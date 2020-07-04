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Гранада
 
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Стадион:
Валенсия
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
21
Эррера
Янгель
2
Фулкье
Димитри
24
Фернандес
Карлос
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
13
Силессен
Яспер
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
4
Мангала
Эльяким
3
Коста
Хауме
8
Солер
Карлос
10
Парехо
Даниэль
17
Коклен
Франсис
11
Черышев
Денис
9
Гамейро
Кевин
15
Вальехо
Ману
Гранада
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 7 (1) 0.18
2. Фернандес Карлос 7 0.18
3. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.13
4. Пуэртас Антонио 5 0.13
5. Вадильо Альваро 3 (1) 0.08
6. Эррера Янгель 2 0.05
7. Азиз Рамон 2 0.05
8. Дуарте Домингуш 2 0.05
9. Санчес Герман 2 0.05
10. Монторо Анхель 1 0.03
11. Вико Федерико 1 (1) 0.03
12. Фулкье Димитри 1 0.03
13. Эредия Антоньин 1 0.03
14. Виктор Диаз 0 0
15. Мартинес Хосе VI 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 8 0.21
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Солер Карлос 2 0.05
7. Васс Даниэль 1 0.03
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
9. Черышев Денис 1 0.03
10. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
11. Габриэль Паулиста 1 0.03
12. Собрино Рубен 1 0.03
13. Вальехо Ману 1 0.03
14. Ли Кан Ин 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Сольдадо Роберто 13 0
2. Санчес Герман 11 1
3. Эррера Янгель 11 0
4. Гоналон Максим 7 0
5. Фернандес Карлос 7 0
6. Дуарте Домингуш 6 0
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Мачис Дарвин 4 0
10. Виктор Диаз 4 0
11. Этеки Ян 4 0
12. Фулкье Димитри 3 0
13. Азиз Рамон 3 0
14. Кини Марин 2 0
15. Силва Руи 2 0
16. Нева Карлос 2 0
17. Эредия Антоньин 2 0
18. Кейбаши Исмаил 1 0
19. Вико Федерико 1 0
20. Вальехо Хесус 1 0
21. Мартинес Алекс 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Парехо Даниэль 5 1
3. Васс Даниэль 5 0
4. Черышев Денис 5 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Торрес Ферран 5 0
9. Ли Кан Ин 1 2
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Солер Карлос 3 0
16. Гильямон Уго 3 0
17. Флоренци Алессандро 1 1
18. Гарай Эсекиэль 2 0
19. Силессен Яспер 1 0
20. Хауме Доменек 1 0
21. Гуэдеш Гонсалу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 8.11% (3) 13.51% (5) 18.92% (7) 21.62% (8) 24.32% (9) 13.51% (5)
 Валенсия 5.56% (2) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 8.33% (3) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал
Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Валенсия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Гранада 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера
Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 34 тура Испанской Примеры, в котором сыграют «Гранада» и «Валенсия». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 6 минут.


Прогнозы 148
Гранада 23.6% (35)
X 39.9% (59)
Валенсия 36.5% (54)
Все прогнозы
2.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Гранада - Валенсия

Исход игры
Гранада
23.5% (35)
Ничья
39.6% (59)
Валенсия
36.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:2 Валенсия
22.8% (34)
1:0 Гранада
13.4% (20)
2:1 Гранада
9.4% (14)
0:1 Валенсия
6.7% (10)
1:3 Валенсия
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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