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Ризеспор
1:1
Перерыв

Стадион:
Кайсериспор
0'
1:0
11' Гол
Самудио Брайан
30' Желтая карточка
Оваджиклы Орхан
1:1
32' Гол
Анжело Диего
43' Желтая карточка
Ветрих Амедей
13
Четин
Тарык
77
Оваджиклы
Орхан
4
Талби
Монтассар
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
44
Ветрих
Амедей
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
70
Сасе
Иан
18
Самудио
Брайан
21
Шкода
Милан
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
84
Сэпунару
Кристиан
86
Анжело
Диего
32
Субаши
Ясир
27
Джа-Джедже
Брис
88
Кампаньяро
Густаво
8
Аджар
Хасан
43
Менса
Бернард
21
Мешанович
Мурис
11
Кравец
Артём
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
Самудио Брайан
(Оваджиклы Орхан)
1:0
30'
Оваджиклы Орхан
 
32'
1:1
Анжело Диего
43'
Ветрих Амедей
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 7 (2) 0.21
2. Болдрин Фернандо 5 (1) 0.15
3. Самудио Брайан 5 (2) 0.15
4. Чаглаян Огулджан 3 0.09
5. Умар Амину 3 0.09
6. Мелняк Дарио 3 0.09
7. Гармаш Денис 2 0.06
8. Абархоун Мохамед 2 0.06
9. Торун Тунай 1 0.03
10. Сасе Иан 1 0.03
11. Морозюк Николай 0 0
12. Де Паув Нилл 0 0
13. Оваджиклы Орхан 0 0
14. Дурак Абдулла 0 0
15. Аттама Джозеф 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 9 0.26
2. Кравец Артём 6 0.18
3. Менса Бернард 5 (3) 0.15
4. Аджар Хасан 3 0.09
5. Мешанович Мурис 3 0.09
6. Булут Умут 3 0.09
7. Адебайор Эммануэль 2 (1) 0.06
8. Пулен Бенуа 1 0.03
9. Узун Омер 1 0.03
10. Сэпунару Кристиан 1 0.03
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Демир Эмре 1 0.03
13. Басачикоглу Билал 0 0
14. Шитум Марио 0 0
15. Шахин Дженк 0 0
16. Акташ Аксель 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Диоманде Исмаэль 9 1
2. Морозюк Николай 7 1
3. Ветрих Амедей 7 0
4. Болдрин Фернандо 5 0
5. Талби Монтассар 5 0
6. Чаглаян Огулджан 4 0
7. Фернандеш Иванилду 2 1
8. Оваджиклы Орхан 3 0
9. Аттама Джозеф 3 0
10. Мелняк Дарио 3 0
11. Сасе Иан 3 0
12. Самудио Брайан 3 0
13. Четин Тарык 1 1
14. Шкода Милан 2 0
15. Дурак Абдулла 2 0
16. Абархоун Мохамед 2 0
17. Умар Амину 2 0
18. Торун Тунай 1 0
19. Де Паув Нилл 1 0
20. Аккан Гёкхан 1 0
21. Хациисаяс Димитриос 1 0
22. Гючтекин Огуз 1 0
23. Гёрген Зафер 1 0
24. Албайрак Бурак 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 10 2
2. Менса Бернард 9 1
3. Джа-Джедже Брис 5 0
4. Лопеш Мигел 5 0
5. Кампаньяро Густаво 5 0
6. Абденнур Аймен 3 1
7. Аджар Хасан 4 0
8. Субаши Ясир 4 0
9. Булут Умут 2 1
10. Ринстра Бен 3 0
11. Шахин Дженк 3 0
12. Лунг Силвиу 3 0
13. Квржич Зоран 1 1
14. Кравец Артём 2 0
15. Туран Атила 2 0
16. Кула Мерт 2 0
17. Акташ Аксель 2 0
18. Адебайор Эммануэль 1 0
19. Чиназ Самил 1 0
20. Пулен Бенуа 1 0
21. Мешанович Мурис 1 0
22. Анжело Диего 1 0
23. Басачикоглу Билал 1 0
24. Ташдемир Эмре 1 0
25. Демир Эмре 1 0
26. Коркмаз Нуреттин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 31.03% (9) 3.45% (1)
 Кайсериспор 6.06% (2) 6.06% (2) 30.3% (10) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Кайсериспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Галатасарай Заявка 31 14 10 7 50 - 33 52
5. Аланьяспор Заявка 31 14 9 8 57 - 34 51
6. Бешикташ Заявка 30 15 5 10 50 - 38 50
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Гёзтепе Заявка 31 10 9 12 39 - 42 39
9. Газишехир Газиантеп Заявка 30 9 11 10 42 - 46 38
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 30 10 6 14 44 - 51 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
14. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
15. Кайсериспор 1:1 Заявка 31 8 8 15 37 - 66 32
16. Коньяспор Заявка 30 6 12 12 25 - 40 30
17. Ризеспор 1:1 Заявка 31 8 6 17 32 - 51 30
18. Анкарагюджю Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ветрих Амедей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Анжело Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Оваджиклы Орхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Самудио Брайан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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