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  3. Турция
Гёзтепе
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
0:1
17' Гол
Оргилль Девер
1:1
26' Пенальти
Вильчек Камиль
31' Желтая карточка
Родригес Жерсон
35' Желтая карточка
Айдогду Сонер
2:1
45' Гол
Айдогду Сонер
49' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
2:2
58' Пенальти
Родригес Жерсон
61' Желтая карточка
Кициу Стелиос
73'
13
Бету
Антониу
77
Палули
Мурат
4
Тити
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
10
Моссоро
Марсио
27
Трипич
Златко
99
Наполеони
Стефано
21
Вильчек
Камиль
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
22
Паздан
Михал
13
Кулушич
Анте
8
Пинту
Тьягу
3
Агчай
Седат
35
Лукашик
Даниэль
9
Родригес
Жерсон
23
Парлак
Илхан
14
Фати
Рикардо
12
Оргилль
Девер
Гёзтепе
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Оргилль Девер
(Кициу Стелиос)
26'
Вильчек Камиль
1:1
31'
 
Родригес Жерсон
35'
Айдогду Сонер
 
45'
Айдогду Сонер
(Моссоро Марсио)
2:1
46'
Бакырбаш Гёктюг
Бету Антониу
 
46'
 
Лобжанидзе Саба
Агчай Седат
49'
 
Лукашик Даниэль
54'
 
Скарионе Эсекьель
Лукашик Даниэль
58'
2:2
Родригес Жерсон
61'
 
Кициу Стелиос
70'
Каян Ялчин
Моссоро Марсио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 6 (4) 0.18
3. Айдогду Сонер 5 0.15
4. Акбунар Халиль 5 0.15
5. Наполеони Стефано 4 0.12
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Вильчек Камиль 1 (1) 0.03
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Гассама Ламин 0 0
14. Тити 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 6 (2) 0.18
2. Оргилль Девер 5 0.15
3. Родригес Жерсон 5 (3) 0.15
4. Скарионе Эсекьель 3 0.09
5. Кициу Стелиос 2 0.06
6. Карабулут Айдын 1 0.03
7. Кантерос Гектор 1 0.03
8. Ривас Хельмин 1 0.03
9. Кубалас Алихан 1 0.03
10. Лобжанидзе Саба 1 0.03
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Агчай Седат 0 0
13. Михаляк Конрад 0 0
14. Лукашик Даниэль 0 0
15. Караель Джебраил 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 9 1
2. Айдогду Сонер 9 0
3. Джером Кэмерон 8 0
4. Эмир Беркан 6 0
5. Бету Антониу 4 1
6. Гассама Ламин 5 0
7. Тити 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Бакырбаш Гёктюг 1 0
18. Палули Мурат 1 0
19. Каян Ялчин 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Фати Рикардо 8 1
2. Оргилль Девер 8 1
3. Кулушич Анте 9 0
4. Кициу Стелиос 6 1
5. Пинту Тьягу 7 0
6. Агчай Седат 5 1
7. Караель Джебраил 4 1
8. Парлак Илхан 5 0
9. Лукашик Даниэль 5 0
10. Родригес Жерсон 3 1
11. Кантерос Гектор 4 0
12. Кубалас Алихан 4 0
13. Станоевич Милош 1 1
14. Карабулут Айдын 2 0
15. Паздан Михал 2 0
16. Кая Хасан 2 0
17. Михаляк Конрад 2 0
18. Онал Алпер 2 0
19. Скарионе Эсекьель 1 0
20. Садаев Заур 1 0
21. Ривас Хельмин 1 0
22. Сак Мехмет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 19.44% (7) 5.56% (2) 25% (9) 16.67% (6) 25% (9) 8.33% (3)
 Анкарагюджю 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 31.82% (7) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Вторая лига
Анкарагюджю 1:1 Гёзтепе Любители Анкарагюджю 3:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Галатасарай 1:2 Заявка 31 14 10 7 50 - 31 52
5. Аланьяспор 2:1 Заявка 31 14 9 8 55 - 34 51
6. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Гёзтепе 2:2 Заявка 31 10 9 12 39 - 42 39
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
14. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
15. Кайсериспор Заявка 30 8 7 15 36 - 65 31
16. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
17. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
18. Анкарагюджю 2:2 Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
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