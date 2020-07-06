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  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Эйбар
0'
14' Желтая карточка
Серхи Гомес
37' Желтая карточка
Альварес Серхио
1:0
56' Гол
Окампос Лукас
65'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
3
Серхи
Гомес
18
Эскудеро
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
11
Луиш
Рафаэл
6
Альварес
Серхио
18
Кристофоро
Себастьян
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
Севилья
4-3-3
Эйбар
4-1-4-1

Ход матча

14'
Серхи Гомес
 
37'
 
Альварес Серхио
56'
Окампос Лукас
(Навас Хесус)
1:0
63'
Хордан Хоан
Торрес Оливер
 
64'
Эн-Несири Юссеф
Де Йонг Люк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 12 (4) 0.32
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Торрес Оливер 3 0.08
5. Нолито Агудо 3 0.08
6. Васкес Франко 3 0.08
7. Банега Эвер 2 (2) 0.05
8. Фернандо Режес 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Де Бласис Пабло 1 0.03
9. Анхель Хосе 1 0.03
10. Педро Леон 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 6 0
7. Хордан Хоан 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Шарлес Диас 7 0
5. Папа Диоп 6 0
6. Энрич Серхи 5 0
7. Альварес Серхио 5 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Корреа Робер 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Кристофоро Себастьян 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 15.22% (7) 13.04% (6) 21.74% (10) 10.87% (5) 19.57% (9) 19.57% (9)
 Эйбар 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона
Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар
Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Севилья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Эйбар 3:2 Севилья Ла Лига Севилья 2:2 Эйбар Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Эйбар 5:1 Севилья Примера
Севилья 3:0 Эйбар Примера Севилья 2:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья 0:0 Заявка 34 15 13 6 48 - 33 58
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар 0:0 Заявка 34 9 9 16 34 - 50 36
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
  • Второй тайм
  • 67'
    Техеро справа навесил к воротам. Вацлик не смог сразу удержать мяч в руках, но Папа Диоп не ожидал погрешности в игре голкипера "Севильи".
  • Угловой
    66'
    Банега от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Дмитрович и кулаком выбил мяч подальше от ворот.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Севильи": вместо Оливера Торреса на поле вышел Хоан Хордан.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Севильи": вместо Люка Де Йонга на поле вышел Юссеф Эн-Несири.
  • 62'
    Эспозито слева прострелил к воротам, где Диего Карлос опередил Энрича и выбил мяч во фланг.
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  • 60'
    "Эйбар" заиграл активнее, но гостям пока удаётся держать мяч только в центре поля.
  • 59'
    Энрич слева выкатил мяч на Папа Диопа, который сыграл неаккуратно при приёме и нарушил правила.
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ОКАМПОС!!! Навас справа выдал отличный навес на дальнюю штангу, откуда Окампос в касание внешней стороной стопы отправил мяч в ворота.
  • Фол, нарушение
    57'
    Торрес в центральном круге уложил на газон Энрича.
  • Офсайд
    56'
    Де Йонг забрался в офсайд.
  • Угловой
    55'
    Луиш исполнил подачу от углового флага. Мяч заметался по штрафной площади, а Инуи пробил выше ворот.
  • Угловой
    54'
    Кристофоро от углового флага навесил на Папа Диопа. Последовала скидка на дальнюю штангу, где Бургос не попал по мячу.
  • Угловой
    53'
    Луиш от углового флага навесил на ближнюю штангу. Карлос Диего снова отправил мяч за прелделы поля.
  • 52'
    Инуи слева сместился в центр и с двадцати метров пробил правее ворот.
  • 51'
    У Фернандо подача справа получилась слишком сильной и высокой. До мяча никто добраться не мог.
  • Угловой
    50'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес с фланга к воротам перехвачен игроками в сине-гранатовой форме.
  • 49'
    "Севилья" и во втором тайме начала с долгих перекатываний мяча у центрального круга.
  • Угловой
    47'
    Кристофоро от углового флага навесил на Папа Диопа, который не попал головой по мячу. После выноса на подборе сыграл Эспозито, но его дальний удар вышел неточным.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" - "Эйбар" - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Окампос слева вышел один на один с голкипером, но в дальний угол Лукас пробил немного неточно.
  • 45'
    Инуи справа решил прострелить в центр, но Фернандо уверенно сыграл на перехвате.
  • 45'
    В концовке тайма "Севилья" со "стандарта" создала первый голевой момент в матче. Будем надеяться, что после перерыва на поле будет интереснее.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Матеу Лаос в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Ещё два угловых удара исполнил Банега. Дмитрович на последний выдвинулся и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    44'
