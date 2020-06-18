27' Желтая карточкаДурсун Сердар
39' Желтая карточкаШипплок Свен
41' Желтая карточкаЯбо Рейнольд
1:0
52' ГолПритль Мануэль
29
Суку
Себио
10
Ябо
Рейнольд
36
Шипплок
Свен
35
Думич
Дарио
23
Рапп
Николай
25
Штарк
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
-
39 Ensar Arslan
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
Ход матча
27'
39'
41'
52'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 9
-
10 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|19 (4)
|0.56
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|11 (2)
|0.32
|3.
|Суку Себио
|5 (1)
|0.15
|4.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.15
|5.
|Клаусс Джонатан
|4
|0.12
|6.
|Притль Мануэль
|4
|0.12
|7.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.12
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Шипплок Свен
|1
|0.03
|10.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|11.
|Хартель Марсель
|0
|0
|12.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
|14.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|14 (1)
|0.41
|2.
|Кемпе Тобиас
|6 (2)
|0.18
|3.
|Думич Дарио
|4
|0.12
|4.
|Палссон Виктор
|3
|0.09
|5.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|6.
|Хонзак Матиас
|2
|0.06
|7.
|Хён Иммануэль
|2
|0.06
|8.
|Скарке Тим
|2
|0.06
|9.
|Мелем Марвин
|1
|0.03
|10.
|Пэк Сын-Хо
|1
|0.03
|11.
|Штарк Янник
|1
|0.03
|12.
|Хеллер Марсель
|1
|0.03
|13.
|Платте Феликс
|1
|0.03
|14.
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|15.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|16.
|Ожегович Огнен
|0
|0
|17.
|Хертнер Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|10
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|6
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|5
|0
|5.
|Суку Себио
|4
|0
|6.
|Шипплок Свен
|3
|0
|7.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|8.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|9.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|10.
|Клаусс Джонатан
|2
|0
|11.
|Пипер Амос
|2
|0
|12.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|13.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|14.
|Берендт Бриан
|1
|0
|15.
|Шюц Том
|1
|0
|16.
|Хартель Марсель
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|18.
|Кунце Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|5
|2
|2.
|Мелем Марвин
|7
|0
|3.
|Холланд Фабиан
|6
|0
|4.
|Думич Дарио
|5
|0
|5.
|Хён Иммануэль
|3
|1
|6.
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|7.
|Дурсун Сердар
|4
|0
|8.
|Скарке Тим
|4
|0
|9.
|Штарк Янник
|3
|0
|10.
|Херрман Патрик II
|3
|0
|11.
|Пэк Сын-Хо
|3
|0
|12.
|Шуэн Марсель
|2
|0
|13.
|Хеллер Марсель
|1
|0
|14.
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|15.
|Берко Эрих
|1
|0
|16.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|17.
|Рапп Николай
|1
|0
|18.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|14% (7)
|14% (7)
|14% (7)
|18% (9)
|26% (13)
|14% (7)
|Дармштадт
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: + = -Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия
Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт
Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм Нюрнберг 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гамбург Дармштадт 1:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Дармштадт 1:3 Арминия Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян
Последние игры между собой
Арминия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|59 - 27
|64
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|55 - 38
|55
|3.
|Гамбург
|Заявка
|32
|14
|12
|6
|60 - 39
|54
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|43 - 32
|52
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|42 - 41
|46
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 47
|45
|7.
|Бохум
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|51 - 47
|45
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 41
|43
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 51
|42
|10.
|Ян
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 53
|42
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|42 - 46
|41
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 43
|40
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|37 - 44
|38
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|40 - 45
|36
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|44 - 51
|36
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 52
|33
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|39 - 59
|31
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|29 - 56
|28