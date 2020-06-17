Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче

91' Хорошая попытка от Вирт Флориан , был неплохой удар, но вратарь спас

91' Удар от ворот произведет Кёльн

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Г О О О О Л - Диаби Мусса изменил счет на табло!

83' Хорошие скиллы дриблинга показывает Диаби Мусса , обходя своих соперников

82' Удар от ворот произведет Кёльн

82' Венделл Боргес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Кёльн

77' Хавец Кай пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

77' Хорошо играет на выходе Градецки Лукаш - мяч в ее руках

76' Удар от ворот произведет Кёльн

75' Хавец Кай нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

74' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

74' Выглядело как неплохой момент. Хавец Кай из команды Байер Л закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

73' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ян Тильманн из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

72' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ляйстнер Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ляйстнер Тони получил желтую карточку от судьи

65' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Кёльн

63' [player1] не смог попасть в створ ударом издали

61' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

55' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ян Тильманн из команды Кёльн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

53' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хорошо играет на выходе Градецки Лукаш - мяч в ее руках

46' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля