Прогнозы на матч Вердер - Бавария

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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.21
2. Классен Дэви 6 (1) 0.18
3. Юя Осако 5 0.15
4. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 3 0.09
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Эггештайн Максимилиан 1 0.03
9. Фридль Марко 1 0.03
10. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
11. Шахин Нури 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Велькович Милош 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 30 (4) 0.88
2. Гнабри Серж 12 0.35
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.24
4. Мюллер Томас 7 0.21
5. Горетцка Леон 6 0.18
6. Павар Бенджамин 5 0.15
7. Зиркзее Джошуа 4 0.12
8. Альфонсо Дэвис 3 0.09
9. Перишич Иван 3 0.09
10. Коман Кингсли 3 0.09
11. Тьяго Алькантара 3 0.09
12. Киммих Йозуа 2 0.06
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Классен Дэви 7 0
3. Велькович Милош 6 0
4. Шахин Нури 4 1
5. Мойсандер Никлас 4 1
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Зельке Дейви 3 0
10. Лангкамп Себастьян 2 0
11. Бартельс Фин 2 0
12. Топрак Омер 2 0
13. Гебреселассие Теодор 2 0
14. Юя Осако 2 0
15. Фогт Кевин 2 0
16. Гросс Кристиан 2 0
17. Фуллкруг Никлас 2 0
18. Рашица Милот 2 0
19. Сарджент Джош 2 0
20. Харник Мартин 1 0
21. Аугустинссон Людвиг 1 0
22. Павленка Иржи 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Боатенг Жером 5 1
3. Киммих Йозуа 6 0
4. Мартинес Хави 4 1
5. Мюллер Томас 5 0
6. Левандовски Роберт 5 0
7. Павар Бенджамин 5 0
8. Эрнандес Люка 3 0
9. Горетцка Леон 2 0
10. Коман Кингсли 2 0
11. Альфонсо Дэвис 2 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Ульрайх Свен 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 26.67% (8) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 3.33% (1) 10% (3)
 Бавария 17.65% (15) 12.94% (11) 17.65% (15) 18.82% (16) 17.65% (15) 15.29% (13)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер
Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна
Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург

Последние игры между собой

Вердер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Бавария Кубок Бавария 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Бавария Бундеслига
Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу Вердер 1:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 23 4 4 92 - 31 73
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Байер Л Заявка 31 17 6 8 57 - 41 57
5. Боруссия М Заявка 31 17 5 9 58 - 38 56
6. Вольфсбург Заявка 31 12 10 9 44 - 38 46
7. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
8. Фрайбург Заявка 31 11 9 11 41 - 43 42
9. Шальке 04 Заявка 31 9 12 10 36 - 48 39
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 11 5 15 53 - 56 38
11. Герта Заявка 31 10 8 13 44 - 55 38
12. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
13. Унион Берлин Заявка 31 10 5 16 37 - 54 35
14. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 42 - 57 35
15. Майнц Заявка 31 9 4 18 39 - 63 31
16. Вердер Заявка 31 7 7 17 35 - 64 28
17. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
18. Падерборн Заявка 31 4 8 19 34 - 67 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16.06.2020, осталось 1 день 22 часа 11 минут.


    • Прогнозы 52
    Вердер 3.8% (2)
    X 5.8% (3)
    Бавария 90.4% (47)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вердер - Бавария

    Исход игры
    Вердер
    3.8% (2)
    Ничья
    5.8% (3)
    Бавария
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    23.1% (12)
    0:3 Бавария
    19.2% (10)
    1:2 Бавария
    17.3% (9)
    0:2 Бавария
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    1:4 Бавария
    3.8% (2)
    0:1 Бавария
    3.8% (2)
    2:1 Вердер
    3.8% (2)
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