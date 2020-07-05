Нуньес заменил Йерая, который получил травму на ровном месте.

Затяжная атака мадридского коллектива завершается ударом Родриго, только бразилец с правого угла вратарской отправил мяч на пустые трибуны.

Каземиро нарушает правила перед своей штрафной. Игра остановлена.

Уильямс попытался забить гол, но мяч опять летит на трибуны, ничего опасного для Куртуа.

"Атлетик" высокий прессинг применяет, пока силы позволяют. Столичные игроки вынужденно отходят назад и играют чаще поперек поля, чем вдоль.

20' Гаиска Гаритано вынужден сделать первую замену. Нуньес разминается и выйдет в ближайшей паузе.

19' Новый выпад гости завершили навесом с правого фланга. Эта попытка пришлась точно в руки голкиперу.

18' Ответная атака "Атлетика" чуть не завершается взятием ворот. Рауль Гарсия выпрыгнул выше Карвахаля и нанес удар головой, Куртуа отбивает мяч.

17' Карвахаль нашел возможность прострелить с правого фланга в штрафную, а вот Бензема пробить не успел.

16' Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны хозяев просто выносить мяч вперед куда подальше.

15' Вновь оказались с мячом перед чужой штрафной футболисты "Атлетика". Быстрая перепасовка, однако, и на этот раз завершилась потерей. Но и "Реалу" не удалось ответить своим наступлением.

14' Быстрый выпад "Атлетика" завершается ударом с 28 метров Унаи Лопеса, точно в защитника гостей мяч попадает.

13' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Реала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

12' Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут командам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.

11' Застревает мяч у центрального круга. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

10' Хозяева готовят новую атаку, а "Реал" плотно большими силами защищается, не выбрасываясь вперед.

9' "Атлетик" немного пришел в себя, стал больше владеть мячом, выходить на чужую половину поля, но высока плотность в обороне гостей.

8' Прессингуют гости, заставляя хозяев ошибаться в простых, казалось бы, ситуациях. Гаритано выражает недовольство.

7' Уильямс подкараулил ошибку Рамоса, который пропустил мяч за спину, но 9 номер "Атлетика" с линии вратарской пробил выше ворот.

6' "Реал" довольно легко и красиво прошел центр поля, но точно навесить с левого фланга в штрафную не получилось.

5' Осторожная игра. Столичные игроки вроде как более активны, но вся борьба проходит в центре поля.

4' Асенсио отлично приложился по мячу, Унай Симон с большим трудом отбивает снаряд перед собой.

3' Обслуживает встречу Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. Кстати, арбитр фиксирует первое в матче нарушение правил, дали по ногам Бензема.

2' "Атлетик" с первых секунд легко отдает мяч противнику, но четко стережет любые попытки прорваться к штрафной, действуя на опережение.

1' "Атлетик" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в белой футболисты мадридского "Реала".