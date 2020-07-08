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Трабзонспор
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
9' Пенальти
Акьоль Уфук
14' Желтая карточка
Сари Вейсел
1:1
15' Пенальти
Соса Хосе
24' Желтая карточка
Амилтон Минервино
42' Желтая карточка
Мукайру Пол
2:1
43' Пенальти
Соса Хосе
2:2
66' Гол
Куртулуш Йекта
73'
1
Чакыр
Угурджан
47
Педру
Жоан
4
Тюркмен
Хюсейин
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
8
Соса
Хосе
18
Экубан
Калеб
11
Сорлот
Александр
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
99
Балчи
Бюньямин
19
Акьоль
Уфук
23
Амилтон
Минервино
7
Синик
Догукан
12
Мукайру
Пол
9
Бланко-Лещук
Густаво
Трабзонспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Акьоль Уфук
14'
 
Сари Вейсел
15'
Соса Хосе
1:1
24'
 
Амилтон Минервино
42'
 
Мукайру Пол
43'
Соса Хосе
2:1
58'
 
Куртулуш Йекта
Мукайру Пол
65'
Нвакаеме Энтони
Экубан Калеб
 
65'
Гильерме Маркес
Н'Диайе Папа
 
66'
2:2
Куртулуш Йекта
(Сангаре Назим)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 21 (1) 0.62
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Новак Филип 5 0.15
5. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
6. Экубан Калеб 4 (1) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюш Синан 5 (1) 0.15
2. Яхович Адис 4 (2) 0.12
3. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
4. Мукайру Пол 3 0.09
5. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
6. Акьоль Уфук 3 (1) 0.09
7. Озмерт Хакан 2 0.06
8. Подольски Лукас 2 0.06
9. Фреди Гомеш 2 0.06
10. Амилтон Минервино 2 0.06
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Гюлюм Эрсан 1 0.03
13. Сари Вейсел 1 0.03
14. Шахешух Атиф 1 0.03
15. Челюстка Ондржей 1 0.03
16. Сангаре Назим 1 0.03
17. Чико Луис 1 0.03
18. Кудряшов Фёдор 0 0
19. Шарлес Фернандо 0 0
20. Синик Догукан 0 0
21. Озтюрк Бахадыр 0 0
22. Желсон Дала 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Оби Микель Джон 6 1
2. Соса Хосе 7 0
3. Кампи Гастон 7 0
4. Чакыр Угурджан 5 0
5. Хоссейни Маджид 3 1
6. Да Кошта Триндаде 4 0
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Новак Филип 3 0
11. Нвакаеме Энтони 3 0
12. Педру Жоан 3 0
13. Пармак Абдулкадир 1 1
14. Чорекчи Камил 2 0
15. Н'Диайе Папа 2 0
16. Эмюр Абдулкадир 2 0
17. Тюркмен Хюсейин 2 0
18. Старридж Даниэль 1 0
19. Эрдоган Доган 1 0
20. Экубан Калеб 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 11 2
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Шарлес Фернандо 5 0
4. Сари Вейсел 4 0
5. Челюстка Ондржей 4 0
6. Сангаре Назим 4 0
7. Синик Догукан 4 0
8. Акьоль Уфук 4 0
9. Мукайру Пол 4 0
10. Анжело Диего 2 1
11. Озтюрк Бахадыр 2 1
12. Подольски Лукас 3 0
13. Амилтон Минервино 3 0
14. Боффин Рууд 3 0
15. Бланко-Лещук Густаво 3 0
16. Озкан Сердар 2 0
17. Каплан Ферхат 2 0
18. Балчи Бюньямин 2 0
19. Кудряшов Фёдор 1 0
20. Гюлюм Эрсан 1 0
21. Альбайрак Эрен 1 0
22. Чамдал Тарик 1 0
23. Чико Луис 1 0
24. Фреди Гомеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 15.52% (9) 15.52% (9) 18.97% (11)
 Антальяспор 14.71% (5) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7) 11.76% (4) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор
Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Антальяспор 1:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Антальяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 7:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Антальяспор Кубок Турции Антальяспор 2:3 Трабзонспор Кубок Турции Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Антальяспор 2:1 Трабзонспор Кубок Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор 2:2 Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор 0:1 Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Галатасарай Заявка 30 14 10 6 49 - 29 52
5. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
6. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
7. Аланьяспор Заявка 30 13 9 8 53 - 33 48
8. Гёзтепе Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор 2:2 Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Малатьяспор 1:0 Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
14. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
15. Кайсериспор Заявка 30 8 7 15 36 - 65 31
16. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
17. Ризеспор Заявка 30 8 5 17 31 - 50 29
18. Анкарагюджю Заявка 30 5 10 15 27 - 53 25
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