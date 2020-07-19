Тун
2:1
Конец матча
Стадион: Арена Тун
Санкт-Галлен
1:0
51' ГолБертоне Леонардо
58' Желтая карточкаБертоне Леонардо
2:0
64' ГолМунси Ридж
81' Желтая карточкаКаблан Крис
2:1
82' ГолДемирович Эрмедин
87' Желтая карточкаРапп Симоне
20
Каблан
Крис
29
Хефти
Ниас
15
Hiran
Ahmed
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Hiran AhmedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
51'
58'
64'
2:0
81'
82'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 16
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|8
|0.24
|2.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|3.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.12
|4.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|5.
|Кастроман Мигель
|3
|0.09
|6.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|7.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|8.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|9.
|Хавенаар Никки
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|12.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|14 (2)
|0.41
|2.
|Демирович Эрмедин
|13
|0.38
|3.
|Jordi Quintilla
|12 (5)
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.21
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.06
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|5.
|Хавенаар Никки
|6
|0
|6.
|Каблан Крис
|6
|0
|7.
|Гларнер Штефан
|5
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|5
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мухайм Миро
|8
|1
|2.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|3.
|Yannis Letard
|9
|0
|4.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|6.
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|7.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|8.
|Betim Fazliji
|6
|0
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|11.
|Fabiano VII
|3
|0
|12.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|13.
|Уисс Алан
|2
|0
|14.
|Стоянович Деян
|2
|0
|15.
|Иттен Седрик
|2
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|17.
|Костанцо Морено
|1
|0
|18.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Санкт-Галлен
|14.52% (9)
|17.74% (11)
|24.19% (15)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|8.06% (5)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Тун: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Тун 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|32
|19
|7
|6
|74 - 40
|64
|2.
|Санкт-Галлен
|32
|19
|5
|8
|69 - 47
|62
|3.
|Базель
|32
|17
|5
|10
|65 - 34
|56
|4.
|Серветт
|32
|11
|13
|8
|50 - 37
|46
|5.
|Цюрих
|31
|12
|6
|13
|40 - 61
|42
|6.
|Люцерн
|32
|12
|6
|14
|39 - 46
|42
|7.
|Лугано
|32
|8
|14
|10
|38 - 41
|38
|8.
|Тун
|32
|9
|5
|18
|36 - 62
|32
|9.
|Сьон
|31
|6
|9
|16
|33 - 52
|27
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|32
|5
|12
|15
|32 - 56
|27