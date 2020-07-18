  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
0:5
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
24' Желтая карточка
Зом Симон
24' Желтая карточка
Али Мохамед
0:1
33' Гол
Сулеймани Миралем
35' Желтая карточка
Шёнбахлер Марко
0:2
42' Гол
Нсаме Жан-Пьер
45' Желтая карточка
Blaz Kramer
0:3
48' Гол
Нсаме Жан-Пьер
0:4
59' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
0:5
73' Гол
Шпильман Марвин
90' Желтая карточка
Заутер Илан
90'+3
25
Бреше
Янник
33
Зайлер
Штефан
34
Заутер
Илан
4
Омерагич
Бечир
24
Кемптер
Михаэль
71
Крьезиу
Хекуран
35
Зом
Симон
7
Винтер
Адриан
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
70
Кололли
Беньямин
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Мешак
Элиа
18
Нсаме
Жан-Пьер
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

18'
Blaz Kramer
Маркезано Антонио
 
24'
Зом Симон
 
24'
 
Али Мохамед
33'
0:1
Сулеймани Миралем
(Нсаме Жан-Пьер)
35'
Шёнбахлер Марко
 
42'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
(Мешак Элиа)
45'
Blaz Kramer
 
46'
Henri Koide
Шёнбахлер Марко
 
46'
Бангура Умару
Зайлер Штефан
 
48'
0:3
Нсаме Жан-Пьер
(Сулеймани Миралем)
59'
0:4
Нсаме Жан-Пьер
59'
 
Нгамале Муми
Фасснахт Кристиан
59'
 
Гаудино Джанлука
Сулеймани Миралем
59'
 
Лотомба Жордан
Лефор Жордан
67'
 
Шпильман Марвин
Мешак Элиа
67'
 
Бюрги Николас
Али Мохамед
73'
0:5
Шпильман Марвин
(Нгамале Муми)
75'
Willie Britto
Кемптер Михаэль
 
85'
Nils Reichmuth
Кололли Беньямин
 
90'
Заутер Илан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 14
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.24
2. Шёнбахлер Марко 7 0.21
3. Aiyegun Tosin 7 0.21
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.15
5. Кололли Беньямин 4 (1) 0.12
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 28 (3) 0.82
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.12
5. Гаудино Джанлука 4 0.12
6. Ассале Рожер 4 0.12
7. Эбишер Мишель 3 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мамбимби Феликс 1 0.03
15. Мартинс Кристофер 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 9 0
2. Nathan V 9 0
3. Зом Симон 7 1
4. Aiyegun Tosin 7 0
5. Крюезиу Мирлинд 5 1
6. Шёнбахлер Марко 6 0
7. Домджони Тони 6 0
8. Кололли Беньямин 5 0
9. Жанье Па-Моду 4 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Кемптер Михаэль 2 0
14. Заутер Илан 2 0
15. Зайлер Штефан 2 0
16. Бреше Янник 1 0
17. Махи Мимаун 1 0
18. Mads Pedersen III 1 0
19. Сисей Ассан 1 0
20. Алиу Изер 1 0
21. Рюэгг Кевин 1 0
22. Харабадзе Леван 1 0
23. Омерагич Бечир 1 0
24. Willie Britto 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 6 1
2. Гарсия Улиссес 6 0
3. Нгамале Муми 6 0
4. Зесигер Седрик 4 1
5. Нсаме Жан-Пьер 4 1
6. Янко Саиди 4 0
7. Мартинс Кристофер 4 0
8. Фасснахт Кристиан 4 0
9. Сьерро Венсан 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Соренсен Фредерик 2 0
13. Гаудино Джанлука 2 0
14. Лотомба Жордан 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Ассале Рожер 1 0
17. Бюрги Николас 1 0
18. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 13.16% (5) 15.79% (6) 28.95% (11) 10.53% (4) 21.05% (8) 10.53% (4)
 Янг Бойз 10.94% (7) 9.38% (6) 26.56% (17) 21.88% (14) 14.06% (9) 17.19% (11)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих
Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано
Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 31 19 5 7 68 - 45 62
3. Базель 31 17 4 10 63 - 32 55
4. Серветт 31 11 12 8 48 - 35 45
5. Люцерн 31 12 6 13 38 - 44 42
6. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
7. Лугано 31 8 13 10 37 - 40 37
8. Тун 31 8 5 18 34 - 61 29
9. Сьон 30 6 8 16 32 - 51 26
10. Нёвшатель Ксамакс 31 4 12 15 30 - 55 24
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