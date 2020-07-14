Жил Висенте
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Municipal de Barcelos
Тондела
1:0
29' ГолРибейру Рубен
41' Желтая карточкаБангера Эдвин
51' Желтая карточкаПедру Жоау II
33
Денис
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
29
Лино
Сэмуел
91
Лима
Сандро
18
Муфи
Фахд
23
Таварес
Йоан
15
Мурильо
Джон
14
Пепелу
70
Торо
Хонатан
9
Ронан
- Основной состав
-
33 ДенисВратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
91 Лима СандроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Полузащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра УгуНападающий
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
27 Барай ИвНападающий
-
Главный тренер: Оливейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Мурильо ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Торо ХонатанНападающий
-
9 РонанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
Ход матча
29'
1:0
41'
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лима Сандро
|10 (3)
|0.29
|2.
|Краев Божидар
|6
|0.18
|3.
|Рибейру Рубен
|4 (1)
|0.12
|4.
|Лоуренси
|3
|0.09
|5.
|Барай Ив
|3
|0.09
|6.
|Карвалью Витор
|2
|0.06
|7.
|Лино Сэмуел
|2
|0.06
|8.
|Гомес Энрике
|1
|0.03
|9.
|Найджи Закария
|1
|0.03
|10.
|Родригао
|1
|0.03
|11.
|Виейра Угу
|1
|0.03
|12.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.03
|13.
|Ногейра
|0
|0
|14.
|Афонсо Жоао III
|0
|0
|15.
|Фонсека Фернанду
|0
|0
|16.
|Виллиам Соарес
|0
|0
|17.
|Рубен Мигель
|0
|0
|18.
|Пинту Алекс
|0
|0
|19.
|Бангера Эдвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Денилсон VI
|3 (1)
|0.09
|3.
|Педру Жоау II
|3 (2)
|0.09
|4.
|Мурильо Джон
|2
|0.06
|5.
|Вилсон Бруно
|2
|0.06
|6.
|Ричард II
|2
|0.06
|7.
|Пепелу
|1
|0.03
|8.
|Шавьер Антониу
|1
|0.03
|9.
|Торо Хонатан
|1
|0.03
|10.
|Таварес Йоан
|1
|0.03
|11.
|Пите Луиш
|1
|0.03
|12.
|Сампайо Филипе
|1
|0.03
|13.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.03
|14.
|Алмейда Ричард
|0
|0
|15.
|Валенте Рикарду
|0
|0
|16.
|Муфи Фахд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Клод
|6
|1
|2.
|Краев Божидар
|7
|0
|3.
|Афонсо Жоао III
|3
|2
|4.
|Ногейра
|5
|0
|5.
|Лима Сандро
|5
|0
|6.
|Фонсека Фернанду
|5
|0
|7.
|Лоуренси
|5
|0
|8.
|Барай Ив
|4
|0
|9.
|Виллиам Соарес
|4
|0
|10.
|Гомес Энрике
|4
|0
|11.
|Рубен Мигель
|2
|1
|12.
|Родригао
|3
|0
|13.
|Пинту Алекс
|3
|0
|14.
|Денис
|2
|0
|15.
|Бангера Эдвин
|2
|0
|16.
|Карвалью Витор
|1
|0
|17.
|Келлитон
|1
|0
|18.
|Лино Сэмуел
|1
|0
|19.
|Энрике Артур II
|1
|0
|20.
|Вилья Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муфи Фахд
|7
|1
|2.
|Педру Жоау II
|7
|0
|3.
|Пепелу
|7
|0
|4.
|Жаките Жоау
|5
|1
|5.
|Сампайо Филипе
|4
|1
|6.
|Шавьер Антониу
|5
|0
|7.
|Таварес Йоан
|4
|0
|8.
|Пите Луиш
|4
|0
|9.
|Торо Хонатан
|4
|0
|10.
|Вилсон Бруно
|4
|0
|11.
|Рамош Клаудиу
|3
|0
|12.
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|13.
|Алмейда Ричард
|2
|0
|14.
|Мурильо Джон
|2
|0
|15.
|Денилсон VI
|2
|0
|16.
|Феррейра Филипе
|2
|0
|17.
|Алмейда Тьягу
|1
|0
|18.
|Ронан
|1
|0
|19.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|20.
|Фонсека Рубен
|1
|0
|21.
|Ричард II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Тондела
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш
Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра
Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тондела: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|65 - 19
|76
|2.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|32
|22
|5
|5
|64 - 25
|71
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|48 - 30
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 37
|56
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|48 - 46
|52
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 34
|51
|7.
|Витория Гимарайнш
|0:1 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 35
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 35
|42
|9.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|35 - 38
|42
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 37
|41
|11.
|Боавишта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|26 - 35
|38
|12.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|31 - 38
|38
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|30 - 47
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 51
|31
|15.
|Тондела
|0:1 Заявка
|32
|7
|9
|16
|25 - 41
|30
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|27 - 43
|30
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|25 - 43
|30
|18.
|Авеш
|Заявка
|32
|5
|2
|25
|24 - 62
|17
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Тондела
Исход игры
Жил Висенте
75.2% (106)
Ничья
18.4% (26)
Тондела
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.55% (35)
Меньше
74.45% (102)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.4% (57)
2:1 Жил Висенте
17.7% (25)
1:1 Ничья
15.6% (22)
2:0 Жил Висенте
11.3% (16)
1:2 Тондела
2.8% (4)
0:1 Тондела
2.8% (4)
3:1 Жил Висенте
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!