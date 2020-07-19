Серветт
1:1
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
Базель
1:0
9' ГолКиэ Грежон
1:1
19' ПенальтиКампо Самуэле
37' Желтая карточкаАльдерете Омар
43' Желтая карточкаAnthony Sauthier
45' Желтая карточкаKastriot Imeri
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
11 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
36 Alban Ajdini
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
9'
1:0
19'
1:1
31'
37'
43'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|8 (1)
|0.24
|2.
|Varol Tasar
|6
|0.18
|3.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.15
|4.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.15
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.12
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.12
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.12
|8.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|9.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|10.
|Boris Cespedes
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|13
|0.38
|2.
|Фрай Фабиан
|9
|0.26
|3.
|Адеми Кемаль
|9
|0.26
|4.
|Штокер Валентин
|7
|0.21
|5.
|Кампо Самуэле
|5 (2)
|0.15
|6.
|Буа Кевин
|4
|0.12
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.03
|14.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|15.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.03
|16.
|Джака Таулант
|0
|0
|17.
|Риверос Блас
|0
|0
|18.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|20.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|21.
|Окафор Ноа
|0
|0
|22.
|Tician Tushi
|0
|0
|23.
|Буняку Оргес
|0
|0
|24.
|Lirik Vishi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|6
|0
|3.
|Руй Стив
|5
|0
|4.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|5.
|Anthony Sauthier
|4
|0
|6.
|Varol Tasar
|4
|0
|7.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|8.
|Схалк Алекс
|2
|1
|9.
|Фрик Джереми
|2
|1
|10.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|11.
|Koro Kone
|3
|0
|12.
|Timothe Cognat
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|7
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|7
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0
|4.
|Штокер Валентин
|5
|1
|5.
|Джака Таулант
|6
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|5
|0
|8.
|Кабрал Артур
|5
|0
|9.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|10.
|Видмер Сильван
|3
|0
|11.
|Буа Кевин
|3
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|13.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Омлин Йонас
|1
|0
|19.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|27.91% (12)
|11.63% (5)
|Базель
|18.52% (10)
|14.81% (8)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт
Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Серветт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0
|32
|19
|6
|7
|68 - 45
|63
|3.
|Базель
|1:1
|32
|17
|5
|10
|64 - 33
|56
|4.
|Серветт
|1:1
|32
|11
|13
|8
|49 - 36
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|0:1
|32
|12
|6
|14
|38 - 45
|42
|7.
|Лугано
|1:0
|32
|9
|13
|10
|38 - 40
|40
|8.
|Тун
|0:0
|32
|8
|6
|18
|34 - 61
|30
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:0
|32
|5
|12
|15
|31 - 55
|27
|10.
|Сьон
|0:1
|31
|6
|8
|17
|32 - 52
|26