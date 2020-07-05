Вильярреал
1:3
Перерыв
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Барселона
0:1
3' Гол в свои воротаТоррес Пау
1:1
14' ГолМорено Херард
17' Желтая карточкаТоррес Пау
1:2
20' ГолСуарес Луис
1:3
45' ГолГризманн Антуан
11
Чуквезе
Саму
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
35 Морер ДаниЗащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Куэнка ХорхеНападающий
- Нападающий
-
31 Ансу ФатиНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
14'
1:1
17'
20'
1:2
45'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (1)
|0.42
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|9.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|10.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|11.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|22 (5)
|0.58
|2.
|Суарес Луис
|14 (1)
|0.37
|3.
|Гризманн Антуан
|9
|0.24
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|17.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Торрес Пау
|6
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|6.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Бруно Сориано
|1
|0
|16.
|Фернандо Нино
|1
|0
|17.
|Фунес Мори
|1
|0
|18.
|Бакка Карлос
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Алькасер Пако
|1
|0
|21.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|6
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Месси Лионель
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|4
|0
|10.
|Суарес Луис
|4
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|Барселона
|15.28% (11)
|8.33% (6)
|26.39% (19)
|18.06% (13)
|13.89% (10)
|18.06% (13)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Вильярреал 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Барселона Примера Вильярреал 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Барселона Кубок Короля Барселона 3:1 Вильярреал Кубок Короля Барселона 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Вильярреал 2:3 Барселона Примера Барселона 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Барселона Примера Барселона 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:4 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|3:1 Заявка
|34
|22
|7
|5
|77 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|1:3 Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 43
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Вильярреал 1:3 Барселона
Исход игры
Вильярреал
4.6% (7)
Ничья
19.1% (29)
Барселона
76.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (107)
Меньше
25.17% (36)
Обе команды забьют
Да
82.52% (118)
Нет
17.48% (25)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.7% (77)
1:1 Ничья
9.2% (14)
0:2 Барселона
7.2% (11)
1:3 Барселона
6.6% (10)
0:1 Барселона
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:4 Барселона
2% (3)
2:3 Барселона
2% (3)
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