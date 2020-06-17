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Байер Л
3:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
7' Гол
Бендер Свен
21' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
29' Желтая карточка
Арангис Чарлес
2:0
40' Гол
Хавец Кай
45' Желтая карточка
Драгович Александр
2:1
59' Гол
Борнаув Себастьян
65' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
3:1
83' Гол
Диаби Мусса
90'+3
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
5
Бендер
Свен
6
Драгович
Александр
20
Арангис
Чарлес
15
Баумгартлингер
Юлиан
18
Венделл
Боргес
19
Диаби
Мусса
29
Хавец
Кай
9
Бэйли
Леон
31
Фолланд
Кевин
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
24
Дрекслер
Доминик
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
29
Тилманн
Ян
27
Модест
Антони
15
Кордоба
Джон
Байер Л
3-3-3-1
Кёльн
4-4-2

Ход матча

7'
Бендер Свен
(Бэйли Леон)
1:0
21'
 
Кцихос Рафаэль
29'
Арангис Чарлес
 
33'
Та Джонатан
Бендер Свен
 
40'
Хавец Кай
(Бэйли Леон)
2:0
45'
Драгович Александр
 
56'
 
Ляйстнер Тони
Кцихос Рафаэль
56'
 
Хёгер Марко
Скири Эйе
59'
2:1
Борнаув Себастьян
(Реджбекай Элвис)
64'
Вирт Флориан
Бэйли Леон
 
64'
Паулиньо Пауло II
Фолланд Кевин
 
65'
 
Ляйстнер Тони
78'
 
Кайнц Флориан
Реджбекай Элвис
78'
 
Ют Марк
Тилманн Ян
83'
Диаби Мусса
(Хавец Кай)
3:1
86'
Демирбай Керем
Арангис Чарлес
 
86'
Амири Надим
Хавец Кай
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хавец Кай 12 (1) 0.35
2. Фолланд Кевин 9 0.26
3. Аларио Лукас 7 (1) 0.21
4. Диаби Мусса 5 0.15
5. Бэйли Леон 5 0.15
6. Беллараби Карим 4 0.12
7. Паулиньо Пауло II 3 0.09
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.06
9. Бендер Ларс 2 0.06
10. Бендер Свен 2 0.06
11. Демирбай Керем 1 0.03
12. Арангис Чарлес 1 0.03
13. Амири Надим 1 0.03
14. Вайзер Митчелл 1 0.03
15. Вирт Флориан 1 0.03
16. Венделл Боргес 0 0
17. Та Джонатан 0 0
18. Синкгравен Дэйли 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 13 0.38
2. Борнаув Себастьян 6 0.18
3. Ют Марк 5 (1) 0.15
4. Кайнц Флориан 4 0.12
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Теродде Симон 3 0.09
8. Дрекслер Доминик 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Реджбекай Элвис 0 0
16. Риссе Марсель 0 0
17. Шиндлер Кингсли 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 5 1
2. Венделл Боргес 5 1
3. Та Джонатан 4 1
4. Аларио Лукас 5 0
5. Демирбай Керем 3 1
6. Бэйли Леон 0 2
7. Бендер Ларс 3 0
8. Бендер Свен 3 0
9. Баумгартлингер Юлиан 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Вайзер Митчелл 3 0
12. Амири Надим 3 0
13. Хавец Кай 3 0
14. Диаби Мусса 3 0
15. Арангис Чарлес 2 0
16. Беллараби Карим 2 0
17. Градецки Лукаш 1 0
18. Синкгравен Дэйли 1 0
19. Тапсоба Эдмон 1 0
20. Паулиньо Пауло II 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 9 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кордоба Джон 5 0
7. Кцихос Рафаэль 3 1
8. Теродде Симон 4 0
9. Кайнц Флориан 4 0
10. Ют Марк 4 0
11. Скири Эйе 4 0
12. Якобс Исмаил 4 0
13. Ляйстнер Тони 3 0
14. Верстрате Биргер 3 0
15. Реджбекай Элвис 3 0
16. Хёгер Марко 2 0
17. Каттербах Ноа 2 0
18. Тилманн Ян 2 0
19. Модест Антони 1 0
20. Риссе Марсель 1 0
21. Зобих Лассе 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 20.75% (11) 18.87% (10) 16.98% (9) 11.32% (6) 7.55% (4) 24.53% (13)
 Кёльн 15% (6) 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л
Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн
Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Кёльн Бундеслига Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 4 4 93 - 31 76
2. Боруссия Д Заявка 32 20 6 6 82 - 37 66
3. РБ Лейпциг Заявка 32 17 12 3 79 - 34 63
4. Байер Л Заявка 32 18 6 8 60 - 42 60
5. Боруссия М Заявка 32 18 5 9 61 - 38 59
6. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 45 - 53 46
7. Вольфсбург Заявка 32 12 10 10 44 - 41 46
8. Фрайбург Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 32 12 5 15 55 - 57 41
10. Шальке 04 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Унион Берлин Заявка 32 11 5 16 38 - 54 38
12. Герта Заявка 32 10 8 14 45 - 57 38
13. Кёльн Заявка 32 10 5 17 49 - 62 35
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 43 - 60 35
15. Майнц Заявка 32 10 4 18 41 - 63 34
16. Фортуна Заявка 32 6 11 15 35 - 63 29
17. Вердер Заявка 32 7 7 18 35 - 65 28
18. Падерборн Заявка 32 4 8 20 34 - 68 20
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Прогнозы 139
Байер Л 96.4% (134)
X 2.9% (4)
Кёльн 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Байер Л 3:1 Кёльн

Исход игры
Байер Л
96.4% (134)
Ничья
2.9% (4)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.18% (86)
Меньше
35.82% (48)
Обе команды забьют
Да
63.43% (85)
Нет
36.57% (49)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
39.6% (55)
2:0 Байер Л
25.2% (35)
3:1 Байер Л
17.3% (24)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
3:0 Байер Л
2.2% (3)
3:2 Байер Л
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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