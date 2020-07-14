Портимоненсе
Позже
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Боавишта
16
Гонда
Сюити
36
Канде
Фали
28
Виллиан
II
10
Бруно
Табата
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
-
10 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
-
88 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Андзаи КокиНападающий
-
13 Али МоханадНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tomas Reimao
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|5
|0.15
|2.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.12
|3.
|Жадсон II
|3
|0.09
|4.
|Ваш Те Рикарду
|2
|0.06
|5.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0.06
|6.
|Бруно Табата
|1
|0.03
|7.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Андзаи Коки
|1
|0.03
|9.
|Ромуло III
|1 (1)
|0.03
|10.
|Мартинес Джексон
|1
|0.03
|11.
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|12.
|Жуниор Таварес
|1
|0.03
|13.
|Виллиан II
|1
|0.03
|14.
|Поссиньоло Лукас
|1 (1)
|0.03
|15.
|Энрике XXII
|0
|0
|16.
|Рикарду Абел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|3.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тальяпьетра Лукас
|2
|0.06
|7.
|Дуланто Густаво
|2
|0.06
|8.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|9.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|10.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|11.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|13.
|Нерис
|1
|0.03
|14.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Са Педру
|9
|0
|2.
|Виллиан II
|6
|1
|3.
|Энрике XXII
|5
|1
|4.
|Поссиньоло Лукас
|6
|0
|5.
|Хакмен Эммануэль
|5
|0
|6.
|Фернандес Лукас IV
|5
|0
|7.
|Кошта Бруну
|4
|0
|8.
|Денер Клементе
|4
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|10.
|Жадсон II
|4
|0
|11.
|Мартинес Джексон
|3
|0
|12.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|13.
|Фрейтас Родригу
|3
|0
|14.
|Бруно Табата
|2
|0
|15.
|Иури Фрейтас
|2
|0
|16.
|Канде Фали
|2
|0
|17.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|18.
|Рикарду Абел
|1
|0
|19.
|Гонда Сюити
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Марлос Морено
|1
|0
|22.
|Ромуло III
|1
|0
|23.
|Гомеш Бету
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|12
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|8
|2
|3.
|Обиора Нванкво
|8
|0
|4.
|Нерис
|8
|0
|5.
|Кассиано Диас
|7
|0
|6.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|7.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|8.
|Кошта Рикарду
|5
|0
|9.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|10.
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|11.
|Паулиньо III
|4
|0
|12.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|13.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|14.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|15.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|17.
|Лейте Элтон
|2
|0
|18.
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|19.
|Буэно Альберто
|1
|0
|20.
|Карраса Моура
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Боавишта
|40% (8)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|5% (1)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму
Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|65 - 19
|76
|2.
|Бенфика
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|63 - 25
|68
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|48 - 30
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 37
|56
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|48 - 46
|52
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 34
|51
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|50 - 34
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 35
|42
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 37
|41
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|34 - 38
|39
|11.
|Боавишта
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|25 - 33
|38
|12.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|31 - 38
|38
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|30 - 47
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 51
|31
|15.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|25 - 40
|30
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|25 - 43
|30
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|25 - 42
|27
|18.
|Авеш
|Заявка
|32
|5
|2
|25
|24 - 62
|17
Прогнозы на матч Портимоненсе - Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
43.3% (61)
Ничья
40.4% (57)
Боавишта
16.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (50)
1:0 Портимоненсе
24.1% (34)
2:1 Портимоненсе
14.9% (21)
1:2 Боавишта
8.5% (12)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Портимоненсе
2.1% (3)
1:3 Боавишта
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!