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  3. Португалия
Жил Висенте
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
29' Гол
Рибейру Рубен
41' Желтая карточка
Бангера Эдвин
51' Желтая карточка
Педру Жоау II
57'
33
Денис
2
Пинту
Алекс
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
23
Бангера
Эдвин
8
Гонсалвеш
Клод
3
Виллиам
Соарес
24
Краев
Божидар
29
Лино
Сэмуел
91
Лима
Сандро
70
Рибейру
Рубен
99
Ниассе
Бабакар
18
Муфи
Фахд
94
Сампайо
Филипе
23
Таварес
Йоан
30
Феррейра
Филипе
15
Мурильо
Джон
8
Педру
Жоау
II
14
Пепелу
77
Алмейда
Ричард
70
Торо
Хонатан
9
Ронан
Жил Висенте
4-3-3
Тондела
4-4-2

Ход матча

29'
Рибейру Рубен
(Бангера Эдвин)
1:0
41'
Бангера Эдвин
 
51'
 
Педру Жоау II

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лима Сандро 10 (3) 0.29
2. Краев Божидар 6 0.18
3. Рибейру Рубен 4 (1) 0.12
4. Лоуренси 3 0.09
5. Барай Ив 3 0.09
6. Карвалью Витор 2 0.06
7. Лино Сэмуел 2 0.06
8. Гомес Энрике 1 0.03
9. Найджи Закария 1 0.03
10. Родригао 1 0.03
11. Виейра Угу 1 0.03
12. Гонсалвеш Клод 1 0.03
13. Ногейра 0 0
14. Афонсо Жоао III 0 0
15. Фонсека Фернанду 0 0
16. Виллиам Соарес 0 0
17. Рубен Мигель 0 0
18. Пинту Алекс 0 0
19. Бангера Эдвин 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронан 5 (1) 0.15
2. Денилсон VI 3 (1) 0.09
3. Педру Жоау II 3 (2) 0.09
4. Мурильо Джон 2 0.06
5. Вилсон Бруно 2 0.06
6. Ричард II 2 0.06
7. Пепелу 1 0.03
8. Шавьер Антониу 1 0.03
9. Торо Хонатан 1 0.03
10. Таварес Йоан 1 0.03
11. Пите Луиш 1 0.03
12. Сампайо Филипе 1 0.03
13. Рикарду Алвеш II 1 0.03
14. Алмейда Ричард 0 0
15. Валенте Рикарду 0 0
16. Муфи Фахд 0 0

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Гонсалвеш Клод 6 1
2. Краев Божидар 7 0
3. Афонсо Жоао III 3 2
4. Ногейра 5 0
5. Лима Сандро 5 0
6. Фонсека Фернанду 5 0
7. Лоуренси 5 0
8. Барай Ив 4 0
9. Виллиам Соарес 4 0
10. Гомес Энрике 4 0
11. Рубен Мигель 2 1
12. Родригао 3 0
13. Пинту Алекс 3 0
14. Денис 2 0
15. Бангера Эдвин 2 0
16. Карвалью Витор 1 0
17. Келлитон 1 0
18. Лино Сэмуел 1 0
19. Энрике Артур II 1 0
20. Вилья Хуан 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Муфи Фахд 7 1
2. Педру Жоау II 7 0
3. Пепелу 7 0
4. Жаките Жоау 5 1
5. Сампайо Филипе 4 1
6. Шавьер Антониу 5 0
7. Таварес Йоан 4 0
8. Пите Луиш 4 0
9. Торо Хонатан 4 0
10. Вилсон Бруно 4 0
11. Рамош Клаудиу 3 0
12. Рикарду Алвеш II 3 0
13. Алмейда Ричард 2 0
14. Мурильо Джон 2 0
15. Денилсон VI 2 0
16. Феррейра Филипе 2 0
17. Алмейда Тьягу 1 0
18. Ронан 1 0
19. Штркаль Томислав 1 0
20. Фонсека Рубен 1 0
21. Ричард II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 11.11% (3) 7.41% (2) 29.63% (8) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Тондела 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш
Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте
Тондела Последние 20 матчей: + = -
Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра
Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тондела: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тондела 1:1 Жил Висенте Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 24 4 3 65 - 19 76
2. Бенфика 1:0 Заявка 32 22 5 5 64 - 25 71
3. Спортинг Л Заявка 31 18 5 8 48 - 30 59
4. Брага Заявка 31 17 5 9 58 - 37 56
5. Фамаликан Заявка 32 14 10 8 48 - 46 52
6. Риу Аве Заявка 32 14 9 9 44 - 34 51
7. Витория Гимарайнш 0:1 Заявка 32 12 10 10 50 - 35 46
8. Морейренсе Заявка 31 10 12 9 39 - 35 42
9. Жил Висенте 1:0 Заявка 32 11 9 12 35 - 38 42
10. Санта-Клара Заявка 32 11 8 13 32 - 37 41
11. Боавишта Заявка 32 10 8 14 26 - 35 38
12. Маритиму Заявка 32 9 11 12 31 - 38 38
13. Пасуш де Феррейра Заявка 31 10 4 17 30 - 47 34
14. Белененсеш Заявка 31 8 7 16 25 - 51 31
15. Тондела 0:1 Заявка 32 7 9 16 25 - 41 30
16. Портимоненсе Заявка 32 6 12 14 27 - 43 30
17. Витория Сетубал Заявка 32 6 12 14 25 - 43 30
18. Авеш Заявка 32 5 2 25 24 - 62 17
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Педру Жоау II получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бангера Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Рибейру Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Жил Висенте 75.2% (106)
X 18.4% (26)
Тондела 6.4% (9)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Тондела

Исход игры
Жил Висенте
75.2% (106)
Ничья
18.4% (26)
Тондела
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.55% (35)
Меньше
74.45% (102)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.4% (57)
2:1 Жил Висенте
17.7% (25)
1:1 Ничья
15.6% (22)
2:0 Жил Висенте
11.3% (16)
1:2 Тондела
2.8% (4)
0:1 Тондела
2.8% (4)
3:1 Жил Висенте
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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