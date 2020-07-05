ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! ГРИЗМАНН!!! Месси на линии штрафной площади оставил мяч на набегавшего Гризманна. который "черпачком" аккуратно послал мяч над Асенхо под перекладину.

Асенхо вовремя вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после заброса на Гризманна.

44' "Баселона" держит мяч, переводя его с фланга на фланг.

42' Альба слева выкатил мяч на Суареса, чей удар с двенадцати метров парировал Асенхо. Ещё и Альба находился в офсайде.

41' Чуквезе справа навесил точно в руки Тер Штегену.

40' Асенхо поймал мяч после подачи Месси от углового флага.

39' Гризманн отличной передачей вывел справа к воротам Видаля, который с десяти метров пробил по центру под перекладину. Асенхо спас ворота!

38' Касорла от углового флага навесил к воротам. Видаль всех опередил вверху и выбил мяч из штрафной площади.

38' Бакка справа вышел к воротам и пробил в дальний угол. Тер Штеген сумел отбить мяч.

37' Замена в составе "Вильярреала": вместо Пако Алькасера на поле вышел Карлос Бакка.

36' Роберто с Суаресом слева проскочили в штрафную площадь, но переборщили с передачами друг другу и мяч потеряли.

35' Касорла слева отправил к воротам Морено, у которого не прошла передача в центр на Замбо-Ангисса.

33' У Алькасера травма. "Вильярреал" пока играет в меньшинстве.

31' Пауза на водопой в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных.

30' Чуквезе справа с линии штрафной площади пробил выше ворот.

29' Касорла слева навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

28' "Вильярреалу" удалось организовать позиционную атаку.

27' Разыграли гости угловой удар. Мяч доставлен в центр на Бескетса, который и вовсе сделал передачу на свою половину поля.

26' Суарес забрался в офсайд.

25' Бускетс попытался вывести Месси один на один к воротам, но Аскнхо выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч.

24' Чуквезе сделал пас вперёд на Алькасера, но пике перехватил передачу.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

СУАРЕС!!! Месси в центральном круге перехватил мяч, продвинулся вперёд и сделал пас налево на Суареса. Луис точнымс ударом с линии штрафной площади пробил в дальний угол.

22' Разыграли гости угловой удар. Навес Месси справа к воротам нацеленным не вышел.

21' Месси со штрафного пробил выше ворот, но мяч задел голову Морено, стоявшего в стенке.

20' Торрес перед штрафной площадью толкнул Суареса и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.

19' Морено слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

18' Гости исполнили угловой удар. Роберто головой пробил по воротам, но мяч попал в Асенхо.

17' Суарес слева вышел один на один с голкипером, но удар Луиса Асенхо парировал ногой.

16' Посмотрели арбитры повторы на предмет офсайда у Алькасера. Признано, что гол забит правильно.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

МОРЕНО!!! Чуквезе справа отправил вперёд Алькасера. Пако исполнил перевод налево на Касорлу. Удар Санти Тер Штеген парировал, а вот добивание Морено оказалось роковым для "Барселоны".

12' Альба слева исполнил серию прострелов к воротам. Мяч в результате оказался в руках Асенхо.

11' Чуквезе на правом фланге соперники зажали к угловому флагу,откуда Саму не смог сделать точную передачу.

10' Месси справа покатил мяч на Видаля, который из пределов штрафной площади пробил в ближний угол неточно.

9' Чуквезе перехватил мяч в центре поля, но вперёд продвигаться не рискнул. Пас последовал назад.

7' "Вельярреал" пытается перевести игру на половину поля гостей, но "жёлтые" постоянно теряют мяч.

5' Удар Гризманна с линии штрафной площади заблокировал Торрес.

3' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТОРРЕС!!! Роберто слева отправил в прорыв Альбу. Жорди прострелил на Гризманна, но Торрес при попытке перехватить передачу срезал мяч в собственные ворота.

3' Команды отменялись выпадами вперёд с неточными передачами в завершающей фазе.

2' "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Барселона" - в светло-голубой.