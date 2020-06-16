Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Как она упустила момент!?! Траоре Ибраима имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Вольфсбург

38' Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Герардт Янник из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Удар от ворот произведет Вольфсбург

36' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Герардт Янник из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Г О О О О Л - Хофманн Йонас изменил счет на табло!

30' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эмболо Брель , обходя своих соперников

30' Траоре Ибраима пробил со штрафного прямо в стенку

29' Понграчич Марин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Ибраима , обходя своих соперников

25' Мбабу Кевин из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Клаус Феликс не смог попасть в створ ударом издали

17' Хорошо играет на выходе Зоммер Янн - мяч в ее руках

17' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Мбабу Кевин из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Отличный командный гол!

11' Г О О О О Л - Хофманн Йонас изменил счет на табло!

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вольфсбург начинает с центра поля