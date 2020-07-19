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  3. Швейцария
Тун
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Санкт-Галлен
0' 47'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
20
Каблан
Крис
29
Хефти
Ниас
6
Фаткич
Кенан
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
15
Hiran
Ahmed
37
Саланович
Деннис
9
Мунси
Ридж
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
19
Andre
Ribeiro
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Тун
4-1-2-1-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 7 0.21
2. Рапп Симоне 5 0.15
3. Каблан Крис 4 (1) 0.12
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Стильхарт Базиль 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Соргич Деян 1 (1) 0.03
13. Хаслер Николас 0 0
14. Бертоне Леонардо 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Банде Бурема 0 0
17. Васич Урош 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 14 (2) 0.41
2. Демирович Эрмедин 12 0.35
3. Jordi Quintilla 12 (5) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 7 0
4. Хавенаар Никки 6 0
5. Бертоне Леонардо 4 1
6. Гларнер Штефан 5 0
7. Каблан Крис 5 0
8. Фаткич Кенан 5 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гийемено Джереми 9 0
3. Yannis Letard 9 0
4. Jordi Quintilla 8 0
5. Гёртлер Лукас 8 0
6. Демирович Эрмедин 6 1
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 25.81% (8) 12.9% (4) 6.45% (2) 19.35% (6) 16.13% (5) 19.35% (6)
 Санкт-Галлен 14.75% (9) 18.03% (11) 24.59% (15) 19.67% (12) 16.39% (10) 6.56% (4)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун
Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Тун: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:0 Тун Суперлига Тун 1:5 Санкт-Галлен Товарищеские матчи
Тун 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 0:0 32 19 6 7 68 - 45 63
3. Базель 1:1 32 17 5 10 64 - 33 56
4. Серветт 1:1 32 11 13 8 49 - 36 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 0:1 32 12 6 14 38 - 45 42
7. Лугано 1:0 32 9 13 10 38 - 40 40
8. Тун 0:0 32 8 6 18 34 - 61 30
9. Нёвшатель Ксамакс 1:0 32 5 12 15 31 - 55 27
10. Сьон 0:1 31 6 8 17 32 - 52 26
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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