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Ганновер 96
4:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
6' Гол
Дукш Марвин
2:0
17' Гол
Вайдандт Хендрик
59' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
3:0
61' Гол
Харагути Генки
77' Желтая карточка
Муслия Флоран
4:0
80' Гол
Тойхерт Седрик
90'+4
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
31
Антон
Вальдемар
13
Кайзер
Доминик
7
Приб
Эдгар
11
Майна
Линтон
26
Вайдандт
Хендрик
17
Дукш
Марвин
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалла
Даниэль
17
Пенни
Мэттью
43
Ольссон
Себастьян
37
Беккер
Финн
36
Кордес
Луис
5
Кнолль
Марвин
26
Бенателли
Рико
9
Дьёкереш
Виктор
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Ход матча

6'
Дукш Марвин
(Вайдандт Хендрик)
1:0
17'
Вайдандт Хендрик
(Корб Юлиан)
2:0
46'
Харагути Генки
Майна Линтон
 
54'
 
Флюм Йоханнес
Ольссон Себастьян
55'
Муслия Флоран
Приб Эдгар
 
59'
 
Цандер Лука-Милан
60'
 
Верман Хенк
Кордес Луис
60'
 
Францке Максимилиан
Беккер Финн
61'
Харагути Генки
(Вайдандт Хендрик)
3:0
71'
Тойхерт Седрик
Вайдандт Хендрик
 
71'
Гвидетти Йон
Дукш Марвин
 
73'
 
Авевор Кристофер
Оэстигор Лео
73'
 
Тащи Борис
Дьёкереш Виктор
77'
Муслия Флоран
 
80'
Тойхерт Седрик
(Харагути Генки)
4:0
85'
Остшолек Маттиас
Хорн Яннес
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 12 (3) 0.35
2. Вайдандт Хендрик 9 0.26
3. Харагути Генки 6 0.18
4. Тойхерт Седрик 6 0.18
5. Приб Эдгар 5 0.15
6. Гвидетти Йон 3 0.09
7. Майна Линтон 2 0.06
8. Корб Юлиан 1 0.03
9. Бакалорц Марвин 1 0.03
10. Окс Филипп 1 0.03
11. Хюберс Тимо 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диамантакос Димитрис 10 (2) 0.29
2. Верман Хенк 9 0.26
3. Дьёкереш Виктор 7 0.21
4. Собота Вальдемар 3 0.09
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Пенни Мэттью 1 0.03
9. Лоуренс Джеймс 1 0.03
10. Беккер Финн 1 0.03
11. Кнолль Марвин 0 0
12. Тащи Борис 0 0
13. Ольссон Себастьян 0 0
14. Ланкфорд Кевин 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 11 1
2. Приб Эдгар 8 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Альборнос Миико 4 1
5. Штендера Марк 4 1
6. Хорн Яннес 5 0
7. Корб Юлиан 4 0
8. Элез Йосип 2 1
9. Фелипе Мартинс 3 0
10. Дукш Марвин 3 0
11. Хюберс Тимо 3 0
12. Цилер Рон-Роберт 1 1
13. Остшолек Маттиас 1 1
14. Франке Марсель 1 1
15. Кайзер Доминик 2 0
16. Бакалорц Марвин 2 0
17. Окс Филипп 2 0
18. Аого Деннис 1 0
19. Гвидетти Йон 1 0
20. Тойхерт Седрик 1 0
21. Муслия Флоран 1 0
22. Майна Линтон 1 0
23. Фелипе 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 7 0
2. Оэстигор Лео 7 0
3. Пенни Мэттью 3 1
4. Флюм Йоханнес 4 0
5. Собота Вальдемар 4 0
6. Мияичи Рио 4 0
7. Цирайс Филипп 2 1
8. Диарра Юба 2 1
9. Бубалла Даниэль 3 0
10. Цандер Лука-Милан 3 0
11. Бенателли Рико 2 0
12. Диамантакос Димитрис 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Дьёкереш Виктор 2 0
15. Карстенс Флориан 2 0
16. Калла Ян-Филипп 1 0
17. Тащи Борис 1 0
18. Верман Хенк 1 0
19. Лоуренс Джеймс 1 0
20. Хоффман Никлас 1 0
21. Кордес Луис 1 0
22. Беккер Финн 1 0
23. Куюджу Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 18.18% (8) 13.64% (6) 13.64% (6) 18.18% (8) 18.18% (8) 18.18% (8)
 Санкт-Паули 11.43% (4) 37.14% (13) 14.29% (5) 22.86% (8) 5.71% (2) 8.57% (3)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ
Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм
Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:4 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 31 16 13 2 58 - 27 61
2. Штуттгарт Заявка 32 16 7 9 55 - 38 55
3. Гамбург Заявка 32 14 12 6 60 - 39 54
4. Хайденхайм Заявка 32 14 10 8 43 - 32 52
5. Дармштадт Заявка 31 11 13 7 42 - 40 46
6. Ганновер 96 Заявка 32 12 9 11 51 - 47 45
7. Бохум Заявка 32 11 12 9 51 - 47 45
8. Гройтер Фюрт Заявка 32 11 10 11 43 - 41 43
9. Ян Заявка 32 11 9 12 48 - 53 42
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 11 8 13 42 - 46 41
11. Зандхаузен Заявка 32 9 13 10 38 - 43 40
12. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 49 - 51 39
13. Санкт-Паули Заявка 32 9 11 12 37 - 44 38
14. Оснабрюк Заявка 32 8 12 12 40 - 45 36
15. Нюрнберг Заявка 32 8 12 12 44 - 51 36
16. Карлсруэ Заявка 32 7 12 13 40 - 52 33
17. Веен Висбаден Заявка 32 8 7 17 39 - 59 31
18. Динамо Дрезден Заявка 31 7 7 17 29 - 54 28
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Вайдандт Хендрик бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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