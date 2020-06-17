1:0
7' ГолБендер Свен
21' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
29' Желтая карточкаАрангис Чарлес
2:0
40' ГолХавец Кай
45' Желтая карточкаДрагович Александр
2:1
59' ГолБорнаув Себастьян
65' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
3:1
83' ГолДиаби Мусса
19
Диаби
Мусса
29
Хавец
Кай
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирт Флориан
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Tim Lemperle
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
21'
29'
40'
2:0
56'
59'
65'
78'
83'
3:1
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хавец Кай
|12 (1)
|0.35
|2.
|Фолланд Кевин
|9
|0.26
|3.
|Аларио Лукас
|7 (1)
|0.21
|4.
|Диаби Мусса
|5
|0.15
|5.
|Бэйли Леон
|5
|0.15
|6.
|Беллараби Карим
|4
|0.12
|7.
|Паулиньо Пауло II
|3
|0.09
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Бендер Ларс
|2
|0.06
|10.
|Бендер Свен
|2
|0.06
|11.
|Демирбай Керем
|1
|0.03
|12.
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|13.
|Амири Надим
|1
|0.03
|14.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|15.
|Вирт Флориан
|1
|0.03
|16.
|Венделл Боргес
|0
|0
|17.
|Та Джонатан
|0
|0
|18.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|13
|0.38
|2.
|Борнаув Себастьян
|6
|0.18
|3.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.15
|4.
|Кайнц Флориан
|4
|0.12
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.12
|6.
|Модест Антони
|4
|0.12
|7.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|8.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|16.
|Риссе Марсель
|0
|0
|17.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|5
|1
|2.
|Венделл Боргес
|5
|1
|3.
|Та Джонатан
|4
|1
|4.
|Аларио Лукас
|5
|0
|5.
|Демирбай Керем
|3
|1
|6.
|Бэйли Леон
|0
|2
|7.
|Бендер Ларс
|3
|0
|8.
|Бендер Свен
|3
|0
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|3
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|11.
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|12.
|Амири Надим
|3
|0
|13.
|Хавец Кай
|3
|0
|14.
|Диаби Мусса
|3
|0
|15.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|16.
|Беллараби Карим
|2
|0
|17.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|18.
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|19.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|20.
|Паулиньо Пауло II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|9
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|6.
|Кордоба Джон
|5
|0
|7.
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|8.
|Теродде Симон
|4
|0
|9.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|10.
|Ют Марк
|4
|0
|11.
|Скири Эйе
|4
|0
|12.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|13.
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|14.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|15.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|16.
|Хёгер Марко
|2
|0
|17.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|18.
|Тилманн Ян
|2
|0
|19.
|Модест Антони
|1
|0
|20.
|Риссе Марсель
|1
|0
|21.
|Зобих Лассе
|1
|0
|22.
|Шмиц Бенно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|11.32% (6)
|7.55% (4)
|24.53% (13)
|Кёльн
|15% (6)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л
Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|93 - 31
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|82 - 37
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|17
|12
|3
|79 - 34
|63
|4.
|Байер Л
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|60 - 42
|60
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|61 - 38
|59
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 53
|46
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 41
|46
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|55 - 57
|41
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|37 - 50
|39
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|38 - 54
|38
|12.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|45 - 57
|38
|13.
|Кёльн
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|49 - 62
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|43 - 60
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|41 - 63
|34
|16.
|Фортуна
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|35 - 63
|29
|17.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 65
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
Прогнозы на матч Байер Л 3:1 Кёльн
Исход игры
Байер Л
96.4% (134)
Ничья
2.9% (4)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.18% (86)
Меньше
35.82% (48)
Обе команды забьют
Да
63.43% (85)
Нет
36.57% (49)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
39.6% (55)
2:0 Байер Л
25.2% (35)
3:1 Байер Л
17.3% (24)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
3:0 Байер Л
2.2% (3)
3:2 Байер Л
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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