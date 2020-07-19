  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
2:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
9' Гол
Киэ Грежон
1:1
19' Пенальти
Кампо Самуэле
37' Желтая карточка
Альдерете Омар
43' Желтая карточка
Anthony Sauthier
45' Желтая карточка
Kastriot Imeri
2:1
58' Гол
Схалк Алекс
61' Желтая карточка
Timothe Cognat
61' Желтая карточка
Кабрал Артур
2:2
62' Гол
Альдерете Омар
73' Желтая карточка
Схалк Алекс
83' Вторая желтая карточка
Кабрал Артур
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
37
Nicolas
Vouilloz
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
17
Kastriot
Imeri
25
Киэ
Грежон
11
Схалк
Алекс
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Альдерете
Омар
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
20
Фрай
Фабиан
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-4-2
Базель
4-1-4-1

Ход матча

9'
Киэ Грежон
(Схалк Алекс)
1:0
19'
1:1
Кампо Самуэле
31'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
37'
 
Альдерете Омар
43'
Anthony Sauthier
 
45'
Kastriot Imeri
 
58'
Схалк Алекс
(Koro Kone)
2:1
59'
Ricardo Azevedo
Kastriot Imeri
 
59'
Lucas Monteiro
Anthony Sauthier
 
61'
Timothe Cognat
 
61'
 
Кабрал Артур
62'
2:2
Альдерете Омар
(Фрай Фабиан)
73'
Схалк Алекс
 
75'
 
Tician Tushi
Штокер Валентин
75'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Пюлюлю Афимико
79'
 
Рамирес Эрик II
Джака Таулант
83'
 
Кабрал Артур
85'
Alban Ajdini
Схалк Алекс
 
85'
Boris Cespedes
Timothe Cognat
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 8 (1) 0.24
2. Схалк Алекс 6 (1) 0.18
3. Varol Tasar 6 0.18
4. Стеванович Мирослав 5 0.15
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Киэ Грежон 4 0.12
7. Юнг-Бин Парк 4 0.12
8. Timothe Cognat 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 13 0.38
2. Фрай Фабиан 9 0.26
3. Адеми Кемаль 9 0.26
4. Штокер Валентин 7 0.21
5. Кампо Самуэле 5 (2) 0.15
6. Буа Кевин 4 0.12
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Жегрова Эдон 2 0.06
9. Видмер Сильван 2 0.06
10. Альдерете Омар 2 0.06
11. Джюмарт Эрай 2 0.06
12. Айети Альбиан 1 0.03
13. Пюлюлю Афимико 1 0.03
14. Петретта Рауль 1 0.03
15. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Anthony Sauthier 5 0
4. Руй Стив 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 7 2
2. Джюмарт Эрай 7 1
3. Кабрал Артур 6 1
4. Фрай Фабиан 7 0
5. Штокер Валентин 5 1
6. Джака Таулант 6 0
7. Адеми Кемаль 5 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Пюлюлю Афимико 4 0
10. Видмер Сильван 3 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 17.78% (8) 15.56% (7) 15.56% (7) 13.33% (6) 26.67% (12) 11.11% (5)
 Базель 17.86% (10) 16.07% (9) 10.71% (6) 21.43% (12) 12.5% (7) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт
Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига Базель 2:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 32 19 5 8 69 - 47 62
3. Базель 32 17 5 10 65 - 34 56
4. Серветт 32 11 13 8 50 - 37 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 32 12 6 14 39 - 46 42
7. Лугано 32 8 14 10 38 - 41 38
8. Тун 32 9 5 18 36 - 62 32
9. Сьон 31 6 9 16 33 - 52 27
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
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