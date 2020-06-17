Айнтрахт Фр
1:0
Перерыв
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Шальке 04
1:0
29' ГолАндре Силва
37' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
37' Желтая карточкаКамада Даити
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
40
Can
Bozdogan
31
Беккер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Can BozdoganПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Беккер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
1:0
37'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|11 (1)
|0.32
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|4.
|Дост Бас
|6
|0.18
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Камада Даити
|2
|0.06
|8.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|14.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|15.
|Кор Доминик
|0
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|17.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|7.
|Калиджиури Даниэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|9.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.06
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Роде Себастьян
|5
|0
|5.
|Камада Даити
|5
|0
|6.
|Торро Лукас
|3
|1
|7.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|8.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|9.
|Костич Филип
|4
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|11.
|Абрахам Давид
|2
|1
|12.
|Хасебе Макото
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Дост Бас
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|7
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Кабак Озан
|4
|0
|7.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|8.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|9.
|Арит Амин
|3
|0
|10.
|Нюбель Александр
|1
|1
|11.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|12.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|13.
|Настасич Матия
|2
|0
|14.
|Раман Бенито
|2
|0
|15.
|Сердар Суат
|2
|0
|16.
|Миранда Хуан
|2
|0
|17.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|18.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|19.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|20.
|Матондо Рабби
|1
|0
|21.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|6.52% (3)
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
|Шальке 04
|0
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|93 - 31
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|82 - 35
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|77 - 32
|62
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|61 - 38
|59
|5.
|Байер Л
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 41
|57
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 41
|46
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|42 - 52
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|32
|12
|5
|15
|54 - 56
|41
|10.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|32
|9
|12
|11
|36 - 49
|39
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|38 - 54
|38
|12.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|45 - 57
|38
|13.
|Кёльн
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|48 - 59
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|42 - 57
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|39 - 63
|31
|16.
|Фортуна
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 61
|28
|17.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 65
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04
Исход игры
Айнтрахт Фр
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Шальке 04
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.1% (59)
1:1 Ничья
15% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
13.6% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
5% (7)
1:2 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
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