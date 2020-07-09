Газишехир Газиантеп
0:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Газиантеп
Коньяспор
0:1
13' ГолМилошевич Дени
44' Желтая карточкаМия Фарук
51' Желтая карточкаДжейлан Огуз
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Челик МугдатНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
13'
44'
51'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|3.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|4.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|5.
|Максим Александру
|4 (2)
|0.12
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|11.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|12.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|13.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|14.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|15.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|6 (2)
|0.18
|2.
|Милошевич Дени
|5
|0.15
|3.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|4.
|Шахинер Омер Али
|3
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|7.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|8.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|9.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|10.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джейлан Огуз
|11
|0
|2.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Озер Кенан
|6
|0
|5.
|Жефферсон IV
|6
|0
|6.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|7.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|8.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|9.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|10.
|Жуниор Мораис
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Соуза Андре
|3
|0
|13.
|Максим Александру
|2
|0
|14.
|Соялп Фуркан
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Туран Али
|6
|0
|4.
|Аничич Марин
|6
|0
|5.
|Ай Селим
|6
|0
|6.
|Милошевич Дени
|5
|0
|7.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|8.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|9.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|10.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|11.
|Мия Фарук
|4
|0
|12.
|Евтович Марко
|3
|0
|13.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|2
|0
|15.
|Даци Эрдон
|2
|0
|16.
|Демирок Угур
|1
|0
|17.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|18.
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|Коньяспор
|15% (3)
|5% (1)
|50% (10)
|10% (2)
|20% (4)
|0
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =7 -5Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 33
|52
|5.
|Бешикташ
|2:2 Заявка
|31
|15
|6
|10
|52 - 40
|51
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|57 - 34
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 42
|39
|9.
|Газишехир Газиантеп
|0:1 Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 47
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|2:2 Заявка
|31
|10
|7
|14
|46 - 53
|37
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Коньяспор
|1:0 Заявка
|31
|7
|12
|12
|26 - 40
|33
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 52
|32
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|16.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|38 - 68
|31
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26