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  3. Швейцария
Тун
2:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
51' Гол
Бертоне Леонардо
58' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
2:0
64' Гол
Мунси Ридж
81' Желтая карточка
Каблан Крис
2:1
82' Гол
Демирович Эрмедин
87' Желтая карточка
Рапп Симоне
90'+7
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
20
Каблан
Крис
29
Хефти
Ниас
6
Фаткич
Кенан
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
15
Hiran
Ahmed
37
Саланович
Деннис
9
Мунси
Ридж
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
19
Andre
Ribeiro
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
Тун
4-1-2-1-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

51'
Бертоне Леонардо
(Саланович Деннис)
1:0
55'
Кастроман Мигель
Hiran Ahmed
 
55'
Банде Бурема
Саланович Деннис
 
58'
Бертоне Леонардо
 
64'
Мунси Ридж
(Гларнер Штефан)
2:0
65'
 
Бакайоко Аксель
Andre Ribeiro
65'
 
Гийемено Джереми
Иттен Седрик
72'
Рапп Симоне
Мунси Ридж
 
81'
Каблан Крис
 
82'
2:1
Демирович Эрмедин
(Бакайоко Аксель)
84'
Хаслер Николас
Карлен Грегори
 
87'
Рапп Симоне
 
88'
 
Alessandro Kraeuchi
Мухайм Миро

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 16
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 8 0.24
2. Рапп Симоне 5 0.15
3. Каблан Крис 4 (1) 0.12
4. Тосетти Маттео 3 0.09
5. Кастроман Мигель 3 0.09
6. Карлен Грегори 3 0.09
7. Стильхарт Базиль 2 0.06
8. Сале Чиаде 2 0.06
9. Хавенаар Никки 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Бертоне Леонардо 1 0.03
12. Саланович Деннис 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 14 (2) 0.41
2. Демирович Эрмедин 13 0.38
3. Jordi Quintilla 12 (5) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 2 0.06
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Бертоне Леонардо 5 1
5. Хавенаар Никки 6 0
6. Каблан Крис 6 0
7. Гларнер Штефан 5 0
8. Фаткич Кенан 5 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Мухайм Миро 8 1
2. Гийемено Джереми 9 0
3. Yannis Letard 9 0
4. Jordi Quintilla 8 0
5. Гёртлер Лукас 8 0
6. Демирович Эрмедин 6 1
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
11. Fabiano VII 3 0
12. Рюфли Венсан 2 0
13. Уисс Алан 2 0
14. Стоянович Деян 2 0
15. Иттен Седрик 2 0
16. Бакайоко Аксель 2 0
17. Костанцо Морено 1 0
18. Andre Ribeiro 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 24.24% (8) 12.12% (4) 6.06% (2) 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Санкт-Галлен 14.52% (9) 17.74% (11) 24.19% (15) 19.35% (12) 16.13% (10) 8.06% (5)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун
Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Тун: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:0 Тун Суперлига Тун 1:5 Санкт-Галлен Товарищеские матчи
Тун 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Тун Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Тун Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Тун Суперлига Тун 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Тун 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 32 19 7 6 74 - 40 64
2. Санкт-Галлен 32 19 5 8 69 - 47 62
3. Базель 32 17 5 10 65 - 34 56
4. Серветт 32 11 13 8 50 - 37 46
5. Цюрих 31 12 6 13 40 - 61 42
6. Люцерн 32 12 6 14 39 - 46 42
7. Лугано 32 8 14 10 38 - 41 38
8. Тун 32 9 5 18 36 - 62 32
9. Сьон 31 6 9 16 33 - 52 27
10. Нёвшатель Ксамакс 32 5 12 15 32 - 56 27
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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