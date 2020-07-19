0:1
17' ГолГерндт Александр
32' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
0:1
33' Не забитый пенальтиМарич Мият
53' Желтая карточкаКечкеш Акош
1:1
61' ГолГргич Анто
78' Желтая карточкаSandro Theler
87' Желтая карточкаХолендер Филип
21
Baltazar
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
18
Яо
Элож
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BaltazarПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
17'
0:1
32'
33'
0:1
53'
61'
1:1
78'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|5.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|6.
|Итаитинга
|2
|0.06
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|8.
|Baltazar
|1
|0.03
|9.
|Patrick3
|1
|0.03
|10.
|Патрик II
|1
|0.03
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|0.03
|12.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Jared Khasa
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Зок Кристиан
|0
|0
|17.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.15
|2.
|Герндт Александр
|5
|0.15
|3.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.15
|4.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|5.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|6.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|7.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|8.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|9.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|10.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|12.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|13.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|14.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|15.
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|17.
|Янга Рангело
|0
|0
|18.
|Човило Мирослав
|0
|0
|19.
|Яо Элож
|0
|0
|20.
|Christopher Lungoyi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|10.
|Гргич Анто
|4
|0
|11.
|Baltazar
|4
|0
|12.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Бехрами Валон
|1
|0
|18.
|Бамер Жан
|1
|0
|19.
|Jared Khasa
|1
|0
|20.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|21.
|Sandro Theler
|1
|0
|22.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|4.
|Марич Мият
|6
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Холендер Филип
|4
|0
|9.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|10.
|Човило Мирослав
|3
|0
|11.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|12.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|13.
|Герндт Александр
|1
|1
|14.
|Ловрич Санди
|2
|0
|15.
|Бауман Ноам
|2
|0
|16.
|Яо Элож
|2
|0
|17.
|Павлович Данэль
|1
|0
|18.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|19.
|Янга Рангело
|1
|0
|20.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|21.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|22.
|Обексер Линус
|1
|0
|23.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|15.63% (5)
|25% (8)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|Лугано
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|32
|19
|5
|8
|69 - 47
|62
|3.
|Базель
|32
|17
|5
|10
|65 - 34
|56
|4.
|Серветт
|32
|11
|13
|8
|50 - 37
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|32
|12
|6
|14
|39 - 46
|42
|7.
|Лугано
|32
|8
|14
|10
|38 - 41
|38
|8.
|Тун
|32
|9
|5
|18
|36 - 62
|32
|9.
|Сьон
|31
|6
|9
|16
|33 - 52
|27
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27