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  3. Германия
Боруссия М
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
11' Гол
Хофманн Йонас
29' Желтая карточка
Понграчич Марин
2:0
30' Гол
Хофманн Йонас
51'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
16
Траоре
Ибраима
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
22
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
8
Штеффен
Ренато
13
Герардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
11
Клаус
Феликс
24
Шлагер
Ксавер
40
Виктор
Жоао
II
9
Вегхорст
Ваут
Боруссия М
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

11'
Хофманн Йонас
(Эмболо Брель)
1:0
29'
 
Понграчич Марин
30'
Хофманн Йонас
(Гинтер Маттиас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 10 0.29
2. Тюрам Маркус 10 0.29
3. Эмболо Брель 7 0.21
4. Штиндль Ларс 6 (1) 0.18
5. Херрман Патрик 5 0.15
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.15
7. Хофманн Йонас 4 0.12
8. Нойхаус Флориан 4 0.12
9. Вендт Оскар 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 14 (4) 0.41
2. Штеффен Ренато 6 0.18
3. Арнольд Максимилиан 4 0.12
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мехмеди Адмир 2 0.06
7. Мбабу Кевин 2 0.06
8. Герардт Янник 2 0.06
9. Понграчич Марин 2 0.06
10. Виктор Жоао II 1 0.03
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Клаус Феликс 0 0
18. Брукс Джон 0 0
19. Силва Паулу 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Лайнер Штефан 9 0
2. Бенсебаини Рами 6 1
3. Закария Денис 7 0
4. Нойхаус Флориан 6 0
5. Плеа Алассан 2 2
6. Янчке Тони 5 0
7. Штиндль Ларс 4 0
8. Херрман Патрик 4 0
9. Эльведи Нико 4 0
10. Эмболо Брель 4 0
11. Вендт Оскар 3 0
12. Крамер Кристоф 3 0
13. Хофманн Йонас 3 0
14. Тюрам Маркус 3 0
15. Бенеш Ласло 3 0
16. Гинтер Маттиас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Понграчич Марин 4 1
4. Штеффен Ренато 5 0
5. Вегхорст Ваут 5 0
6. Гилавоги Жошуа 4 0
7. Брукс Джон 4 0
8. Виктор Жоао II 4 0
9. Шлагер Ксавер 4 0
10. Руссийон Жером 3 0
11. Силва Паулу 3 0
12. Гинчек Даниэль 2 0
13. Кнохе Робин 2 0
14. Мбабу Кевин 2 0
15. Клаус Феликс 0 1
16. Брума Джеффри 1 0
17. Кастельс Коэн 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.67% (9) 14.81% (8) 14.81% (8) 20.37% (11) 11.11% (6) 22.22% (12)
 Вольфсбург 9.76% (4) 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М
Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 23 4 4 92 - 31 73
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М 2:0 Заявка 32 18 5 9 60 - 38 59
5. Байер Л Заявка 31 17 6 8 57 - 41 57
6. Вольфсбург 0:2 Заявка 32 12 10 10 44 - 40 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 31 9 12 10 36 - 48 39
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 42 - 57 35
15. Майнц Заявка 31 9 4 18 39 - 63 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Боруссия М 76.6% (108)
X 14.9% (21)
Вольфсбург 8.5% (12)
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Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия М
76.6% (108)
Ничья
14.9% (21)
Вольфсбург
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.7% (80)
1:1 Ничья
11.3% (16)
1:0 Боруссия М
7.1% (10)
2:0 Боруссия М
5% (7)
1:2 Вольфсбург
5% (7)
3:1 Боруссия М
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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