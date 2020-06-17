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Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
28' Гол
Андре Силва
37' Желтая карточка
Маккенни Уэстон
37' Желтая карточка
Камада Даити
2:0
50' Гол
Абрахам Давид
54' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
56' Желтая карточка
Can Bozdogan
2:1
59' Гол
Маккенни Уэстон
74' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
77' Вторая желтая карточка
Can Bozdogan
90' Желтая карточка
Трапп Кевин
90' Желтая карточка
Дост Бас
90'+5
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
3
Ильзанкер
Штефан
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
40
Can
Bozdogan
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
31
Беккер
Тимо
16
Бурджеллаб
Нассим
15
Кутуджу
Ахмед
Айнтрахт Фр
3-5-2
Шальке 04
4-4-2

Ход матча

28'
Андре Силва
(Камада Даити)
1:0
37'
 
Маккенни Уэстон
37'
Камада Даити
 
46'
 
Матондо Рабби
Беккер Тимо
50'
Абрахам Давид
(Костич Филип)
2:0
54'
 
Ощипка Бастиан
56'
 
Can Bozdogan
57'
 
Грегорич Михаэль
Кутуджу Ахмед
59'
2:1
Маккенни Уэстон
(Шёпф Алессандро)
69'
Соу Джибриль
Кор Доминик
 
69'
Хинтереггер Мартин
Ильзанкер Штефан
 
74'
 
Бурджеллаб Нассим
77'
Гачинович Мийат
Роде Себастьян
 
77'
 
Can Bozdogan
81'
Чендлер Тимоти
Да Коста Данни
 
81'
Дост Бас
Андре Силва
 
83'
 
Малик Тиау
Миранда Хуан
87'
 
Раман Бенито
Бурджеллаб Нассим
90'
Трапп Кевин
 
90'
Дост Бас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 7
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 11 (1) 0.32
2. Хинтереггер Мартин 8 0.24
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.21
4. Дост Бас 6 0.18
5. Чендлер Тимоти 5 0.15
6. Костич Филип 3 0.09
7. Камада Даити 2 0.06
8. Роде Себастьян 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Абрахам Давид 2 0.06
11. Да Коста Данни 1 0.03
12. Туре Альмами 1 0.03
13. Соу Джибриль 1 0.03
14. Н'Дика Эван 1 0.03
15. Кор Доминик 0 0
16. Де Гузман Джонатан 0 0
17. Гачинович Мийат 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Маккенни Уэстон 3 0.09
7. Кенни Джонджо 2 0.06
8. Калиджиури Даниэль 2 (1) 0.06
9. Сане Салиф 2 0.06
10. Грегорич Михаэль 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
15. Шёпф Алессандро 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Роде Себастьян 5 0
5. Камада Даити 5 0
6. Торро Лукас 3 1
7. Ильзанкер Штефан 4 0
8. Чендлер Тимоти 4 0
9. Костич Филип 4 0
10. Пасьенса Гонсало 4 0
11. Абрахам Давид 2 1
12. Хасебе Макото 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Дост Бас 2 0
15. Гачинович Мийат 2 0
16. Туре Альмами 2 0
17. Соу Джибриль 2 0
18. Де Гузман Джонатан 1 0
19. Трапп Кевин 1 0
20. Ребич Анте 1 0
21. Андре Силва 1 0
22. Йовелич Деян 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 7 0
2. Калиджиури Даниэль 5 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Маскарель Омар 4 0
5. Кенни Джонджо 4 0
6. Кабак Озан 4 0
7. Бургшталлер Гвидо 3 0
8. Ощипка Бастиан 3 0
9. Шёпф Алессандро 3 0
10. Арит Амин 3 0
11. Нюбель Александр 1 1
12. Can Bozdogan 1 1
13. Стамбули Бенжамин 2 0
14. Настасич Матия 2 0
15. Раман Бенито 2 0
16. Сердар Суат 2 0
17. Миранда Хуан 2 0
18. Кутуджу Ахмед 2 0
19. Тодибо Жан-Клер 2 0
20. Бурджеллаб Нассим 2 0
21. Грегорич Михаэль 1 0
22. Матондо Рабби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 6.25% (3) 12.5% (6) 10.42% (5) 25% (12) 18.75% (9) 27.08% (13)
 Шальке 04 0 14.71% (5) 14.71% (5) 29.41% (10) 14.71% (5) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04
Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 4 4 93 - 31 76
2. Боруссия Д Заявка 32 20 6 6 82 - 37 66
3. РБ Лейпциг Заявка 32 17 12 3 79 - 34 63
4. Байер Л Заявка 32 18 6 8 60 - 42 60
5. Боруссия М Заявка 32 18 5 9 61 - 38 59
6. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 45 - 53 46
7. Вольфсбург Заявка 32 12 10 10 44 - 41 46
8. Фрайбург Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 32 12 5 15 55 - 57 41
10. Шальке 04 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Унион Берлин Заявка 32 11 5 16 38 - 54 38
12. Герта Заявка 32 10 8 14 45 - 57 38
13. Кёльн Заявка 32 10 5 17 49 - 62 35
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 43 - 60 35
15. Майнц Заявка 32 10 4 18 41 - 63 34
16. Фортуна Заявка 32 6 11 15 35 - 63 29
17. Вердер Заявка 32 7 7 18 35 - 65 28
18. Падерборн Заявка 32 4 8 20 34 - 68 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Айнтрахт Фр 75.7% (106)
X 19.3% (27)
Шальке 04 5% (7)
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Новости

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04

Исход игры
Айнтрахт Фр
75.7% (106)
Ничья
19.3% (27)
Шальке 04
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (88)
Меньше
35.77% (49)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
42.1% (59)
1:1 Ничья
15% (21)
1:0 Айнтрахт Фр
13.6% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
5% (7)
1:2 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:0 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
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