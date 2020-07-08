Гёзтепе
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Анкарагюджю
0:1
17' ГолОргилль Девер
1:1
26' ПенальтиВильчек Камиль
31' Желтая карточкаРодригес Жерсон
35' Желтая карточкаАйдогду Сонер
2:1
45' ГолАйдогду Сонер
49' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
2:2
58' ПенальтиРодригес Жерсон
61' Желтая карточкаКициу Стелиос
13
Бету
Антониу
77
Палули
Мурат
4
Тити
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
22
Паздан
Михал
13
Кулушич
Анте
23
Парлак
Илхан
14
Фати
Рикардо
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Билен ЭренВратарь
- Вратарь
-
25 Рейс УоллесЗащитник
- Защитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Тултак ФатихЗащитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
-
15 Чынар ОрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
Ход матча
17'
0:1
26'
1:1
31'
35'
45'
2:1
49'
58'
2:2
61'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюрлер Сердар
|7
|0.21
|2.
|Эзтюрк Алпаслан
|6 (4)
|0.18
|3.
|Айдогду Сонер
|5
|0.15
|4.
|Акбунар Халиль
|5
|0.15
|5.
|Наполеони Стефано
|4
|0.12
|6.
|Каштру Андре
|3
|0.09
|7.
|Эмир Беркан
|3
|0.09
|8.
|Джером Кэмерон
|3
|0.09
|9.
|Борхес Сельсо
|1
|0.03
|10.
|Рейс Уоллес
|1
|0.03
|11.
|Вильчек Камиль
|1 (1)
|0.03
|12.
|Моссоро Марсио
|0
|0
|13.
|Гассама Ламин
|0
|0
|14.
|Тити
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|6 (2)
|0.18
|2.
|Оргилль Девер
|5
|0.15
|3.
|Родригес Жерсон
|5 (3)
|0.15
|4.
|Скарионе Эсекьель
|3
|0.09
|5.
|Кициу Стелиос
|2
|0.06
|6.
|Карабулут Айдын
|1
|0.03
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0.03
|8.
|Ривас Хельмин
|1
|0.03
|9.
|Кубалас Алихан
|1
|0.03
|10.
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.03
|11.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|12.
|Агчай Седат
|0
|0
|13.
|Михаляк Конрад
|0
|0
|14.
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|15.
|Караель Джебраил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзтюрк Алпаслан
|9
|1
|2.
|Айдогду Сонер
|9
|0
|3.
|Джером Кэмерон
|8
|0
|4.
|Эмир Беркан
|6
|0
|5.
|Бету Антониу
|4
|1
|6.
|Гассама Ламин
|5
|0
|7.
|Тити
|5
|0
|8.
|Поко Андре
|3
|1
|9.
|Моссоро Марсио
|4
|0
|10.
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|11.
|Акбунар Халиль
|3
|0
|12.
|Борхес Сельсо
|2
|0
|13.
|Каштру Андре
|2
|0
|14.
|Кадах Дениз
|1
|0
|15.
|Наполеони Стефано
|1
|0
|16.
|Дердийок Эрен
|1
|0
|17.
|Бакырбаш Гёктюг
|1
|0
|18.
|Палули Мурат
|1
|0
|19.
|Каян Ялчин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фати Рикардо
|8
|1
|2.
|Оргилль Девер
|8
|1
|3.
|Кулушич Анте
|9
|0
|4.
|Кициу Стелиос
|6
|1
|5.
|Пинту Тьягу
|7
|0
|6.
|Агчай Седат
|5
|1
|7.
|Караель Джебраил
|4
|1
|8.
|Парлак Илхан
|5
|0
|9.
|Лукашик Даниэль
|5
|0
|10.
|Родригес Жерсон
|3
|1
|11.
|Кантерос Гектор
|4
|0
|12.
|Кубалас Алихан
|4
|0
|13.
|Станоевич Милош
|1
|1
|14.
|Карабулут Айдын
|2
|0
|15.
|Паздан Михал
|2
|0
|16.
|Кая Хасан
|2
|0
|17.
|Михаляк Конрад
|2
|0
|18.
|Онал Алпер
|2
|0
|19.
|Скарионе Эсекьель
|1
|0
|20.
|Садаев Заур
|1
|0
|21.
|Ривас Хельмин
|1
|0
|22.
|Сак Мехмет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|19.44% (7)
|5.56% (2)
|25% (9)
|16.67% (6)
|25% (9)
|8.33% (3)
|Анкарагюджю
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе
Анкарагюджю Последние 20 матчей: + = -Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Галатасарай
|1:2 Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 31
|52
|5.
|Аланьяспор
|2:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|55 - 34
|51
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Гёзтепе
|2:2 Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 42
|39
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|18.
|Анкарагюджю
|2:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26