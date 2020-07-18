Цюрих
0:5
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Янг Бойз
24' Желтая карточкаЗом Симон
24' Желтая карточкаАли Мохамед
0:1
33' ГолСулеймани Миралем
35' Желтая карточкаШёнбахлер Марко
0:2
42' ГолНсаме Жан-Пьер
45' Желтая карточкаBlaz Kramer
0:3
48' ГолНсаме Жан-Пьер
0:4
59' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
0:5
73' ГолШпильман Марвин
90' Желтая карточкаЗаутер Илан
25
Бреше
Янник
34
Заутер
Илан
35
Зом
Симон
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
15
Мешак
Элиа
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
34 Заутер ИланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
43 Henri Koide
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
24'
24'
33'
35'
42'
0:2
45'
48'
59'
0:4
73'
0:5
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 13
-
3 Угловые 14
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.24
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.21
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.21
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.15
|5.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.12
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|28 (3)
|0.82
|2.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.21
|3.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.18
|4.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.12
|5.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.12
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.12
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|10.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|11.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|14.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|15.
|Мартинс Кристофер
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|9
|0
|2.
|Nathan V
|9
|0
|3.
|Зом Симон
|7
|1
|4.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|5.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|6.
|Шёнбахлер Марко
|6
|0
|7.
|Домджони Тони
|6
|0
|8.
|Кололли Беньямин
|5
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|14.
|Заутер Илан
|2
|0
|15.
|Зайлер Штефан
|2
|0
|16.
|Бреше Янник
|1
|0
|17.
|Махи Мимаун
|1
|0
|18.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|19.
|Сисей Ассан
|1
|0
|20.
|Алиу Изер
|1
|0
|21.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|22.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|23.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|24.
|Willie Britto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|6
|1
|2.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|3.
|Нгамале Муми
|6
|0
|4.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|1
|6.
|Янко Саиди
|4
|0
|7.
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|8.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|9.
|Сьерро Венсан
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|13.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|14.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|15.
|Али Мохамед
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|1
|0
|17.
|Бюрги Николас
|1
|0
|18.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|Янг Бойз
|10.94% (7)
|9.38% (6)
|26.56% (17)
|21.88% (14)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано
Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|31
|19
|5
|7
|68 - 45
|62
|3.
|Базель
|31
|17
|4
|10
|63 - 32
|55
|4.
|Серветт
|31
|11
|12
|8
|48 - 35
|45
|5.
|Люцерн
|31
|12
|6
|13
|38 - 44
|42
|6.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|7.
|Лугано
|31
|8
|13
|10
|37 - 40
|37
|8.
|Тун
|31
|8
|5
|18
|34 - 61
|29
|9.
|Сьон
|30
|6
|8
|16
|32 - 51
|26
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|4
|12
|15
|30 - 55
|24