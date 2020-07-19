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  3. Швейцария
Сьон
1:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
17' Гол
Герндт Александр
32' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
0:1
33' Не забитый пенальти
Марич Мият
53' Желтая карточка
Кечкеш Акош
1:1
61' Гол
Гргич Анто
78' Желтая карточка
Sandro Theler
87' Желтая карточка
Холендер Филип
90'+6
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
45
Фаччинетти
Микаэль
21
Baltazar
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
7
Касами
Пайтим
9
Робертс
Улдрикис
33
Леняни
Эрмир
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
18
Яо
Элож
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
Сьон
4-3-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

17'
0:1
Герндт Александр
(Лаванши Нума)
32'
Абделлауи Аюб
 
33'
0:1
Марич Мият
46'
Итаитинга
Робертс Улдрикис
 
46'
Sandro Theler
Фаччинетти Микаэль
 
46'
Кабаши Ариан
Абделлауи Аюб
 
46'
 
Холендер Филип
Герндт Александр
53'
 
Кечкеш Акош
61'
Гргич Анто
(Baltazar)
1:1
62'
Filip Stojilkovic
Леняни Эрмир
 
74'
 
Човило Мирослав
Ловрич Санди
78'
Sandro Theler
 
80'
 
Мацек Роман
Гвидотти Стефано
87'
Ндойе Бирама
Тома Бастьен
 
87'
 
Холендер Филип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Гргич Анто 2 (1) 0.06
5. Тома Бастьен 2 0.06
6. Итаитинга 2 0.06
7. Робертс Улдрикис 2 0.06
8. Baltazar 1 0.03
9. Patrick3 1 0.03
10. Патрик II 1 0.03
11. Ндойе Бирама 1 0.03
12. Фаччинетти Микаэль 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Jared Khasa 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Зок Кристиан 0 0
17. Filip Stojilkovic 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.15
2. Герндт Александр 5 0.15
3. Марич Мият 5 (2) 0.15
4. Араторе Марко 3 0.09
5. Вечеи Балинт 3 0.09
6. Лаванши Нума 2 0.06
7. Ловрич Санди 2 0.06
8. Боттани Маттиа 2 0.06
9. Карлиньос Жуниор 2 0.06
10. Саббатини Хонатан 1 0.03
11. Кустодио Оливье 1 0.03
12. Родригес Франсиско III 1 0.03
13. Дапрела Фабио 1 0.03
14. Дальмонте Никола 1 0.03
15. Кечкеш Акош 1 0.03
16. Гвидотти Стефано 1 0.03
17. Янга Рангело 0 0
18. Човило Мирослав 0 0
19. Яо Элож 0 0
20. Christopher Lungoyi 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Фортюн Яссин 5 0
10. Гргич Анто 4 0
11. Baltazar 4 0
12. Леняни Эрмир 3 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Бехрами Валон 1 0
18. Бамер Жан 1 0
19. Jared Khasa 1 0
20. Filip Stojilkovic 1 0
21. Sandro Theler 1 0
22. Yannick Cotter 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Саббатини Хонатан 5 1
4. Марич Мият 6 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Карлиньос Жуниор 4 0
10. Човило Мирослав 3 0
11. Вечеи Балинт 3 0
12. Кечкеш Акош 3 0
13. Герндт Александр 1 1
14. Ловрич Санди 2 0
15. Бауман Ноам 2 0
16. Яо Элож 2 0
17. Павлович Данэль 1 0
18. Сульмони Фульвио 1 0
19. Янга Рангело 1 0
20. Жефферсон Насименто 1 0
21. Родригес Франсиско III 1 0
22. Обексер Линус 1 0
23. Гвидотти Стефано 1 0
24. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Лугано 14.71% (5) 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5) 8.82% (3) 29.41% (10)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн
Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано

Последние игры между собой

Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига
Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 32 19 5 8 69 - 47 62
3. Базель 32 17 5 10 65 - 34 56
4. Серветт 32 11 13 8 50 - 37 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 32 12 6 14 39 - 46 42
7. Лугано 32 8 14 10 38 - 41 38
8. Тун 32 9 5 18 36 - 62 32
9. Сьон 31 6 9 16 33 - 52 27
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Марич Мият пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    32'
    Абделлауи Аюб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сьон 1:1 Лугано онлайн

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