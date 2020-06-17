РБ Лейпциг
2:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Фортуна
1:0
60' ГолКампль Кевин
2:0
63' ГолВернер Тимо
2:1
87' ГолСкрибски Стивен
2:2
90' ГолХоффманн Андре
90' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
10
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
60'
1:0
63'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|26 (3)
|0.76
|2.
|Шик Патрик
|10
|0.29
|3.
|Забитцер Марсель
|9
|0.26
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.15
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|11.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|12.
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Кунья Матеус
|1
|0.03
|15.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|16.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|17.
|Гулач Петер
|0
|0
|18.
|Юпамекано Део
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|13 (4)
|0.38
|2.
|Караман Кенан
|7
|0.21
|3.
|Томми Эрик
|5
|0.15
|4.
|Айхан Кан
|2
|0.06
|5.
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|6.
|Скрибски Стивен
|1
|0.03
|7.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|8.
|Моралес Альфредо
|1
|0.03
|9.
|Гисельман Нико
|1
|0.03
|10.
|Адамс Касим
|1
|0.03
|11.
|Штёгер Кевин
|0
|0
|12.
|Финк Оливер
|0
|0
|13.
|Йоргенсен Матиас
|0
|0
|14.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|15.
|Зоботка Марсель
|0
|0
|16.
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|7
|1
|3.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|7.
|Демме Диего
|3
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|11.
|Конате Ибраима
|2
|0
|12.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|13.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|14.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|15.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|10
|0
|2.
|Айхан Кан
|10
|0
|3.
|Хоффманн Андре
|7
|0
|4.
|Моралес Альфредо
|6
|0
|5.
|Гисельман Нико
|5
|0
|6.
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|7.
|Циммерман Маттиас
|4
|0
|8.
|Караман Кенан
|4
|0
|9.
|Текпетей Бернард
|4
|0
|10.
|Зуттнер Маркус
|3
|0
|11.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|12.
|Томми Эрик
|3
|0
|13.
|Ковнацки Давид
|3
|0
|14.
|Финк Оливер
|2
|0
|15.
|Циммер Жан
|2
|0
|16.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|17.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|18.
|Бериша Валон
|1
|0
|19.
|Бэйкер Льюис
|1
|0
|20.
|Нана Ампома
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|14.47% (11)
|11.84% (9)
|21.05% (16)
|21.05% (16)
|9.21% (7)
|22.37% (17)
|Фортуна
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|25% (8)
|3.13% (1)
|25% (8)
|25% (8)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта
Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04
Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|93 - 31
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|82 - 37
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|17
|12
|3
|79 - 34
|63
|4.
|Байер Л
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|60 - 42
|60
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|61 - 38
|59
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 53
|46
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 41
|46
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|55 - 57
|41
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|37 - 50
|39
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|38 - 54
|38
|12.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|45 - 57
|38
|13.
|Кёльн
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|49 - 62
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|43 - 60
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|41 - 63
|34
|16.
|Фортуна
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|35 - 63
|29
|17.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 65
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Исход игры
РБ Лейпциг
97.1% (134)
Ничья
0.7% (1)
Фортуна
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.89% (73)
Меньше
45.11% (60)
Обе команды забьют
Да
35.34% (47)
Нет
64.66% (86)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
36.2% (50)
3:1 РБ Лейпциг
21% (29)
3:0 РБ Лейпциг
17.4% (24)
2:1 РБ Лейпциг
7.2% (10)
1:0 РБ Лейпциг
6.5% (9)
4:1 РБ Лейпциг
4.3% (6)
4:0 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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