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Портимоненсе
 
Позже

Стадион:
Боавишта
16
Гонда
Сюити
6
Хакмен
Эммануэль
3
Поссиньоло
Лукас
23
Жуниор
Таварес
36
Канде
Фали
29
Фернандес
Лукас
IV
7
Денер
Клементе
28
Виллиан
II
10
Бруно
Табата
77
Боа
Морте
Аилтон
12
Ваш
Те
Рикарду
90
Лейте
Элтон
17
Карраса
Моура
13
Дуланто
Густаво
3
Тальяпьетра
Лукас
6
Хавьер
Марлон
21
Кардосо
Фернандо
88
Ака
Яу
4
Обиора
Нванкво
8
Зауэр
Густаво
11
Нжие
Юсуфа
19
Стоилькович
Никола
Портимоненсе
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 5 0.15
2. Боа Морте Аилтон 4 0.12
3. Жадсон II 3 0.09
4. Ваш Те Рикарду 2 0.06
5. Фернандес Лукас IV 2 0.06
6. Бруно Табата 1 0.03
7. Хакмен Эммануэль 1 0.03
8. Андзаи Коки 1 0.03
9. Ромуло III 1 (1) 0.03
10. Мартинес Джексон 1 0.03
11. Иури Фрейтас 1 0.03
12. Жуниор Таварес 1 0.03
13. Виллиан II 1 0.03
14. Поссиньоло Лукас 1 (1) 0.03
15. Энрике XXII 0 0
16. Рикарду Абел 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Буэно Альберто 2 (1) 0.06
3. Карраса Моура 2 0.06
4. Стоилькович Никола 2 0.06
5. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
6. Тальяпьетра Лукас 2 0.06
7. Дуланто Густаво 2 0.06
8. Матеуш Галиану 1 0.03
9. Кассиано Диас 1 0.03
10. Нжие Юсуфа 1 0.03
11. Кошта Рикарду 1 0.03
12. Зауэр Густаво 1 0.03
13. Нерис 1 0.03
14. Фабиано Лейсманн 0 0
15. Хавьер Марлон 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо III 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 9 0
2. Виллиан II 6 1
3. Энрике XXII 5 1
4. Поссиньоло Лукас 6 0
5. Хакмен Эммануэль 5 0
6. Фернандес Лукас IV 5 0
7. Кошта Бруну 4 0
8. Денер Клементе 4 0
9. Боа Морте Аилтон 4 0
10. Жадсон II 4 0
11. Мартинес Джексон 3 0
12. Оливейро Андерсон II 3 0
13. Фрейтас Родригу 3 0
14. Бруно Табата 2 0
15. Иури Фрейтас 2 0
16. Канде Фали 2 0
17. Ваш Те Рикарду 1 0
18. Рикарду Абел 1 0
19. Гонда Сюити 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Марлос Морено 1 0
22. Ромуло III 1 0
23. Гомеш Бету 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 12 0
2. Фабиано Лейсманн 8 2
3. Обиора Нванкво 8 0
4. Нерис 8 0
5. Кассиано Диас 7 0
6. Зауэр Густаво 5 1
7. Хавьер Марлон 5 1
8. Кошта Рикарду 5 0
9. Стоилькович Никола 5 0
10. Паулиньо Жозе 3 1
11. Паулиньо III 4 0
12. Рафаэл Коста 4 0
13. Дуланто Густаво 2 1
14. Матеуш Галиану 3 0
15. Бракалли Рафаэл 3 0
16. Кардосо Фернандо 2 0
17. Лейте Элтон 2 0
18. Рейзиньо Мигель 2 0
19. Буэно Альберто 1 0
20. Карраса Моура 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 8.7% (2) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Боавишта 40% (8) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 5% (1)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму
Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Боавишта 0:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:1 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 24 4 3 65 - 19 76
2. Бенфика Заявка 31 21 5 5 63 - 25 68
3. Спортинг Л Заявка 31 18 5 8 48 - 30 59
4. Брага Заявка 31 17 5 9 58 - 37 56
5. Фамаликан Заявка 32 14 10 8 48 - 46 52
6. Риу Аве Заявка 32 14 9 9 44 - 34 51
7. Витория Гимарайнш Заявка 31 12 10 9 50 - 34 46
8. Морейренсе Заявка 31 10 12 9 39 - 35 42
9. Санта-Клара Заявка 32 11 8 13 32 - 37 41
10. Жил Висенте Заявка 31 10 9 12 34 - 38 39
11. Боавишта Заявка 31 10 8 13 25 - 33 38
12. Маритиму Заявка 32 9 11 12 31 - 38 38
13. Пасуш де Феррейра Заявка 31 10 4 17 30 - 47 34
14. Белененсеш Заявка 31 8 7 16 25 - 51 31
15. Тондела Заявка 31 7 9 15 25 - 40 30
16. Витория Сетубал Заявка 32 6 12 14 25 - 43 30
17. Портимоненсе Заявка 31 5 12 14 25 - 42 27
18. Авеш Заявка 32 5 2 25 24 - 62 17

Прогнозы на матч Портимоненсе - Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
43.3% (61)
Ничья
40.4% (57)
Боавишта
16.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (50)
1:0 Портимоненсе
24.1% (34)
2:1 Портимоненсе
14.9% (21)
1:2 Боавишта
8.5% (12)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Портимоненсе
2.1% (3)
1:3 Боавишта
1.4% (2)
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