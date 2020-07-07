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Генчлербирлиги
1:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
16' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
42' Желтая карточка
Туфан Озан
54' Желтая карточка
Пехливан Ясин
59' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
1:0
60' Гол
Станку Богдан
74' Желтая карточка
Дирар Набиль
1:1
81' Гол
Белёзоглу Эмре
90' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
90' Желтая карточка
Йилмаз Сефа
90'+6
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
15
Туре
Зарго
32
Флавио
Рамос
3
Пехливан
Халиль
5
Оздемир
Берат
8
Сантос
Фабрисио
21
Кандеяш
Даниэл
23
Дикмен
Сонер
17
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
98
Байиндыр
Алтай
17
Дирар
Набиль
25
Жаилсон
Маркес
2
Фалетт
Симон
3
Калдырым
Хассан
Али
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
23
Тюрюдж
Дениз
6
Арслан
Толгай-Али
16
Кадыоглу
Ферди
94
Мурики
Ведат
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Жаилсон Маркес
28'
Пехливан Ясин
Сантос Фабрисио
 
42'
 
Туфан Озан
46'
 
Белёзоглу Эмре
Жаилсон Маркес
54'
Пехливан Ясин
 
59'
 
Калдырым Хассан Али
60'
Станку Богдан
(Озгенч Эрдем)
1:0
66'
Полома Пьер-Ив
Пехливан Халиль
 
70'
 
Родригес Гарри
Тюрюдж Дениз
74'
 
Дирар Набиль
81'
1:1
Белёзоглу Эмре
(Арслан Толгай-Али)
84'
Сио Жованни
Дикмен Сонер
 
84'
Сессеньон Стефан
Пехливан Ясин
 
86'
 
Беяз Омер
Арслан Толгай-Али
90'
Кандеяш Даниэл
 
90'
Йилмаз Сефа
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станку Богдан 13 (3) 0.38
2. Сио Жованни 10 0.29
3. Кандеяш Даниэл 3 0.09
4. Айте Флойд 3 0.09
5. Сессеньон Стефан 2 (1) 0.06
6. Оздемир Берат 2 0.06
7. Беришбек Рахметулла 1 0.03
8. Пехливан Ясин 1 0.03
9. Озгенч Эрдем 0 0
10. Йилмаз Сефа 0 0
11. Сёнтьенс Матс 0 0
12. Чифтчи Надир 0 0
13. Пехливан Халиль 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 15 (3) 0.44
2. Крузе Макс 7 (3) 0.21
3. Туфан Озан 5 0.15
4. Кадыоглу Ферди 4 0.12
5. Азиз Сердар 4 0.12
6. Родригес Гарри 3 0.09
7. Густаво Диас 3 0.09
8. Белёзоглу Эмре 2 (1) 0.06
9. Джигерджи Толга 2 0.06
10. Тюрюдж Дениз 2 0.06
11. Дирар Набиль 2 0.06
12. Йоргенсен Матиас 2 0.06
13. Мозес Виктор 1 (1) 0.03
14. Зайц Миха 1 0.03
15. Жаилсон Маркес 1 0.03
16. Исла Маурисио 0 0
17. Калдырым Хассан Али 0 0
18. Экичи Мехмет 0 0
19. Арслан Толгай-Али 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 11 0
2. Кандеяш Даниэл 9 0
3. Полома Пьер-Ив 7 1
4. Сантос Фабрисио 8 0
5. Флавио Рамос 6 1
6. Туре Зарго 7 0
7. Пехливан Ясин 5 1
8. Огюз Ахмет 3 2
9. Оздемир Берат 5 0
10. Чифтчи Надир 3 1
11. Озгенч Эрдем 4 0
12. Станку Богдан 4 0
13. Йилмаз Сефа 3 0
14. Нордфельдт Кристоффер 2 0
15. Сёнтьенс Матс 2 0
16. Пехливан Халиль 2 0
17. Сессеньон Стефан 1 0
18. Дикмен Сонер 1 0
19. Беришбек Рахметулла 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 9 1
2. Густаво Диас 7 2
3. Туфан Озан 6 2
4. Дирар Набиль 6 0
5. Калдырым Хассан Али 6 0
6. Исла Маурисио 4 1
7. Родригес Гарри 4 1
8. Мурики Ведат 4 1
9. Белёзоглу Эмре 5 0
10. Тюрюдж Дениз 3 1
11. Байиндыр Алтай 4 0
12. Арслан Толгай-Али 2 1
13. Джигерджи Толга 3 0
14. Жаилсон Маркес 3 0
15. Йоргенсен Матиас 2 0
16. Мозес Виктор 1 0
17. Потук Алпер 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 12.12% (4) 12.12% (4) 18.18% (6) 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8)
 Фенербахче 12.77% (6) 21.28% (10) 19.15% (9) 8.51% (4) 17.02% (8) 21.28% (10)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Фенербахче: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига
Генчлербирлиги 2:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 0:0 Заявка 31 18 10 3 57 - 27 64
2. Трабзонспор Заявка 30 17 10 3 68 - 33 61
3. Сивасспор Заявка 30 15 9 6 50 - 33 54
4. Галатасарай Заявка 30 14 10 6 49 - 29 52
5. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
6. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 30 9 10 11 35 - 48 37
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Денизлиспор 0:0 Заявка 31 8 9 14 29 - 43 33
14. Кайсериспор Заявка 30 8 7 15 36 - 65 31
15. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
16. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
17. Малатьяспор Заявка 30 7 8 15 43 - 46 29
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Туфан Озан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Сантос Фабрисио уходит с поля. Пехливан Ясин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Жаилсон Маркес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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