    Банега от углового флага навесил на Фернандо, удар головой которого в упор парирует Дмитрович.
  • 43'
    Окампос на фланге отобрал мяч у Техеро, но переборщил со смещением в центр и Паулу Оливейра не позволил нанести удар.
  • 42'
    Мунир справа в штрафной площади собрал вокруг себя много игроков и нанести удар по воротам не сумел.
  • 41'
    1-5 - статистика по ударам. При этом единственный удар в створ на счету гостей.
  • Фол, нарушение
    40'
    Окампос в центре поля ударил сзади по ногам Техеро.
  • 38'
    Торрес слева навесил в штрафную площадь, где Диего Карлос махнул головой мимо мяча.
  • Желтая карточка
    37'
    Альварес грубо сыграл против Наваса и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    36'
    Папа Диоп на чужой половине поля наступил на ногу Де Йонгу и сам получил травму, подвернув голеностоп.
  • 35'
    Прострел Техеро справа в штрафную площадь перехватил Торрес.
  • 33'
    Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. В Севилье даже в одиннадцатом часу вечера около тридцати одного градуса.
  • Угловой
    32'
    Банега от углового флага навесил на Диего Карлоса, которому соперники нанести удар головой пол воротам не позволили.
  • Фол, нарушение
    31'
    Техеров центре поля ударил сзади по ногам Мунира.
  • Угловой
    30'
    Кристофоро от углового флага навесил к дальней штанге. Альварес борьбу вверху у соперников выиграть не смог.
  • 29'
    Инуи слева прорвался к воротам, но под его удар бросается Серхи Гомес.
  • Угловой
    28'
    Банега исполнил и следующий угловой удар. Мяч полетел к дальней штанге, где игроки увлеклись борьбой и пропустили сферу.
  • Угловой
    27'
    Банега от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен ан Мунира, удар которого с двадцати метров соперниками заблокирован.
  • 26'
    Окампос прострелом справа заработал угловой удар.
  • 25'
    Прострел Окампоса справа к воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    23'
    Паулу Оливейра в центральном круге ударил сзади по ногам Де Йонга.
  • 22'
    Без зрителей продолжают проходить матчи в Испании. Кресла на трибунах раскрашены техническими средствами в разные цвета, что создаёт некоторый эффект иллюзии болельщиков.
  • Фол, нарушение
    21'
    Техеро на фланге сбил Мунира.
  • Угловой
    20'
    Мунир от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч в воздухе успел побывать за линией поля.
  • 19'
    Навас справа прострелил к воротам. У Бургоса получается срезка, и мяч сверху опускается на сетку ворот.
  • 18'
    Техеро справа исполнил неудачный навес в штрафную площадь. Мяч полетел высоко, и его никто не смог достать.
  • 17'
    За четверть часа "Севилья" не предприняла ни одной попытки пробить в сторону чужих ворот. Пассивность хозяев впереди удивляет.
  • 16'
    Кристофоро слева со штрафного решил сразу пробить по воротам. Мяч прилетел точно в руки Вацлику. Первый удар в створ в матче.
  • Желтая карточка
    15'
    Серхи Гомес на фланге локтем попал в лицо Энричу и получил жёлтую карточку.
  • 14'
    Навас справа прошёл вперёд, но подачу на дальнюю штангу делал уже из-за пределов поля.
  • 13'
    "Севилья" очень долго держит мяч у центрального круга, вперёд проникновений хозяев пока нет.
  • 12'
    Торрес на левом фланге не смог выиграть забег у Бургоса и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 10'
    Мунир налево на ход Эскудеро передачу исполнил неудачно.
  • 8'
    "Севилья" не включает высокие скорости. Хозяева подолгу держат мяч на своей половине поля.
  • Угловой
    7'
    Кристофоро от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Эспозито, который с двадцати метров с лёта пробил выше ворот.
  • 6'
    Техеро по правому флангу прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче.
  • 5'
    Кристофоро по правому флангу передачу вперёд на Энрича сделал неудачно. Серхи принимал мяч уже за боковой линией поля.
  • 4'
    "Эйбар" с первых минут старается прессинговать соперника по всему полю. Хозяева стараются спокойно переходить на чужую половину поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Де Йонгу в центральном круге попал мяч в руку.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Эйбар" - в полосатых сине-гранатовых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Севилья 1:0 Эйбар

Исход игры
Севилья
92.5% (136)
Ничья
6.8% (10)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (52)
Меньше
62.86% (88)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
2:0 Севилья
40.1% (59)
2:1 Севилья
20.4% (30)
1:0 Севилья
14.3% (21)
3:1 Севилья
10.2% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:0 Севилья
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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