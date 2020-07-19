Люцерн
1:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Нёвшатель Ксамакс
2' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
18' Желтая карточкаThibault Corbaz
0:1
38' ГолНуццоло Рафаэль
50' Желтая карточкаАраз Муса
1:1
57' ГолLorik Emini
69' Желтая карточкаLorik Emini
77' Желтая карточкаSamir Ramizi
83' Желтая карточкаЭлеке Блессинг
85' Желтая карточкаМарджиотта Франческо
89' Желтая карточкаСахо Диафра
1:2
90' ГолОшс Марцис
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
17
Гретер
Симон
77
Матос
Ридер
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
88
Мвенг
Фредди
37
Абанда
Леруа
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Tyron Owusu
-
-
-
39 Mark Marleku
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Сахо ДиафраНападающий
-
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
18'
38'
0:1
50'
57'
1:1
69'
77'
83'
89'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.32
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.24
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.18
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.12
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Lorik Emini
|1
|0.03
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|10.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Mark Marleku
|1
|0.03
|12.
|Шульц Марвин
|0
|0
|13.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|14.
|David Mistrafovic
|0
|0
|15.
|Marco Burch
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|12 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.21
|3.
|Ошс Марцис
|4
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Араз Муса
|1
|0.03
|9.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|10.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|11.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|3.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|4.
|Гретер Симон
|5
|0
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Lorik Emini
|5
|0
|7.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|8.
|Элеке Блессинг
|3
|1
|9.
|Матос Ридер
|4
|0
|10.
|Марджиотта Франческо
|4
|0
|11.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|12.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|13.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|14.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|15.
|Шульц Марвин
|3
|0
|16.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|17.
|David Mistrafovic
|3
|0
|18.
|Darian Males
|3
|0
|19.
|Бюрки Марко
|2
|0
|20.
|Lucao II
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Salah Azi Binous
|1
|0
|26.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|27.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|12
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|6
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|6
|0
|6.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|7.
|Нуццоло Рафаэль
|5
|0
|8.
|Араз Муса
|5
|0
|9.
|Thibault Corbaz
|5
|0
|10.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|11.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|12.
|Janick Kamber
|2
|1
|13.
|Абанда Леруа
|2
|1
|14.
|Mike Gomes
|3
|0
|15.
|Ошс Марцис
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Сахо Диафра
|1
|0
|22.
|Matthias Minder
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|20% (7)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|Нёвшатель Ксамакс
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун
Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Нёвшатель Ксамакс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|32
|19
|5
|8
|69 - 47
|62
|3.
|Базель
|32
|17
|5
|10
|65 - 34
|56
|4.
|Серветт
|32
|11
|13
|8
|50 - 37
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|32
|12
|6
|14
|39 - 46
|42
|7.
|Лугано
|32
|8
|14
|10
|38 - 41
|38
|8.
|Тун
|32
|9
|5
|18
|36 - 62
|32
|9.
|Сьон
|31
|6
|9
|16
|33 - 52
|27
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27