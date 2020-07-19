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  3. Швейцария
Серветт
1:1
Перерыв

Стадион:
Базель
0'
1:0
9' Гол
Киэ Грежон
1:1
19' Пенальти
Кампо Самуэле
37' Желтая карточка
Альдерете Омар
43' Желтая карточка
Anthony Sauthier
45' Желтая карточка
Kastriot Imeri
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
37
Nicolas
Vouilloz
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
17
Kastriot
Imeri
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Альдерете
Омар
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
20
Фрай
Фабиан
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-4-2
Базель
4-1-4-1

Ход матча

9'
Киэ Грежон
(Схалк Алекс)
1:0
19'
1:1
Кампо Самуэле
31'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
37'
 
Альдерете Омар
43'
Anthony Sauthier
 
45'
Kastriot Imeri
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 8 (1) 0.24
2. Varol Tasar 6 0.18
3. Стеванович Мирослав 5 0.15
4. Схалк Алекс 5 (1) 0.15
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Киэ Грежон 4 0.12
7. Юнг-Бин Парк 4 0.12
8. Timothe Cognat 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 0.38
2. Фрай Фабиан 9 0.26
3. Адеми Кемаль 9 0.26
4. Штокер Валентин 7 0.21
5. Кампо Самуэле 5 (2) 0.15
6. Буа Кевин 4 0.12
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Джюмарт Эрай 2 0.06
11. Айети Альбиан 1 0.03
12. Пюлюлю Афимико 1 0.03
13. Альдерете Омар 1 0.03
14. Петретта Рауль 1 0.03
15. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 5 0
4. Стеванович Мирослав 3 1
5. Anthony Sauthier 4 0
6. Varol Tasar 4 0
7. Kastriot Imeri 4 0
8. Схалк Алекс 2 1
9. Фрик Джереми 2 1
10. Вютрих Себастьен 3 0
11. Koro Kone 3 0
12. Timothe Cognat 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 7 2
2. Джюмарт Эрай 7 1
3. Фрай Фабиан 7 0
4. Штокер Валентин 5 1
5. Джака Таулант 6 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 5 0
8. Кабрал Артур 5 0
9. Пюлюлю Афимико 4 0
10. Видмер Сильван 3 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 16.28% (7) 16.28% (7) 16.28% (7) 11.63% (5) 27.91% (12) 11.63% (5)
 Базель 18.52% (10) 14.81% (8) 11.11% (6) 22.22% (12) 11.11% (6) 22.22% (12)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт
Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 0:0 32 19 6 7 68 - 45 63
3. Базель 1:1 32 17 5 10 64 - 33 56
4. Серветт 1:1 32 11 13 8 49 - 36 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 0:1 32 12 6 14 38 - 45 42
7. Лугано 1:0 32 9 13 10 38 - 40 40
8. Тун 0:0 32 8 6 18 34 - 61 30
9. Нёвшатель Ксамакс 1:0 32 5 12 15 31 - 55 27
10. Сьон 0:1 31 6 8 17 32 - 52 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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