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  3. Германия
Арминия
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
27' Желтая карточка
Дурсун Сердар
39' Желтая карточка
Шипплок Свен
41' Желтая карточка
Ябо Рейнольд
1:0
52' Гол
Притль Мануэль
90'+4
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
11
Зальгер
Штефан
8
Хартерц
Флориан
29
Суку
Себио
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
36
Шипплок
Свен
1
Шуэн
Марсель
35
Думич
Дарио
5
Пфайффер
Патрик
23
Рапп
Николай
26
Бадер
Маттиас
25
Штарк
Янник
4
Палссон
Виктор
8
Шнелльхардт
Фабиан
32
Холланд
Фабиан
19
Дурсун
Сердар
20
Хеллер
Марсель
Арминия
4-5-1
Дармштадт
3-5-2

Ход матча

23'
Вайраух Патрик
Бруннер Седрик
 
27'
 
Дурсун Сердар
39'
Шипплок Свен
 
41'
Ябо Рейнольд
 
46'
 
Пэк Сын-Хо
Штарк Янник
52'
Притль Мануэль
(Хартель Марсель)
1:0
66'
 
Платте Феликс
Хеллер Марсель
66'
 
Ману Брайдон
Шнелльхардт Фабиан
69'
Клос Фабиан
Шипплок Свен
 
69'
Фогльзаммер Андреас
Ябо Рейнольд
 
81'
 
Скарке Тим
Бадер Маттиас
84'
Кунце Фабиан
Зойферт Нильс
 
84'
Клаусс Джонатан
Суку Себио
 
86'
 
Ensar Arslan
Рапп Николай

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 9
  • 10 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 19 (4) 0.56
2. Фогльзаммер Андреас 11 (2) 0.32
3. Суку Себио 5 (1) 0.15
4. Эдмундссон Йохан 5 0.15
5. Клаусс Джонатан 4 0.12
6. Притль Мануэль 4 0.12
7. Ябо Рейнольд 4 0.12
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Шипплок Свен 1 0.03
10. Нильссон Хоаким 1 0.03
11. Хартель Марсель 0 0
12. Хартерц Флориан 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Зойферт Нильс 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 14 (1) 0.41
2. Кемпе Тобиас 6 (2) 0.18
3. Думич Дарио 4 0.12
4. Палссон Виктор 3 0.09
5. Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
6. Хонзак Матиас 2 0.06
7. Хён Иммануэль 2 0.06
8. Скарке Тим 2 0.06
9. Мелем Марвин 1 0.03
10. Пэк Сын-Хо 1 0.03
11. Штарк Янник 1 0.03
12. Хеллер Марсель 1 0.03
13. Платте Феликс 1 0.03
14. Пфайффер Патрик 1 0.03
15. Холланд Фабиан 0 0
16. Ожегович Огнен 0 0
17. Хертнер Себастьян 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 10 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 6 0
4. Ябо Рейнольд 5 0
5. Суку Себио 4 0
6. Шипплок Свен 3 0
7. Эдмундссон Йохан 3 0
8. Фогльзаммер Андреас 2 0
9. Хартерц Флориан 2 0
10. Клаусс Джонатан 2 0
11. Пипер Амос 2 0
12. Нильссон Хоаким 1 0
13. Зальгер Штефан 1 0
14. Берендт Бриан 1 0
15. Шюц Том 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
18. Кунце Фабиан 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 5 2
2. Мелем Марвин 7 0
3. Холланд Фабиан 6 0
4. Думич Дарио 5 0
5. Хён Иммануэль 3 1
6. Кемпе Тобиас 4 0
7. Дурсун Сердар 4 0
8. Скарке Тим 4 0
9. Штарк Янник 3 0
10. Херрман Патрик II 3 0
11. Пэк Сын-Хо 3 0
12. Шуэн Марсель 2 0
13. Хеллер Марсель 1 0
14. Шнелльхардт Фабиан 1 0
15. Берко Эрих 1 0
16. Эгбо Мандела 1 0
17. Рапп Николай 1 0
18. Пфайффер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 14% (7) 14% (7) 14% (7) 18% (9) 26% (13) 14% (7)
 Дармштадт 20.51% (8) 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 15.38% (6) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: + = -
Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия
Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт
Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян

Последние игры между собой

Арминия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Дармштадт 1:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 4:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:4 Дармштадт 2 Бундеслига Дармштадт 1:3 Арминия 2 Бундеслига Арминия 0:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:3 Арминия Бундеслига 3 Арминия 3:2 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 5:1 Арминия Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 32 17 13 2 59 - 27 64
2. Штуттгарт Заявка 32 16 7 9 55 - 38 55
3. Гамбург Заявка 32 14 12 6 60 - 39 54
4. Хайденхайм Заявка 32 14 10 8 43 - 32 52
5. Дармштадт Заявка 32 11 13 8 42 - 41 46
6. Ганновер 96 Заявка 32 12 9 11 51 - 47 45
7. Бохум Заявка 32 11 12 9 51 - 47 45
8. Гройтер Фюрт Заявка 32 11 10 11 43 - 41 43
9. Хольштайн Киль Заявка 32 11 9 12 51 - 51 42
10. Ян Заявка 32 11 9 12 48 - 53 42
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 32 11 8 13 42 - 46 41
12. Зандхаузен Заявка 32 9 13 10 38 - 43 40
13. Санкт-Паули Заявка 32 9 11 12 37 - 44 38
14. Оснабрюк Заявка 32 8 12 12 40 - 45 36
15. Нюрнберг Заявка 32 8 12 12 44 - 51 36
16. Карлсруэ Заявка 32 7 12 13 40 - 52 33
17. Веен Висбаден Заявка 32 8 7 17 39 - 59 31
18. Динамо Дрезден Заявка 32 7 7 18 29 - 56 28
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