Генчлербирлиги
1:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Фенербахче
16' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
42' Желтая карточкаТуфан Озан
54' Желтая карточкаПехливан Ясин
59' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
1:0
60' ГолСтанку Богдан
74' Желтая карточкаДирар Набиль
1:1
81' ГолБелёзоглу Эмре
90' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
90' Желтая карточкаЙилмаз Сефа
25
Озбир
Эртач
22
Озгенч
Эрдем
15
Туре
Зарго
32
Флавио
Рамос
23
Дикмен
Сонер
17
Йилмаз
Сефа
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Диас
23
Тюрюдж
Дениз
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дикмен СонерПолузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Защитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tahir Karapinar
Ход матча
16'
42'
54'
60'
1:0
74'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станку Богдан
|13 (3)
|0.38
|2.
|Сио Жованни
|10
|0.29
|3.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.09
|4.
|Айте Флойд
|3
|0.09
|5.
|Сессеньон Стефан
|2 (1)
|0.06
|6.
|Оздемир Берат
|2
|0.06
|7.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.03
|8.
|Пехливан Ясин
|1
|0.03
|9.
|Озгенч Эрдем
|0
|0
|10.
|Йилмаз Сефа
|0
|0
|11.
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|12.
|Чифтчи Надир
|0
|0
|13.
|Пехливан Халиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|15 (3)
|0.44
|2.
|Крузе Макс
|7 (3)
|0.21
|3.
|Туфан Озан
|5
|0.15
|4.
|Кадыоглу Ферди
|4
|0.12
|5.
|Азиз Сердар
|4
|0.12
|6.
|Родригес Гарри
|3
|0.09
|7.
|Густаво Диас
|3
|0.09
|8.
|Белёзоглу Эмре
|2 (1)
|0.06
|9.
|Джигерджи Толга
|2
|0.06
|10.
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|11.
|Дирар Набиль
|2
|0.06
|12.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0.06
|13.
|Мозес Виктор
|1 (1)
|0.03
|14.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|15.
|Жаилсон Маркес
|1
|0.03
|16.
|Исла Маурисио
|0
|0
|17.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|18.
|Экичи Мехмет
|0
|0
|19.
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|11
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|9
|0
|3.
|Полома Пьер-Ив
|7
|1
|4.
|Сантос Фабрисио
|8
|0
|5.
|Флавио Рамос
|6
|1
|6.
|Туре Зарго
|7
|0
|7.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|8.
|Огюз Ахмет
|3
|2
|9.
|Оздемир Берат
|5
|0
|10.
|Чифтчи Надир
|3
|1
|11.
|Озгенч Эрдем
|4
|0
|12.
|Станку Богдан
|4
|0
|13.
|Йилмаз Сефа
|3
|0
|14.
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|15.
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|16.
|Пехливан Халиль
|2
|0
|17.
|Сессеньон Стефан
|1
|0
|18.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|19.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|9
|1
|2.
|Густаво Диас
|7
|2
|3.
|Туфан Озан
|6
|2
|4.
|Дирар Набиль
|6
|0
|5.
|Калдырым Хассан Али
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|1
|7.
|Родригес Гарри
|4
|1
|8.
|Мурики Ведат
|4
|1
|9.
|Белёзоглу Эмре
|5
|0
|10.
|Тюрюдж Дениз
|3
|1
|11.
|Байиндыр Алтай
|4
|0
|12.
|Арслан Толгай-Али
|2
|1
|13.
|Джигерджи Толга
|3
|0
|14.
|Жаилсон Маркес
|3
|0
|15.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|16.
|Мозес Виктор
|1
|0
|17.
|Потук Алпер
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Фенербахче
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|19.15% (9)
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|21.28% (10)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Фенербахче: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Генчлербирлиги 2:2 Фенербахче Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|31
|18
|10
|3
|57 - 27
|64
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|30
|17
|10
|3
|68 - 33
|61
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|30
|15
|9
|6
|50 - 33
|54
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|49 - 29
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 48
|37
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|29 - 43
|33
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|17.
|Малатьяспор
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|43 - 46
|29
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25