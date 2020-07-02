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Вильярреал
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 15 (1) 0.39
2. Касорла Санти 8 (6) 0.21
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Бакка Карлос 2 0.05
9. Торрес Пау 2 0.05
10. Онтиверос Хавьер 2 0.05
11. Пенья Рубен 1 0.03
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 13 (1) 0.34
3. Гризманн Антуан 8 0.21
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 5 0.13
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Торрес Пау 5 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Касорла Санти 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Чуквезе Саму 2 0
14. Андрес Фернандес 1 0
15. Бруно Сориано 1 0
16. Фернандо Нино 1 0
17. Фунес Мори 1 0
18. Бакка Карлос 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Алькасер Пако 1 0
21. Онтиверос Хавьер 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 6 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Дембеле Усман 1 1
14. Гризманн Антуан 2 0
15. Ансу Фати 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 23.4% (11) 12.77% (6) 12.77% (6) 19.15% (9) 19.15% (9) 12.77% (6)
 Барселона 15.28% (11) 8.33% (6) 26.39% (19) 18.06% (13) 13.89% (10) 18.06% (13)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Барселона 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Барселона Примера Барселона 2:0 Вильярреал Примера Барселона 5:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Барселона Примера Вильярреал 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Барселона Кубок Короля Барселона 3:1 Вильярреал Кубок Короля Барселона 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Вильярреал 2:3 Барселона Примера Барселона 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Барселона Примера Барселона 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:4 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    • Прогнозы 46
    Вильярреал 0% (0)
    X 23.9% (11)
    Барселона 76.1% (35)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона

    Исход игры
    Вильярреал
    0% (0)
    Ничья
    23.9% (11)
    Барселона
    76.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    52.2% (24)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    0:2 Барселона
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    1:3 Барселона
    6.5% (3)
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