Прогнозы на матч Севилья - Эйбар

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Севилья
 
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Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 12 (4) 0.32
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Торрес Оливер 3 0.08
5. Нолито Агудо 3 0.08
6. Васкес Франко 3 0.08
7. Банега Эвер 2 (2) 0.05
8. Фернандо Режес 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 2 0.05
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Де Бласис Пабло 1 0.03
9. Анхель Хосе 1 0.03
10. Педро Леон 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 8 1
3. Регилон Серхио 8 0
4. Банега Эвер 7 0
5. Карлос Диего Сантос 7 0
6. Гудель Неманья 6 0
7. Хордан Хоан 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Карришу Даниэль 3 0
13. Серхи Гомес 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Паулу Оливейра 6 1
4. Шарлес Диас 7 0
5. Папа Диоп 6 0
6. Энрич Серхи 5 0
7. Арбилья Анайц 5 0
8. Анхель Хосе 4 0
9. Педро Леон 4 0
10. Альварес Серхио 4 0
11. Дмитрович Марко 3 0
12. Техеро Альваро 3 0
13. Эспозито Эду 3 0
14. Инуи Такаси 2 0
15. Бигас Педро 2 0
16. Бургос Эстебан 2 0
17. Корреа Робер 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Кристофоро Себастьян 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 15.22% (7) 13.04% (6) 21.74% (10) 10.87% (5) 19.57% (9) 19.57% (9)
 Эйбар 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона
Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар
Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Севилья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Эйбар 3:2 Севилья Ла Лига Севилья 2:2 Эйбар Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Эйбар 5:1 Севилья Примера
Севилья 3:0 Эйбар Примера Севилья 2:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2020, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 67
    Севилья 92.5% (62)
    X 6% (4)
    Эйбар 1.5% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Севилья - Эйбар

    Исход игры
    Севилья
    92.5% (62)
    Ничья
    6% (4)
    Эйбар
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.31% (21)
    Меньше
    67.69% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    33.85% (22)
    Нет
    66.15% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    38.8% (26)
    1:0 Севилья
    20.9% (14)
    2:1 Севилья
    17.9% (12)
    3:1 Севилья
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    3:0 Севилья
    3% (2)
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