Боруссия М
2:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Боруссия Парк
Вольфсбург
1:0
11' ГолХофманн Йонас
29' Желтая карточкаПонграчич Марин
2:0
30' ГолХофманн Йонас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
24 Янчке ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Kaan Kurt
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
43 Юстван ЮлианНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
29'
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|10
|0.29
|2.
|Тюрам Маркус
|10
|0.29
|3.
|Эмболо Брель
|7
|0.21
|4.
|Штиндль Ларс
|6 (1)
|0.18
|5.
|Херрман Патрик
|5
|0.15
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хофманн Йонас
|4
|0.12
|8.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|9.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|14 (4)
|0.41
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.18
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|7.
|Мбабу Кевин
|2
|0.06
|8.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|9.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|10.
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Клаус Феликс
|0
|0
|18.
|Брукс Джон
|0
|0
|19.
|Силва Паулу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лайнер Штефан
|9
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|3.
|Закария Денис
|7
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|5.
|Плеа Алассан
|2
|2
|6.
|Янчке Тони
|5
|0
|7.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|8.
|Херрман Патрик
|4
|0
|9.
|Эльведи Нико
|4
|0
|10.
|Эмболо Брель
|4
|0
|11.
|Вендт Оскар
|3
|0
|12.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|3
|0
|14.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|16.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Понграчич Марин
|4
|1
|4.
|Штеффен Ренато
|5
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|5
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|7.
|Брукс Джон
|4
|0
|8.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|9.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|10.
|Руссийон Жером
|3
|0
|11.
|Силва Паулу
|3
|0
|12.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|13.
|Кнохе Робин
|2
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|2
|0
|15.
|Клаус Феликс
|0
|1
|16.
|Брума Джеффри
|1
|0
|17.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|16.67% (9)
|14.81% (8)
|14.81% (8)
|20.37% (11)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|Вольфсбург
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М
Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М
Вольфсбург Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|92 - 31
|73
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|32
|18
|5
|9
|60 - 38
|59
|5.
|Байер Л
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 41
|57
|6.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 40
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|42 - 57
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|39 - 63
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Вольфсбург
Исход игры
Боруссия М
76.6% (108)
Ничья
14.9% (21)
Вольфсбург
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.7% (80)
1:1 Ничья
11.3% (16)
1:0 Боруссия М
7.1% (10)
2:0 Боруссия М
5% (7)
1:2 Вольфсбург
5% (7)
3:1 Боруссия М
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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