Прогнозы на матч Вердер - Бавария

Вердер
Позже
Стадион: Везерштадион
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.21
|2.
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.18
|3.
|Юя Осако
|5
|0.15
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.12
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|3
|0.09
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|9.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|10.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|11.
|Шахин Нури
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Велькович Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|30 (4)
|0.88
|2.
|Гнабри Серж
|12
|0.35
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.24
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|5.
|Горетцка Леон
|6
|0.18
|6.
|Павар Бенджамин
|5
|0.15
|7.
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.12
|8.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|9.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|10.
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|11.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|12.
|Киммих Йозуа
|2
|0.06
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Классен Дэви
|7
|0
|3.
|Велькович Милош
|6
|0
|4.
|Шахин Нури
|4
|1
|5.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Зельке Дейви
|3
|0
|10.
|Лангкамп Себастьян
|2
|0
|11.
|Бартельс Фин
|2
|0
|12.
|Топрак Омер
|2
|0
|13.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|14.
|Юя Осако
|2
|0
|15.
|Фогт Кевин
|2
|0
|16.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|17.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|18.
|Рашица Милот
|2
|0
|19.
|Сарджент Джош
|2
|0
|20.
|Харник Мартин
|1
|0
|21.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|22.
|Павленка Иржи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Боатенг Жером
|5
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|6
|0
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Мюллер Томас
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|5
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|8.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|9.
|Горетцка Леон
|2
|0
|10.
|Коман Кингсли
|2
|0
|11.
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|26.67% (8)
|20% (6)
|20% (6)
|20% (6)
|3.33% (1)
|10% (3)
|Бавария
|17.65% (15)
|12.94% (11)
|17.65% (15)
|18.82% (16)
|17.65% (15)
|15.29% (13)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =3 -11Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер
Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна
Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург
Последние игры между собой
Вердер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу Вердер 1:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|92 - 31
|73
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Байер Л
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 41
|57
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 38
|56
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|44 - 38
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 43
|42
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|36 - 48
|39
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|53 - 56
|38
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|44 - 55
|38
|12.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|37 - 54
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|42 - 57
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|39 - 63
|31
|16.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|35 - 64
|28
|17.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|34 - 67
|20
Прогнозы на матч Вердер - Бавария
Исход игры
Вердер
3.8% (2)
Ничья
5.8% (3)
Бавария
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
1:3 Бавария
23.1% (12)
0:3 Бавария
19.2% (10)
1:2 Бавария
17.3% (9)
0:2 Бавария
17.3% (9)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:4 Бавария
3.8% (2)
0:1 Бавария
3.8% (2)
2:1 Вердер
3.8% (2)
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