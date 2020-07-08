Трабзонспор
2:2
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Антальяспор
0:1
9' ПенальтиАкьоль Уфук
14' Желтая карточкаСари Вейсел
1:1
15' ПенальтиСоса Хосе
24' Желтая карточкаАмилтон Минервино
42' Желтая карточкаМукайру Пол
2:1
43' ПенальтиСоса Хосе
2:2
66' ГолКуртулуш Йекта
76' Желтая карточкаАкьоль Уфук
83' Желтая карточкаКампи Гастон
85' Желтая карточкаАльбайрак Эрен
47
Педру
Жоан
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
19
Акьоль
Уфук
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Асан СерканЗащитник
-
23 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
9'
0:1
14'
15'
1:1
42'
43'
2:1
66'
2:2
76'
83'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|21 (1)
|0.62
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Новак Филип
|5
|0.15
|5.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|6.
|Экубан Калеб
|4 (1)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Яхович Адис
|4 (2)
|0.12
|3.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|4.
|Мукайру Пол
|3
|0.09
|5.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|6.
|Акьоль Уфук
|3 (1)
|0.09
|7.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|8.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|9.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|10.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|13.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|14.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|15.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|16.
|Куртулуш Йекта
|1
|0.03
|17.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|18.
|Чико Луис
|1
|0.03
|19.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|20.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|21.
|Синик Догукан
|0
|0
|22.
|Озтюрк Бахадыр
|0
|0
|23.
|Желсон Дала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампи Гастон
|8
|0
|2.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|3.
|Соса Хосе
|7
|0
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|6.
|Да Кошта Триндаде
|4
|0
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Педру Жоан
|3
|0
|13.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|14.
|Чорекчи Камил
|2
|0
|15.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|16.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|17.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|18.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|19.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|20.
|Экубан Калеб
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|11
|2
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Акьоль Уфук
|5
|0
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|7.
|Сангаре Назим
|4
|0
|8.
|Синик Догукан
|4
|0
|9.
|Мукайру Пол
|4
|0
|10.
|Анжело Диего
|2
|1
|11.
|Озтюрк Бахадыр
|2
|1
|12.
|Подольски Лукас
|3
|0
|13.
|Амилтон Минервино
|3
|0
|14.
|Боффин Рууд
|3
|0
|15.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|16.
|Озкан Сердар
|2
|0
|17.
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|18.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|19.
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|20.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|21.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0
|22.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|23.
|Чико Луис
|1
|0
|24.
|Фреди Гомеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|20% (12)
|16.67% (10)
|15% (9)
|15% (9)
|15% (9)
|18.33% (11)
|Антальяспор
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|25% (9)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор
Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 7:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Антальяспор Кубок Турции Антальяспор 2:3 Трабзонспор Кубок Турции Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Антальяспор 2:1 Трабзонспор Кубок Антальяспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Антальяспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Галатасарай
|1:2 Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 31
|52
|5.
|Аланьяспор
|2:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|55 - 34
|51
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Гёзтепе
|2:2 Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 42
|39
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|36 - 65
|31
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 50
|29
|18.
|Анкарагюджю
|2:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26