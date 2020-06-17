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Айнтрахт Фр
1:0
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
29' Гол
Андре Силва
37' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
37' Желтая карточка
Камада Даити
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
3
Ильзанкер
Штефан
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
40
Can
Bozdogan
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
31
Беккер
Тимо
16
Бурджеллаб
Нассим
15
Кутуджу
Ахмед
Айнтрахт Фр
3-5-2
Шальке 04
4-4-2

Ход матча

29'
Андре Силва
(Камада Даити)
1:0
37'
 
Маккенни Уэстон
37'
Камада Даити
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 11 (1) 0.32
2. Хинтереггер Мартин 8 0.24
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.21
4. Дост Бас 6 0.18
5. Чендлер Тимоти 5 0.15
6. Костич Филип 3 0.09
7. Камада Даити 2 0.06
8. Роде Себастьян 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Да Коста Данни 1 0.03
11. Туре Альмами 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Н'Дика Эван 1 0.03
14. Абрахам Давид 1 0.03
15. Кор Доминик 0 0
16. Де Гузман Джонатан 0 0
17. Гачинович Мийат 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Кенни Джонджо 2 0.06
7. Калиджиури Даниэль 2 (1) 0.06
8. Сане Салиф 2 0.06
9. Маккенни Уэстон 2 0.06
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Роде Себастьян 5 0
5. Камада Даити 5 0
6. Торро Лукас 3 1
7. Ильзанкер Штефан 4 0
8. Чендлер Тимоти 4 0
9. Костич Филип 4 0
10. Пасьенса Гонсало 4 0
11. Абрахам Давид 2 1
12. Хасебе Макото 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Дост Бас 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 7 0
2. Калиджиури Даниэль 5 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Кабак Озан 4 0
7. Бургшталлер Гвидо 3 0
8. Шёпф Алессандро 3 0
9. Арит Амин 3 0
10. Нюбель Александр 1 1
11. Ощипка Бастиан 2 0
12. Стамбули Бенжамин 2 0
13. Настасич Матия 2 0
14. Раман Бенито 2 0
15. Сердар Суат 2 0
16. Миранда Хуан 2 0
17. Кутуджу Ахмед 2 0
18. Тодибо Жан-Клер 2 0
19. Грегорич Михаэль 1 0
20. Матондо Рабби 1 0
21. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 6.52% (3) 10.87% (5) 10.87% (5) 23.91% (11) 19.57% (9) 28.26% (13)
 Шальке 04 0 15.15% (5) 15.15% (5) 27.27% (9) 15.15% (5) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 4 4 93 - 31 76
2. Боруссия Д Заявка 31 20 6 5 82 - 35 66
3. РБ Лейпциг Заявка 31 17 11 3 77 - 32 62
4. Боруссия М Заявка 32 18 5 9 61 - 38 59
5. Байер Л Заявка 31 17 6 8 57 - 41 57
6. Вольфсбург Заявка 32 12 10 10 44 - 41 46
7. Фрайбург Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
8. Хоффенхайм Заявка 31 12 7 12 42 - 52 43
9. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 32 12 5 15 54 - 56 41
10. Шальке 04 0:1 Заявка 32 9 12 11 36 - 49 39
11. Унион Берлин Заявка 32 11 5 16 38 - 54 38
12. Герта Заявка 32 10 8 14 45 - 57 38
13. Кёльн Заявка 31 10 5 16 48 - 59 35
14. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 42 - 57 35
15. Майнц Заявка 31 9 4 18 39 - 63 31
16. Фортуна Заявка 31 6 10 15 33 - 61 28
17. Вердер Заявка 32 7 7 18 35 - 65 28
18. Падерборн Заявка 32 4 8 20 34 - 68 20
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Айнтрахт Фр 75.7% (106)
X 19.3% (27)
Шальке 04 5% (7)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04

Исход игры
Айнтрахт Фр
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Шальке 04
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.1% (59)
1:1 Ничья
15% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
13.6% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
5% (7)
1:2 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
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