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Вильярреал
1:3
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Торрес Пау
1:1
14' Гол
Морено Херард
17' Желтая карточка
Торрес Пау
1:2
20' Гол
Суарес Луис
1:3
45' Гол
Гризманн Антуан
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
11
Чуквезе
Саму
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
10
Иборра
Висенте
8
Касорла
Санти
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
20
Роберто
Серхи
5
Бускетс
Серхио
22
Видаль
Артуро
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
17
Гризманн
Антуан
Вильярреал
4-4-2
Барселона
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Торрес Пау
14'
Морено Херард
1:1
17'
Торрес Пау
 
20'
1:2
Суарес Луис
(Месси Лионель)
36'
Бакка Карлос
Алькасер Пако
 
45'
1:3
Гризманн Антуан
(Месси Лионель)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (1) 0.42
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Бакка Карлос 2 0.05
9. Торрес Пау 2 0.05
10. Онтиверос Хавьер 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 14 (1) 0.37
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Торрес Пау 6 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
6. Тригерос Мануэль 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 6 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 23.4% (11) 12.77% (6) 12.77% (6) 19.15% (9) 19.15% (9) 12.77% (6)
 Барселона 15.28% (11) 8.33% (6) 26.39% (19) 18.06% (13) 13.89% (10) 18.06% (13)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Барселона 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Барселона Примера Барселона 2:0 Вильярреал Примера Барселона 5:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Барселона Примера Вильярреал 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Барселона Кубок Короля Барселона 3:1 Вильярреал Кубок Короля Барселона 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Вильярреал 2:3 Барселона Примера Барселона 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Барселона Примера Барселона 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:4 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона 3:1 Заявка 34 22 7 5 77 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал 1:3 Заявка 34 16 6 12 54 - 43 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вильярреал" - "Барселона" - 1:3.
  • 45'
    Асенхо вовремя вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после заброса на Гризманна.
  • Фол, нарушение
    45'
    Чуквезе у центрального круга сыграл рукой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Дель Серро в первом тайме.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    ГРИЗМАНН!!! Месси на линии штрафной площади оставил мяч на набегавшего Гризманна. который "черпачком" аккуратно послал мяч над Асенхо под перекладину.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 44'
    "Баселона" держит мяч, переводя его с фланга на фланг.
  • Офсайд
    42'
    Альба слева выкатил мяч на Суареса, чей удар с двенадцати метров парировал Асенхо. Ещё и Альба находился в офсайде.
  • 41'
    Чуквезе справа навесил точно в руки Тер Штегену.
  • Угловой
    40'
    Асенхо поймал мяч после подачи Месси от углового флага.
  • Опасный момент
    39'
    Гризманн отличной передачей вывел справа к воротам Видаля, который с десяти метров пробил по центру под перекладину. Асенхо спас ворота!
  • Угловой
    38'
    Касорла от углового флага навесил к воротам. Видаль всех опередил вверху и выбил мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    38'
    Бакка справа вышел к воротам и пробил в дальний угол. Тер Штеген сумел отбить мяч.
  • Замена
    37'
    Замена в составе "Вильярреала": вместо Пако Алькасера на поле вышел Карлос Бакка.
  • 36'
    Роберто с Суаресом слева проскочили в штрафную площадь, но переборщили с передачами друг другу и мяч потеряли.
  • 35'
    Касорла слева отправил к воротам Морено, у которого не прошла передача в центр на Замбо-Ангисса.
  • Травма, повреждение
    33'
    У Алькасера травма. "Вильярреал" пока играет в меньшинстве.
  • 31'
    Пауза на водопой в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных.
  • 30'
    Чуквезе справа с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 29'
    Касорла слева навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • 28'
    "Вильярреалу" удалось организовать позиционную атаку.
  • Угловой
    27'
    Разыграли гости угловой удар. Мяч доставлен в центр на Бескетса, который и вовсе сделал передачу на свою половину поля.
  • Офсайд
    26'
    Суарес забрался в офсайд.
  • 25'
    Бускетс попытался вывести Месси один на один к воротам, но Аскнхо выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч.
  • 24'
    Чуквезе сделал пас вперёд на Алькасера, но пике перехватил передачу.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    СУАРЕС!!! Месси в центральном круге перехватил мяч, продвинулся вперёд и сделал пас налево на Суареса. Луис точнымс ударом с линии штрафной площади пробил в дальний угол.
  • Угловой
    22'
    Разыграли гости угловой удар. Навес Месси справа к воротам  нацеленным не вышел.
  • 21'
    Месси со штрафного пробил выше ворот, но мяч задел голову Морено, стоявшего в стенке.
  • Желтая карточка
    20'
    Торрес перед штрафной площадью толкнул Суареса и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.
  • Опасный момент
    19'
    Морено слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    18'
    Гости исполнили угловой удар. Роберто головой пробил по воротам, но мяч попал в Асенхо.
  • Опасный момент
    17'
    Суарес слева вышел один на один с голкипером, но удар Луиса Асенхо парировал ногой.
  • Видеоповтор
    16'
    Посмотрели арбитры повторы на предмет офсайда у Алькасера. Признано, что гол забит правильно.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МОРЕНО!!! Чуквезе справа отправил вперёд Алькасера. Пако исполнил перевод налево на Касорлу. Удар Санти Тер Штеген парировал, а вот добивание Морено оказалось роковым для "Барселоны".
  • 12'
    Альба слева исполнил серию прострелов к воротам. Мяч в результате оказался в руках Асенхо.
  • 11'
    Чуквезе на правом фланге соперники зажали к угловому флагу,откуда Саму не смог сделать точную передачу.
  • 10'
    Месси справа покатил мяч на Видаля, который из пределов штрафной площади пробил в ближний угол неточно.
  • 9'
    Чуквезе перехватил мяч в центре поля, но вперёд продвигаться не рискнул. Пас последовал назад.
  • 7'
    "Вельярреал" пытается перевести игру на половину поля гостей, но "жёлтые" постоянно теряют мяч.
  • 5'
    Удар Гризманна с линии штрафной площади заблокировал Торрес.
  • Гол в свои ворота
    3'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ТОРРЕС!!! Роберто слева отправил в прорыв Альбу. Жорди прострелил на Гризманна, но Торрес при попытке перехватить передачу срезал мяч в собственные ворота.
  • 3'
    Команды отменялись выпадами вперёд с неточными передачами в завершающей фазе.
  • 2'
    "Вильярреал" играет в жёлтой форме, "Барселона" - в светло-голубой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эстадио де ла Керамика"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вильярреал 1:3 Барселона

Исход игры
Вильярреал
4.6% (7)
Ничья
19.1% (29)
Барселона
76.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (107)
Меньше
25.17% (36)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.7% (77)
1:1 Ничья
9.2% (14)
0:2 Барселона
7.2% (11)
1:3 Барселона
6.6% (10)
0:1 Барселона
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:4 Барселона
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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