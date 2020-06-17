  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
2:2
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
1:0
60' Гол
Кампль Кевин
2:0
63' Гол
Вернер Тимо
2:1
87' Гол
Скрибски Стивен
2:2
90' Гол
Хоффманн Андре
90' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе
90'+5
1
Гулач
Петер
27
Лаймер
Конрад
16
Клостерманн
Лукас
23
Хальстенберг
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
11
Вернер
Тимо
33
Кастенмайер
Флориан
5
Айхан
Кан
19
Йоргенсен
Матиас
3
Хоффманн
Андре
39
Циммер
Жан
6
Моралес
Альфредо
13
Бодзек
Адам
29
Зуттнер
Маркус
10
Бериша
Валон
20
Скрибски
Стивен
28
Хеннингс
Роувен
РБ Лейпциг
4-1-2-1-2
Фортуна
3-4-1-2

Ход матча

46'
Шик Патрик
Нкунку Кристофер
 
46'
Юпамекано Део
Лаймер Конрад
 
60'
Кампль Кевин
(Юпамекано Део)
1:0
63'
Вернер Тимо
(Хальстенберг Марсель)
2:0
63'
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
 
66'
 
Зоботка Марсель
Бериша Валон
66'
 
Караман Кенан
Хеннингс Роувен
66'
 
Циммерман Маттиас
Циммер Жан
75'
 
Томми Эрик
Бодзек Адам
76'
Лукмен Адемола
Вернер Тимо
 
82'
Хайдара Амаду
Забитцер Марсель
 
82'
 
Штёгер Кевин
Моралес Альфредо
87'
2:1
Скрибски Стивен
(Зоботка Марсель)
90'
2:2
Хоффманн Андре
(Йоргенсен Матиас)
90'
Анхелиньо Хосе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 26 (3) 0.76
2. Шик Патрик 10 0.29
3. Забитцер Марсель 9 0.26
4. Нкунку Кристофер 5 0.15
5. Поульсен Юссуф 5 0.15
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.15
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Ольмо Дани 3 0.09
11. Лаймер Конрад 2 0.06
12. Кампль Кевин 2 0.06
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Кунья Матеус 1 0.03
15. Орбан Вилли 1 0.03
16. Сараччи Марсело 1 0.03
17. Гулач Петер 0 0
18. Юпамекано Део 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 13 (4) 0.38
2. Караман Кенан 7 0.21
3. Томми Эрик 5 0.15
4. Айхан Кан 2 0.06
5. Хоффманн Андре 2 0.06
6. Скрибски Стивен 1 0.03
7. Циммерман Маттиас 1 0.03
8. Моралес Альфредо 1 0.03
9. Гисельман Нико 1 0.03
10. Адамс Касим 1 0.03
11. Штёгер Кевин 0 0
12. Финк Оливер 0 0
13. Йоргенсен Матиас 0 0
14. Зуттнер Маркус 0 0
15. Зоботка Марсель 0 0
16. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 7 1
3. Хальстенберг Марсель 5 1
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Ильзанкер Штефан 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Нкунку Кристофер 2 0
11. Конате Ибраима 2 0
12. Форсберг Эмиль 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Анхелиньо Хосе 1 0
15. Сараччи Марсело 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Хайдара Амаду 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 10 0
2. Айхан Кан 10 0
3. Хоффманн Андре 7 0
4. Моралес Альфредо 6 0
5. Гисельман Нико 5 0
6. Хеннингс Роувен 4 0
7. Циммерман Маттиас 4 0
8. Караман Кенан 4 0
9. Текпетей Бернард 4 0
10. Зуттнер Маркус 3 0
11. Штёгер Кевин 3 0
12. Томми Эрик 3 0
13. Ковнацки Давид 3 0
14. Финк Оливер 2 0
15. Циммер Жан 2 0
16. Зоботка Марсель 2 0
17. Йоргенсен Матиас 1 0
18. Бериша Валон 1 0
19. Бэйкер Льюис 1 0
20. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 14.47% (11) 11.84% (9) 21.05% (16) 21.05% (16) 9.21% (7) 22.37% (17)
 Фортуна 15.63% (5) 6.25% (2) 25% (8) 3.13% (1) 25% (8) 25% (8)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта
Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг
Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04
Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига 2
РБ Лейпциг 2:1 Фортуна Бундеслига 2 РБ Лейпциг 3:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 4 4 93 - 31 76
2. Боруссия Д Заявка 32 20 6 6 82 - 37 66
3. РБ Лейпциг Заявка 32 17 12 3 79 - 34 63
4. Байер Л Заявка 32 18 6 8 60 - 42 60
5. Боруссия М Заявка 32 18 5 9 61 - 38 59
6. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 45 - 53 46
7. Вольфсбург Заявка 32 12 10 10 44 - 41 46
8. Фрайбург Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 32 12 5 15 55 - 57 41
10. Шальке 04 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Унион Берлин Заявка 32 11 5 16 38 - 54 38
12. Герта Заявка 32 10 8 14 45 - 57 38
13. Кёльн Заявка 32 10 5 17 49 - 62 35
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 43 - 60 35
15. Майнц Заявка 32 10 4 18 41 - 63 34
16. Фортуна Заявка 32 6 11 15 35 - 63 29
17. Вердер Заявка 32 7 7 18 35 - 65 28
18. Падерборн Заявка 32 4 8 20 34 - 68 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 97.1% (134)
X 0.7% (1)
Фортуна 2.2% (3)
Все прогнозы
Новости

Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:2 Фортуна

Исход игры
РБ Лейпциг
97.1% (134)
Ничья
0.7% (1)
Фортуна
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.89% (73)
Меньше
45.11% (60)
Обе команды забьют
Да
35.34% (47)
Нет
64.66% (86)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
36.2% (50)
3:1 РБ Лейпциг
21% (29)
3:0 РБ Лейпциг
17.4% (24)
2:1 РБ Лейпциг
7.2% (10)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (9)
4:1 РБ Лейпциг
4.3% (6)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 