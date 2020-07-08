Сивасспор
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Малатьяспор
26' Желтая карточкаЯтабаре Мустафа
29' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
20
Аксой
Фатих
54
Кылынч
Эмре
44
Мина
Артуро
29
Шебаке
Иссам
19
Аскуа
Африйе
45
Хафез
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Хафез КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Акшит МуратВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
26'
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ятабаре Мустафа
|12
|0.35
|2.
|Кылынч Эмре
|7
|0.21
|3.
|Арслан Хакан
|7
|0.21
|4.
|Яндаш Мерт Хакан
|6 (1)
|0.18
|5.
|Коне Аруна
|5
|0.15
|6.
|Андраде Фернандо
|5
|0.15
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0.12
|8.
|Озтекин Ясин
|1
|0.03
|9.
|Эрдал Зия
|1
|0.03
|10.
|Чифтчи Угюр
|1
|0.03
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.03
|12.
|Траоре Абду
|0
|0
|13.
|Гойяно Марсело
|0
|0
|14.
|Аксой Фатих
|0
|0
|15.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|16.
|Кофи Исаак
|0
|0
|17.
|Папп Пол
|0
|0
|18.
|Османпаша Джанер
|0
|0
|19.
|Джерлек Армин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхович Адис
|11 (4)
|0.32
|2.
|Тьеви Бифума
|6
|0.18
|3.
|Гильерме Маркес
|5
|0.15
|4.
|Доналд Митчелл
|5
|0.15
|5.
|Булут Умут
|3
|0.09
|6.
|Ялчин Робин
|3
|0.09
|7.
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.06
|8.
|Тёре Гёкхан
|1 (1)
|0.03
|9.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.03
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.03
|11.
|Шебаке Иссам
|1
|0.03
|12.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|13.
|Тозлу Эрен
|1
|0.03
|14.
|Аскуа Африйе
|0
|0
|15.
|Хафез Карим
|0
|0
|16.
|Айтач Сакыб
|0
|0
|17.
|Шалали Гилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гойяно Марсело
|8
|1
|2.
|Кылынч Эмре
|8
|0
|3.
|Аксой Фатих
|8
|0
|4.
|Чифтчи Угюр
|6
|1
|5.
|Ятабаре Мустафа
|6
|0
|6.
|Арслан Хакан
|6
|0
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|9.
|Османпаша Джанер
|5
|0
|10.
|Кофи Исаак
|3
|1
|11.
|Эрдал Зия
|4
|0
|12.
|Андраде Фернандо
|4
|0
|13.
|Самасса Мамаду II
|3
|0
|14.
|Аппиндангойе Аарон
|3
|0
|15.
|Коне Аруна
|1
|0
|16.
|Озтекин Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ялчин Робин
|8
|1
|2.
|Акбаш Мустафа
|4
|2
|3.
|Йилдырым Мурат
|6
|0
|4.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|5.
|Мина Артуро
|6
|0
|6.
|Айтач Сакыб
|5
|0
|7.
|Тёре Гёкхан
|3
|1
|8.
|Доналд Митчелл
|4
|0
|9.
|Шалали Гилан
|4
|0
|10.
|Каш Эркан
|3
|0
|11.
|Гильерме Маркес
|3
|0
|12.
|Яхович Адис
|1
|1
|13.
|Тозлу Эрен
|1
|1
|14.
|Фарноль Фабьен
|2
|0
|15.
|Тьеви Бифума
|2
|0
|16.
|Фофана Морике
|2
|0
|17.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|18.
|Булут Умут
|1
|0
|19.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0
|20.
|Оздемир Озер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|15% (6)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|Малатьяспор
|2.86% (1)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|17.14% (6)
|42.86% (15)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор
Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф Сивасспор 1:0 Гёзтепе Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша
Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Кукес Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Ризеспор Кеджиоренгюджю 2:2 Малатьяспор Бешикташ 0:2 Малатьяспор
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|2:1 Заявка
|31
|18
|10
|3
|70 - 34
|64
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|31
|15
|10
|6
|50 - 33
|55
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|49 - 29
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|1:2 Заявка
|31
|9
|10
|12
|36 - 50
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|16.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|43 - 46
|30
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25