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  3. Швейцария
Люцерн
0:1
Перерыв

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
2' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
18' Желтая карточка
Thibault Corbaz
0:1
38' Гол
Нуццоло Рафаэль
32
Мюллер
Мариус
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
25
David
Mistrafovic
2
Какабадзе
Отар
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
17
Гретер
Симон
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
11
Шюрпф
Паскаль
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
88
Мвенг
Фредди
37
Абанда
Леруа
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
14
Нуццоло
Рафаэль
8
Samir
Ramizi
Люцерн
3-4-3
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

2'
 
Джемайли Арбенит
18'
 
Thibault Corbaz
38'
0:1
Нуццоло Рафаэль
(Араз Муса)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.32
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.24
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.18
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.12
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Матос Ридер 1 0.03
9. Шнойвли Кристиан 1 0.03
10. Mark Marleku 1 0.03
11. Шульц Марвин 0 0
12. Какабадзе Отар 0 0
13. Lorik Emini 0 0
14. David Mistrafovic 0 0
15. Marco Burch 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 12 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 3 0.09
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Ibrahima N'Diaye II 6 0
3. Stefan Knezevic1 4 1
4. Гретер Симон 5 0
5. Вока Идриз 5 0
6. Швеглер Кристиан 3 1
7. Матос Ридер 4 0
8. Lorik Emini 4 0
9. Элеке Блессинг 2 1
10. Шюрпф Паскаль 3 0
11. Мюллер Мариус 3 0
12. Какабадзе Отар 3 0
13. Демхасай Шкельчим 3 0
14. Марджиотта Франческо 3 0
15. Шульц Марвин 3 0
16. Кнежевич Стефан 3 0
17. David Mistrafovic 3 0
18. Darian Males 3 0
19. Бюрки Марко 2 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 11 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 6 0
5. Джемайли Арбенит 6 0
6. Мвенг Фредди 5 0
7. Нуццоло Рафаэль 5 0
8. Thibault Corbaz 5 0
9. Pietro Di Nardo 1 2
10. Карлен Гаэтан 4 0
11. Араз Муса 4 0
12. Janick Kamber 2 1
13. Абанда Леруа 2 1
14. Mike Gomes 3 0
15. Ошс Марцис 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 17.65% (6) 17.65% (6) 5.88% (2) 17.65% (6) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Нёвшатель Ксамакс 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун
Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Нёвшатель Ксамакс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 0:0 32 19 6 7 68 - 45 63
3. Базель 1:1 32 17 5 10 64 - 33 56
4. Серветт 1:1 32 11 13 8 49 - 36 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 0:1 32 12 6 14 38 - 45 42
7. Лугано 1:0 32 9 13 10 38 - 40 40
8. Тун 0:0 32 8 6 18 34 - 61 30
9. Нёвшатель Ксамакс 1:0 32 5 12 15 31 - 55 27
10. Сьон 0:1 31 6 8 17 32 - 52 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Джемайли Арбенит получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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