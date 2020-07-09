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Газишехир Газиантеп
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
13' Гол
Милошевич Дени
44' Желтая карточка
Мия Фарук
51' Желтая карточка
Джейлан Огуз
62'
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
10
Кайоде
Оларенваджу
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
2
Фындыклы
Волкан
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Милошевич Дени
(Шахинер Омер Али)
44'
 
Мия Фарук
46'
Демир Мухаммет
Кайоде Оларенваджу
 
51'
Джейлан Огуз
 
56'
Жефферсон IV
Вурал Гюрай
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
3. Вурал Гюрай 5 0.15
4. Джилободжи Папи 5 0.15
5. Максим Александру 4 (2) 0.12
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Чибсах Юссиф 1 0.03
11. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
12. Соуза Андре 1 0.03
13. Жефферсон IV 1 0.03
14. Павловски Бартоломей 0 0
15. Жуниор Мораис 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 6 (2) 0.18
2. Милошевич Дени 5 0.15
3. Баич Риад 3 (1) 0.09
4. Шахинер Омер Али 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 1 0.03
7. Даци Эрдон 1 0.03
8. Шенгелия Леван 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Джейлан Огуз 11 0
2. Диарра Сулеймане 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Озер Кенан 6 0
5. Жефферсон IV 6 0
6. Кайоде Оларенваджу 2 2
7. Чибсах Юссиф 5 0
8. Джилободжи Папи 5 0
9. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
10. Жуниор Мораис 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Соуза Андре 3 0
13. Максим Александру 2 0
14. Соялп Фуркан 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 6 0
4. Аничич Марин 6 0
5. Ай Селим 6 0
6. Милошевич Дени 5 0
7. Шенгелия Леван 3 1
8. Хаджиахметович Амир 3 1
9. Кырынтылы Серкан 1 2
10. Йонссон Йенс 4 0
11. Мия Фарук 4 0
12. Евтович Марко 3 0
13. Озторун Ферхат 3 0
14. Улудаг Алпер 2 0
15. Даци Эрдон 2 0
16. Демирок Угур 1 0
17. Уртадо Паоло 1 0
18. Ташкиран Махмут 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 11.11% (4) 22.22% (8) 22.22% (8) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4)
 Коньяспор 15% (3) 5% (1) 50% (10) 10% (2) 20% (4) 0

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Галатасарай Заявка 31 14 10 7 50 - 33 52
5. Бешикташ 2:2 Заявка 31 15 6 10 52 - 40 51
6. Аланьяспор Заявка 31 14 9 8 57 - 34 51
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Гёзтепе Заявка 31 10 9 12 39 - 42 39
9. Газишехир Газиантеп 0:1 Заявка 31 9 11 11 42 - 47 38
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша 2:2 Заявка 31 10 7 14 46 - 53 37
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Коньяспор 1:0 Заявка 31 7 12 12 26 - 40 33
14. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
15. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
16. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
17. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
18. Анкарагюджю Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мия Фарук получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Милошевич Дени бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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