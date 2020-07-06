Севилья
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Эйбар
14' Желтая карточкаСерхи Гомес
37' Желтая карточкаАльварес Серхио
1:0
56' ГолОкампос Лукас
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МенаПолузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Алонсо ХосеНападающий
-
14 Сусо ХесусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
27 Alberto Mari
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
37'
56'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|12 (4)
|0.32
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|5.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|6.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|7.
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.05
|8.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|9.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|2
|0.05
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Де Бласис Пабло
|1
|0.03
|9.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|10.
|Педро Леон
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|8
|1
|3.
|Регилон Серхио
|8
|0
|4.
|Банега Эвер
|7
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|6
|0
|7.
|Хордан Хоан
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|4.
|Шарлес Диас
|7
|0
|5.
|Папа Диоп
|6
|0
|6.
|Энрич Серхи
|5
|0
|7.
|Альварес Серхио
|5
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|12.
|Техеро Альваро
|3
|0
|13.
|Эспозито Эду
|3
|0
|14.
|Инуи Такаси
|2
|0
|15.
|Бигас Педро
|2
|0
|16.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|17.
|Корреа Робер
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|Эйбар
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона
Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар
Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|34
|15
|13
|6
|48 - 33
|58
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|34 - 50
|36
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
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Прогнозы на матч Севилья 1:0 Эйбар
Исход игры
Севилья
92.5% (136)
Ничья
6.8% (10)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.1% (59)
2:1 Севилья
20.4% (30)
1:0 Севилья
14.3% (21)
3:1 Севилья
10.2% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:0 Севилья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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