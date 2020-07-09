Ризеспор
1:1
Перерыв
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Кайсериспор
1:0
11' ГолСамудио Брайан
30' Желтая карточкаОваджиклы Орхан
1:1
32' ГолАнжело Диего
43' Желтая карточкаВетрих Амедей
13
Четин
Тарык
53
Мелняк
Дарио
70
Сасе
Иан
21
Шкода
Милан
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
86
Анжело
Диего
32
Субаши
Ясир
11
Кравец
Артём
- Основной состав
-
13 Четин ТарыкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
86 Анжело ДиегоЗащитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
95 Чипе ИсмаилВратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
-
24 Кула МертЗащитник
-
38 Ринстра БенЗащитник
- Защитник
-
70 Шахин ДженкПолузащитник
-
20 Акташ АксельПолузащитник
-
19 Узун ОмерНападающий
-
14 Демир ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
11'
30'
32'
1:1
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|7 (2)
|0.21
|2.
|Болдрин Фернандо
|5 (1)
|0.15
|3.
|Самудио Брайан
|5 (2)
|0.15
|4.
|Чаглаян Огулджан
|3
|0.09
|5.
|Умар Амину
|3
|0.09
|6.
|Мелняк Дарио
|3
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|2
|0.06
|8.
|Абархоун Мохамед
|2
|0.06
|9.
|Торун Тунай
|1
|0.03
|10.
|Сасе Иан
|1
|0.03
|11.
|Морозюк Николай
|0
|0
|12.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|13.
|Оваджиклы Орхан
|0
|0
|14.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|9
|0.26
|2.
|Кравец Артём
|6
|0.18
|3.
|Менса Бернард
|5 (3)
|0.15
|4.
|Аджар Хасан
|3
|0.09
|5.
|Мешанович Мурис
|3
|0.09
|6.
|Булут Умут
|3
|0.09
|7.
|Адебайор Эммануэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Пулен Бенуа
|1
|0.03
|9.
|Узун Омер
|1
|0.03
|10.
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Демир Эмре
|1
|0.03
|13.
|Басачикоглу Билал
|0
|0
|14.
|Шитум Марио
|0
|0
|15.
|Шахин Дженк
|0
|0
|16.
|Акташ Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Исмаэль
|9
|1
|2.
|Морозюк Николай
|7
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|7
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|5
|0
|5.
|Талби Монтассар
|5
|0
|6.
|Чаглаян Огулджан
|4
|0
|7.
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|8.
|Оваджиклы Орхан
|3
|0
|9.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|10.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|11.
|Сасе Иан
|3
|0
|12.
|Самудио Брайан
|3
|0
|13.
|Четин Тарык
|1
|1
|14.
|Шкода Милан
|2
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|16.
|Абархоун Мохамед
|2
|0
|17.
|Умар Амину
|2
|0
|18.
|Торун Тунай
|1
|0
|19.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|20.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|21.
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|22.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|23.
|Гёрген Зафер
|1
|0
|24.
|Албайрак Бурак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|10
|2
|2.
|Менса Бернард
|9
|1
|3.
|Джа-Джедже Брис
|5
|0
|4.
|Лопеш Мигел
|5
|0
|5.
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|6.
|Абденнур Аймен
|3
|1
|7.
|Аджар Хасан
|4
|0
|8.
|Субаши Ясир
|4
|0
|9.
|Булут Умут
|2
|1
|10.
|Ринстра Бен
|3
|0
|11.
|Шахин Дженк
|3
|0
|12.
|Лунг Силвиу
|3
|0
|13.
|Квржич Зоран
|1
|1
|14.
|Кравец Артём
|2
|0
|15.
|Туран Атила
|2
|0
|16.
|Кула Мерт
|2
|0
|17.
|Акташ Аксель
|2
|0
|18.
|Адебайор Эммануэль
|1
|0
|19.
|Чиназ Самил
|1
|0
|20.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|21.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|22.
|Анжело Диего
|1
|0
|23.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|24.
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|25.
|Демир Эмре
|1
|0
|26.
|Коркмаз Нуреттин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|Кайсериспор
|6.06% (2)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Ризеспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 33
|52
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|57 - 34
|51
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|50 - 38
|50
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 42
|39
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 46
|38
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|44 - 51
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|15.
|Кайсериспор
|1:1 Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 66
|32
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 40
|30
|17.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 51
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26