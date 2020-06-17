Ганновер 96
4:0
Конец матча
Санкт-Паули
1:0
6' ГолДукш Марвин
2:0
17' ГолВайдандт Хендрик
59' Желтая карточкаЦандер Лука-Милан
3:0
61' ГолХарагути Генки
77' Желтая карточкаМуслия Флоран
4:0
80' ГолТойхерт Седрик
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
17
Пенни
Мэттью
37
Беккер
Финн
36
Кордес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
- Полузащитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Куюджу МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
-
24 Тащи БорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
61'
77'
80'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|12 (3)
|0.35
|2.
|Вайдандт Хендрик
|9
|0.26
|3.
|Харагути Генки
|6
|0.18
|4.
|Тойхерт Седрик
|6
|0.18
|5.
|Приб Эдгар
|5
|0.15
|6.
|Гвидетти Йон
|3
|0.09
|7.
|Майна Линтон
|2
|0.06
|8.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|9.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|10.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диамантакос Димитрис
|10 (2)
|0.29
|2.
|Верман Хенк
|9
|0.26
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.21
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.09
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|9.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|11.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|12.
|Тащи Борис
|0
|0
|13.
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|14.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|11
|1
|2.
|Приб Эдгар
|8
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Альборнос Миико
|4
|1
|5.
|Штендера Марк
|4
|1
|6.
|Хорн Яннес
|5
|0
|7.
|Корб Юлиан
|4
|0
|8.
|Элез Йосип
|2
|1
|9.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|10.
|Дукш Марвин
|3
|0
|11.
|Хюберс Тимо
|3
|0
|12.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|13.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|14.
|Франке Марсель
|1
|1
|15.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|16.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|17.
|Окс Филипп
|2
|0
|18.
|Аого Деннис
|1
|0
|19.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|20.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|21.
|Муслия Флоран
|1
|0
|22.
|Майна Линтон
|1
|0
|23.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Оэстигор Лео
|7
|0
|3.
|Пенни Мэттью
|3
|1
|4.
|Флюм Йоханнес
|4
|0
|5.
|Собота Вальдемар
|4
|0
|6.
|Мияичи Рио
|4
|0
|7.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|8.
|Диарра Юба
|2
|1
|9.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|10.
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|11.
|Бенателли Рико
|2
|0
|12.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|15.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|16.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|17.
|Тащи Борис
|1
|0
|18.
|Верман Хенк
|1
|0
|19.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|20.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|21.
|Кордес Луис
|1
|0
|22.
|Беккер Финн
|1
|0
|23.
|Куюджу Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|Санкт-Паули
|11.43% (4)
|37.14% (13)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|8.57% (3)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ
Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм
Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|31
|16
|13
|2
|58 - 27
|61
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|55 - 38
|55
|3.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|60 - 39
|54
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|43 - 32
|52
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|42 - 40
|46
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 47
|45
|7.
|Бохум
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|51 - 47
|45
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 41
|43
|9.
|Ян
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 53
|42
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|42 - 46
|41
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 43
|40
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 51
|39
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|37 - 44
|38
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|40 - 45
|36
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|44 - 51
|36
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 52
|33
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|39 - 59
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|29 - 54
|28