 18 10 3 70 - 34 64
3. Сивасспор 0:0 Заявка 31 15 10 6 50 - 33 55
4. Галатасарай Заявка 30 14 10 6 49 - 29 52
5. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
6. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор 1:2 Заявка 31 9 10 12 36 - 50 37
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
14. Кайсериспор Заявка 30 8 7 15 36 - 65 31
15. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
16. Малатьяспор 0:0 Заявка 31 7 9 15 43 - 46 30
17. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Хадебе Тинейдж получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ятабаре Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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