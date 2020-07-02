Вильярреал
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|15 (1)
|0.39
|2.
|Касорла Санти
|8 (6)
|0.21
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|9.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|10.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|11.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|22 (5)
|0.58
|2.
|Суарес Луис
|13 (1)
|0.34
|3.
|Гризманн Антуан
|8
|0.21
|4.
|Видаль Артуро
|7
|0.18
|5.
|Ансу Фати
|5
|0.13
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|17.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Торрес Пау
|5
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Касорла Санти
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|14.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|15.
|Бруно Сориано
|1
|0
|16.
|Фернандо Нино
|1
|0
|17.
|Фунес Мори
|1
|0
|18.
|Бакка Карлос
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Алькасер Пако
|1
|0
|21.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|8
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|6
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Месси Лионель
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|4
|0
|10.
|Суарес Луис
|4
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Дембеле Усман
|1
|1
|14.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|15.
|Ансу Фати
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|23.4% (11)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|Барселона
|15.28% (11)
|8.33% (6)
|26.39% (19)
|18.06% (13)
|13.89% (10)
|18.06% (13)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +13 =2 -5Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Вильярреал 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Барселона Примера Вильярреал 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Барселона Кубок Короля Барселона 3:1 Вильярреал Кубок Короля Барселона 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Вильярреал 2:3 Барселона Примера Барселона 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Барселона Примера Барселона 5:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:4 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Бетис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 54
|37
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Исход игры
Вильярреал
0% (0)
Ничья
23.9% (11)
Барселона
76.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
1:2 Барселона
52.2% (24)
1:1 Ничья
13% (6)
0:2 Барселона
10.9% (5)
2:2 Ничья
8.7% (4)
1:3 Барселона
6.5% (3)
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