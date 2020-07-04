Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Валенсия
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
23
Мачис
Дарвин
18
Васс
Даниэль
15
Вальехо
Ману
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Вальехо МануНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
-
-
Главный тренер: Воро Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|2.
|Фернандес Карлос
|7
|0.18
|3.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.13
|4.
|Пуэртас Антонио
|5
|0.13
|5.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|7.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|8.
|Дуарте Домингуш
|2
|0.05
|9.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|10.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|11.
|Вико Федерико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|14.
|Виктор Диаз
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|8
|0.21
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|7.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|9.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|11.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|12.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|13.
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|14.
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|13
|0
|2.
|Санчес Герман
|11
|1
|3.
|Эррера Янгель
|11
|0
|4.
|Гоналон Максим
|7
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|7
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|10.
|Виктор Диаз
|4
|0
|11.
|Этеки Ян
|4
|0
|12.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|3.
|Васс Даниэль
|5
|0
|4.
|Черышев Денис
|5
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Торрес Ферран
|5
|0
|9.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|12.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|13.
|Родриго Морено
|2
|1
|14.
|Коста Хауме
|3
|0
|15.
|Солер Карлос
|3
|0
|16.
|Гильямон Уго
|3
|0
|17.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|18.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|19.
|Силессен Яспер
|1
|0
|20.
|Хауме Доменек
|1
|0
|21.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|Валенсия
|5.56% (2)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал
Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Валенсия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Гранада - Валенсия
Исход игры
Гранада
23.5% (35)
Ничья
39.6% (59)
Валенсия
36.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:2 Валенсия
22.8% (34)
1:0 Гранада
13.4% (20)
2:1 Гранада
9.4% (14)
0:1 Валенсия
6.7% (10)
1:3 Валенсия
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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