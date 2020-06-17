Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Анхелиньо Хосе получил желтую карточку от судьи

92' Скрибски Стивен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

92' Плохо играет Кампль Кевин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

92' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Хайдара Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Айхан Кан из команды Фортуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

88' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Г О О О О Л - Скрибски Стивен изменил счет на табло!

86' Удар от ворот произведет Фортуна

86' Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

86' Фортуна имеет хороший шанс забить.

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Фортуна

84' Пространство открывается для Хайдара Амаду , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

83' Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

79' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' ШАНС! Клостерманн Лукас вышел один на один с голкипером...

78' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

74' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Зоботка Марсель из команды Фортуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Скрибски Стивен не смог попасть в створ ударом издали

66' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Фортуна

57' Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кастенмайер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Фортуна

47' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля