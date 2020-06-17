Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Шальке 04
1:0
28' ГолАндре Силва
37' Желтая карточкаМаккенни Уэстон
37' Желтая карточкаКамада Даити
2:0
50' ГолАбрахам Давид
54' Желтая карточкаОщипка Бастиан
56' Желтая карточкаCan Bozdogan
2:1
59' ГолМаккенни Уэстон
74' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
77' Вторая желтая карточкаCan Bozdogan
90' Желтая карточкаТрапп Кевин
90' Желтая карточкаДост Бас
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
40
Can
Bozdogan
31
Беккер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Can BozdoganПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Беккер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
1:0
37'
37'
50'
2:0
54'
56'
59'
77'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|11 (1)
|0.32
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|4.
|Дост Бас
|6
|0.18
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Камада Даити
|2
|0.06
|8.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Абрахам Давид
|2
|0.06
|11.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|12.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|13.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|14.
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|15.
|Кор Доминик
|0
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|17.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|7.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|8.
|Калиджиури Даниэль
|2 (1)
|0.06
|9.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|10.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|15.
|Шёпф Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Роде Себастьян
|5
|0
|5.
|Камада Даити
|5
|0
|6.
|Торро Лукас
|3
|1
|7.
|Ильзанкер Штефан
|4
|0
|8.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|9.
|Костич Филип
|4
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|11.
|Абрахам Давид
|2
|1
|12.
|Хасебе Макото
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Дост Бас
|2
|0
|15.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|16.
|Туре Альмами
|2
|0
|17.
|Соу Джибриль
|2
|0
|18.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|19.
|Трапп Кевин
|1
|0
|20.
|Ребич Анте
|1
|0
|21.
|Андре Силва
|1
|0
|22.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|7
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Маскарель Омар
|4
|0
|5.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|6.
|Кабак Озан
|4
|0
|7.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|8.
|Ощипка Бастиан
|3
|0
|9.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|10.
|Арит Амин
|3
|0
|11.
|Нюбель Александр
|1
|1
|12.
|Can Bozdogan
|1
|1
|13.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|14.
|Настасич Матия
|2
|0
|15.
|Раман Бенито
|2
|0
|16.
|Сердар Суат
|2
|0
|17.
|Миранда Хуан
|2
|0
|18.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|19.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|20.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|21.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|22.
|Матондо Рабби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|6.25% (3)
|12.5% (6)
|10.42% (5)
|25% (12)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
|Шальке 04
|0
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|93 - 31
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|82 - 37
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|17
|12
|3
|79 - 34
|63
|4.
|Байер Л
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|60 - 42
|60
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|61 - 38
|59
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 53
|46
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|44 - 41
|46
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|55 - 57
|41
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|37 - 50
|39
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|38 - 54
|38
|12.
|Герта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|45 - 57
|38
|13.
|Кёльн
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|49 - 62
|35
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|43 - 60
|35
|15.
|Майнц
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|41 - 63
|34
|16.
|Фортуна
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|35 - 63
|29
|17.
|Вердер
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 65
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Исход игры
Айнтрахт Фр
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Шальке 04
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.1% (59)
1:1 Ничья
15% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
13.6% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
5% (7)
1:2 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
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