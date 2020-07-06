Эспозито слева прострелил к воротам, где Диего Карлос опередил Энрича и выбил мяч во фланг.

Замена в составе "Севильи": вместо Люка Де Йонга на поле вышел Юссеф Эн-Несири.

Замена в составе "Севильи": вместо Оливера Торреса на поле вышел Хоан Хордан.

Банега от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Дмитрович и кулаком выбил мяч подальше от ворот.

Техеро справа навесил к воротам. Вацлик не смог сразу удержать мяч в руках, но Папа Диоп не ожидал погрешности в игре голкипера "Севильи".

Второй тайм в Севилье!

Кристофоро от углового флага навесил на Папа Диопа, который не попал головой по мячу. После выноса на подборе сыграл Эспозито, но его дальний удар вышел неточным.

"Севилья" и во втором тайме начала с долгих перекатываний мяча у центрального круга.

Разыграли хозяева угловой удар. Навес с фланга к воротам перехвачен игроками в сине-гранатовой форме.

У Фернандо подача справа получилась слишком сильной и высокой. До мяча никто добраться не мог.

Инуи слева сместился в центр и с двадцати метров пробил правее ворот.

Луиш от углового флага навесил на ближнюю штангу. Карлос Диего снова отправил мяч за прелделы поля.

Кристофоро от углового флага навесил на Папа Диопа. Последовала скидка на дальнюю штангу, где Бургос не попал по мячу.

Луиш исполнил подачу от углового флага. Мяч заметался по штрафной площади, а Инуи пробил выше ворот.

Торрес в центральном круге уложил на газон Энрича.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ОКАМПОС!!! Навас справа выдал отличный навес на дальнюю штангу, откуда Окампос в касание внешней стороной стопы отправил мяч в ворота.

Энрич слева выкатил мяч на Папа Диопа, который сыграл неаккуратно при приёме и нарушил правила.

"Эйбар" заиграл активнее, но гостям пока удаётся держать мяч только в центре поля.

Первый тайм

— Перерыв! "Севилья" - "Эйбар" - 0:0.

45' Окампос слева вышел один на один с голкипером, но в дальний угол Лукас пробил немного неточно.

45' Инуи справа решил прострелить в центр, но Фернандо уверенно сыграл на перехвате.

45' В концовке тайма "Севилья" со "стандарта" создала первый голевой момент в матче. Будем надеяться, что после перерыва на поле будет интереснее.

45' 3 минуты добавил Матеу Лаос в первом тайме.

45' Ещё два угловых удара исполнил Банега. Дмитрович на последний выдвинулся и забрал мяч в руки.

44' Банега от углового флага навесил на Фернандо, удар головой которого в упор парирует Дмитрович.

43' Окампос на фланге отобрал мяч у Техеро, но переборщил со смещением в центр и Паулу Оливейра не позволил нанести удар.

42' Мунир справа в штрафной площади собрал вокруг себя много игроков и нанести удар по воротам не сумел.

41' 1-5 - статистика по ударам. При этом единственный удар в створ на счету гостей.

40' Окампос в центре поля ударил сзади по ногам Техеро.

38' Торрес слева навесил в штрафную площадь, где Диего Карлос махнул головой мимо мяча.

37' Альварес грубо сыграл против Наваса и получил жёлтую карточку.

36' Папа Диоп на чужой половине поля наступил на ногу Де Йонгу и сам получил травму, подвернув голеностоп.

35' Прострел Техеро справа в штрафную площадь перехватил Торрес.

33' Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. В Севилье даже в одиннадцатом часу вечера около тридцати одного градуса.

32' Банега от углового флага навесил на Диего Карлоса, которому соперники нанести удар головой пол воротам не позволили.

31' Техеров центре поля ударил сзади по ногам Мунира.

30' Кристофоро от углового флага навесил к дальней штанге. Альварес борьбу вверху у соперников выиграть не смог.

29' Инуи слева прорвался к воротам, но под его удар бросается Серхи Гомес.

28' Банега исполнил и следующий угловой удар. Мяч полетел к дальней штанге, где игроки увлеклись борьбой и пропустили сферу.

27' Банега от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен ан Мунира, удар которого с двадцати метров соперниками заблокирован.

26' Окампос прострелом справа заработал угловой удар.

25' Прострел Окампоса справа к воротам соперники заблокировали.

23' Паулу Оливейра в центральном круге ударил сзади по ногам Де Йонга.

22' Без зрителей продолжают проходить матчи в Испании. Кресла на трибунах раскрашены техническими средствами в разные цвета, что создаёт некоторый эффект иллюзии болельщиков.

21' Техеро на фланге сбил Мунира.

20' Мунир от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч в воздухе успел побывать за линией поля.

19' Навас справа прострелил к воротам. У Бургоса получается срезка, и мяч сверху опускается на сетку ворот.

18' Техеро справа исполнил неудачный навес в штрафную площадь. Мяч полетел высоко, и его никто не смог достать.

17' За четверть часа "Севилья" не предприняла ни одной попытки пробить в сторону чужих ворот. Пассивность хозяев впереди удивляет.

16' Кристофоро слева со штрафного решил сразу пробить по воротам. Мяч прилетел точно в руки Вацлику. Первый удар в створ в матче.

15' Серхи Гомес на фланге локтем попал в лицо Энричу и получил жёлтую карточку.

14' Навас справа прошёл вперёд, но подачу на дальнюю штангу делал уже из-за пределов поля.

13' "Севилья" очень долго держит мяч у центрального круга, вперёд проникновений хозяев пока нет.

12' Торрес на левом фланге не смог выиграть забег у Бургоса и упустил мяч за боковую линию поля.

10' Мунир налево на ход Эскудеро передачу исполнил неудачно.

8' "Севилья" не включает высокие скорости. Хозяева подолгу держат мяч на своей половине поля.

7' Кристофоро от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Эспозито, который с двадцати метров с лёта пробил выше ворот.

6' Техеро по правому флангу прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче.

5' Кристофоро по правому флангу передачу вперёд на Энрича сделал неудачно. Серхи принимал мяч уже за боковой линией поля.

4' "Эйбар" с первых минут старается прессинговать соперника по всему полю. Хозяева стараются спокойно переходить на чужую половину поля.

3' Де Йонгу в центральном круге попал мяч в руку.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Эйбар" - в полосатых сине-гранатовых футболках и синих трусах.