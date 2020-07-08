Трабзонспор
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Шенол Гюнеш
Антальяспор
0:1
9' ПенальтиАкьоль Уфук
14' Желтая карточкаСари Вейсел
1:1
15' ПенальтиСоса Хосе
24' Желтая карточкаАмилтон Минервино
42' Желтая карточкаМукайру Пол
2:1
43' ПенальтиСоса Хосе
2:2
66' ГолКуртулуш Йекта
47
Педру
Жоан
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
19
Акьоль
Уфук
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Асан СерканЗащитник
-
23 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
9'
0:1
14'
15'
1:1
42'
43'
2:1
66'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|21 (1)
|0.62
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Новак Филип
|5
|0.15
|5.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|6.
|Экубан Калеб
|4 (1)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Яхович Адис
|4 (2)
|0.12
|3.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|4.
|Мукайру Пол
|3
|0.09
|5.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|6.
|Акьоль Уфук
|3 (1)
|0.09
|7.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|8.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|9.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|10.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|13.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|14.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|15.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|16.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|17.
|Чико Луис
|1
|0.03
|18.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|19.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|20.
|Синик Догукан
|0
|0
|21.
|Озтюрк Бахадыр
|0
|0
|22.
|Желсон Дала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|2.
|Соса Хосе
|7
|0
|3.
|Кампи Гастон
|7
|0
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|6.
|Да Кошта Триндаде
|4
|0
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Педру Жоан
|3
|0
|13.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|14.
|Чорекчи Камил
|2
|0
|15.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|16.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|17.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|18.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|19.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|20.
|Экубан Калеб
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|11
|2
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Сари Вейсел
|4
|0
|5.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|6.
|Сангаре Назим
|4
|0
|7.
|Синик Догукан
|4
|0
|8.
|Акьоль Уфук
|4
|0
|9.
|Мукайру Пол
|4
|0
|10.
|Анжело Диего
|2
|1
|11.
|Озтюрк Бахадыр
|2
|1
|12.
|Подольски Лукас
|3
|0
|13.
|Амилтон Минервино
|3
|0
|14.
|Боффин Рууд
|3
|0
|15.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|16.
|Озкан Сердар
|2
|0
|17.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|18.
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|19.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|20.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0
|21.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|22.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|23.
|Чико Луис
|1
|0
|24.
|Фреди Гомеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|18.97% (11)
|17.24% (10)
|13.79% (8)
|15.52% (9)
|15.52% (9)
|18.97% (11)
|Антальяспор
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор
Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 7:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Антальяспор Кубок Турции Антальяспор 2:3 Трабзонспор Кубок Турции Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Антальяспор 2:1 Трабзонспор Кубок Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|2:2 Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|49 - 29
|52
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|53 - 33
|48
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|2:2 Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Малатьяспор
|1:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|27 - 53
|25