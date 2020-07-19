0:1
17' ГолГерндт Александр
32' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
0:1
33' Не забитый пенальтиМарич Мият
21
Baltazar
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
17'
0:1
32'
33'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|5.
|Итаитинга
|2
|0.06
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|8.
|Patrick3
|1
|0.03
|9.
|Патрик II
|1
|0.03
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|11.
|Baltazar
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Jared Khasa
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.15
|2.
|Герндт Александр
|5
|0.15
|3.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.15
|4.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|7.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|8.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|9.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|10.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|12.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|13.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|15.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|17.
|Янга Рангело
|0
|0
|18.
|Човило Мирослав
|0
|0
|19.
|Яо Элож
|0
|0
|20.
|Christopher Lungoyi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|10.
|Гргич Анто
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Бамер Жан
|1
|0
|19.
|Jared Khasa
|1
|0
|20.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|21.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|4.
|Марич Мият
|6
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|9.
|Човило Мирослав
|3
|0
|10.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|11.
|Холендер Филип
|3
|0
|12.
|Герндт Александр
|1
|1
|13.
|Ловрич Санди
|2
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|15.
|Бауман Ноам
|2
|0
|16.
|Яо Элож
|2
|0
|17.
|Павлович Данэль
|1
|0
|18.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|19.
|Янга Рангело
|1
|0
|20.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|21.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|22.
|Обексер Линус
|1
|0
|23.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Лугано
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0
|32
|19
|6
|7
|68 - 45
|63
|3.
|Базель
|1:1
|32
|17
|5
|10
|64 - 33
|56
|4.
|Серветт
|1:1
|32
|11
|13
|8
|49 - 36
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|0:1
|32
|12
|6
|14
|38 - 45
|42
|7.
|Лугано
|1:0
|32
|9
|13
|10
|38 - 40
|40
|8.
|Тун
|0:0
|32
|8
|6
|18
|34 - 61
|30
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:0
|32
|5
|12
|15
|31 - 55
|27
|10.
|Сьон
|0:1
|31
|6
|8
|17
|32 - 52
|26