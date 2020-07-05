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  3. Испания
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 24'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
27
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Асенсио
Марко
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

21'
Нуньес Унай
Йерай Альварес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 13 (7) 0.34
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Вильялибре Асьер 3 0.08
5. Капа Андер 2 0.05
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 (3) 0.45
2. Рамос Серхио 9 (5) 0.24
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Йович Лука 2 0.05
11. Васкес Лукас 2 0.05
12. Родриго 2 0.05
13. Карвахаль Даниэль 1 0.03
14. Азар Эден 1 0.03
15. Марсело Виера 1 0.03
16. Родригес Хамес 1 0.03
17. Асенсио Марко 1 0.03
18. Иско Аларкон 1 0.03
19. Начо Игнасио 1 0.03
20. Диас Мариано 1 0.03
21. Менди Ферлан 0 0
22. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Гарсия Рауль 9 0
3. Иньиго Мартинес 9 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Юри Берчиче 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Венседор Унай 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 11 0
2. Рамос Серхио 9 0
3. Карвахаль Даниэль 9 0
4. Модрич Лука 6 1
5. Менди Ферлан 6 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Йович Лука 2 0
15. Ареола Альфонс 1 0
16. Иско Аларкон 1 0
17. Родригес Хамес 1 0
18. Васкес Лукас 1 0
19. Диас Мариано 1 0
20. Вальверде Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 25.71% (9) 20% (7) 14.29% (5) 11.43% (4) 8.57% (3) 20% (7)
 Реал Мадрид 9.26% (5) 12.96% (7) 22.22% (12) 14.81% (8) 25.93% (14) 14.81% (8)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис
Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 34 22 9 3 61 - 21 75
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 34 12 13 9 38 - 28 49
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • Первый тайм
  • 25'
    "Атлетик" высокий прессинг применяет, пока силы позволяют. Столичные игроки вынужденно отходят назад и играют чаще поперек поля, чем вдоль.
  • 24'
    Уильямс попытался забить гол, но мяч опять летит на трибуны, ничего опасного для Куртуа.
  • Фол, нарушение
    23'
    Каземиро нарушает правила перед своей штрафной. Игра остановлена.
  • Опасный момент
    22'
    Затяжная атака мадридского коллектива завершается ударом Родриго, только бразилец с правого угла вратарской отправил мяч на пустые трибуны.
  • Замена
    21'
    Нуньес заменил Йерая, который получил травму на ровном месте.
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  • 20'
    Гаиска Гаритано вынужден сделать первую замену. Нуньес разминается и выйдет в ближайшей паузе.
  • 19'
    Новый выпад гости завершили навесом с правого фланга. Эта попытка пришлась точно в руки голкиперу.
  • Опасный момент
    18'
    Ответная атака "Атлетика" чуть не завершается взятием ворот. Рауль Гарсия выпрыгнул выше Карвахаля и нанес удар головой, Куртуа отбивает мяч.
  • 17'
    Карвахаль нашел возможность прострелить с правого фланга в штрафную, а вот Бензема пробить не успел.
  • 16'
    Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны хозяев просто выносить мяч вперед куда подальше.
  • 15'
    Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Атлетика". Быстрая перепасовка, однако, и на этот раз завершилась потерей. Но и "Реалу" не удалось ответить своим наступлением.
  • 14'
    Быстрый выпад "Атлетика" завершается ударом с 28 метров Унаи Лопеса, точно в защитника гостей мяч попадает.
  • 13'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Реала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 12'
    Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут командам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.
  • 11'
    Застревает мяч у центрального круга. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 10'
    Хозяева готовят новую атаку, а "Реал" плотно большими силами защищается, не выбрасываясь вперед.
  • 9'
    "Атлетик" немного пришел в себя, стал больше владеть мячом, выходить на чужую половину поля, но высока плотность в обороне гостей.
  • 8'
    Прессингуют гости, заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Гаритано выражает недовольство.
  • Опасный момент
    7'
    Уильямс подкараулил ошибку Рамоса, который пропустил мяч за спину, но 9 номер "Атлетика" с линии вратарской пробил выше ворот.
  • 6'
    "Реал" довольно легко и красиво прошел центр поля, но точно навесить с левого фланга в штрафную не получилось.
  • 5'
    Осторожная игра. Столичные игроки вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.
  • Опасный момент
    4'
    Асенсио отлично приложился по мячу, Унай Симон с большим трудом отбивает снаряд перед собой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Кстати, арбитр фиксирует первое в матче нарушение правил, дали по ногам Бензема.
  • 2'
    "Атлетик" с первых секунд легко отдает мяч противнику, но четко стережет любые попытки прорваться к штрафной, действуя на опережение.
  • 1'
    "Атлетик" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в белой футболисты мадридского "Реала".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Гаиски Гаритано.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
3.3% (5)
Ничья
23.7% (36)
Реал Мадрид
73% (111)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (86)
Меньше
39.86% (57)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
48% (73)
1:1 Ничья
17.8% (27)
0:1 Реал Мадрид
10.5% (16)
0:2 Реал Мадрид
7.2% (11)
1:3 Реал Мадрид
3.9% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
2:1 Атлетик Б
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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