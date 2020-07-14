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  3. Португалия
Портимоненсе
2:1
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
14' Гол
Виллиан II
21' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
2:0
42' Пенальти
Поссиньоло Лукас
68' Желтая карточка
Карраса Моура
74' Вторая желтая карточка
Нжие Юсуфа
84' Желтая карточка
Буэно Альберто
2:1
84' Гол
Хавьер Марлон
86' Желтая карточка
Бруно Табата
90' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90'+6
16
Гонда
Сюити
6
Хакмен
Эммануэль
3
Поссиньоло
Лукас
23
Жуниор
Таварес
36
Канде
Фали
29
Фернандес
Лукас
IV
7
Денер
Клементе
28
Виллиан
II
10
Бруно
Табата
77
Боа
Морте
Аилтон
12
Ваш
Те
Рикарду
90
Лейте
Элтон
17
Карраса
Моура
13
Дуланто
Густаво
3
Тальяпьетра
Лукас
6
Хавьер
Марлон
21
Кардосо
Фернандо
88
Ака
Яу
4
Обиора
Нванкво
8
Зауэр
Густаво
11
Нжие
Юсуфа
19
Стоилькович
Никола
Портимоненсе
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Ход матча

14'
Виллиан II
(Бруно Табата)
1:0
21'
 
Нжие Юсуфа
42'
Поссиньоло Лукас
2:0
46'
 
Буэно Альберто
Обиора Нванкво
46'
 
Кассиано Диас
Стоилькович Никола
63'
 
Матеуш Галиану
Кардосо Фернандо
63'
 
Тавареш Эриберту
Зауэр Густаво
65'
Мартинес Джексон
Ваш Те Рикарду
 
68'
 
Карраса Моура
74'
 
Нжие Юсуфа
83'
Кошта Бруну
Фернандес Лукас IV
 
84'
 
Буэно Альберто
84'
2:1
Хавьер Марлон
86'
Бруно Табата
 
87'
 
Рейзиньо Мигель
Хавьер Марлон
90'
Ромуло III
Жуниор Таварес
 
90'
 
Рейзиньо Мигель

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 5 0.15
2. Боа Морте Аилтон 4 0.12
3. Жадсон II 3 0.09
4. Ваш Те Рикарду 2 0.06
5. Фернандес Лукас IV 2 0.06
6. Виллиан II 2 0.06
7. Поссиньоло Лукас 2 (2) 0.06
8. Бруно Табата 1 0.03
9. Хакмен Эммануэль 1 0.03
10. Андзаи Коки 1 0.03
11. Ромуло III 1 (1) 0.03
12. Мартинес Джексон 1 0.03
13. Иури Фрейтас 1 0.03
14. Жуниор Таварес 1 0.03
15. Энрике XXII 0 0
16. Рикарду Абел 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Буэно Альберто 2 (1) 0.06
3. Карраса Моура 2 0.06
4. Стоилькович Никола 2 0.06
5. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
6. Тальяпьетра Лукас 2 0.06
7. Дуланто Густаво 2 0.06
8. Хавьер Марлон 1 0.03
9. Матеуш Галиану 1 0.03
10. Кассиано Диас 1 0.03
11. Нжие Юсуфа 1 0.03
12. Кошта Рикарду 1 0.03
13. Зауэр Густаво 1 0.03
14. Нерис 1 0.03
15. Фабиано Лейсманн 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо III 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 9 0
2. Виллиан II 6 1
3. Энрике XXII 5 1
4. Поссиньоло Лукас 6 0
5. Хакмен Эммануэль 5 0
6. Фернандес Лукас IV 5 0
7. Кошта Бруну 4 0
8. Денер Клементе 4 0
9. Боа Морте Аилтон 4 0
10. Жадсон II 4 0
11. Бруно Табата 3 0
12. Мартинес Джексон 3 0
13. Оливейро Андерсон II 3 0
14. Фрейтас Родригу 3 0
15. Иури Фрейтас 2 0
16. Канде Фали 2 0
17. Ваш Те Рикарду 1 0
18. Рикарду Абел 1 0
19. Гонда Сюити 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Марлос Морено 1 0
22. Ромуло III 1 0
23. Гомеш Бету 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 12 0
2. Фабиано Лейсманн 8 2
3. Обиора Нванкво 8 0
4. Нерис 8 0
5. Кассиано Диас 7 0
6. Зауэр Густаво 5 1
7. Хавьер Марлон 5 1
8. Кошта Рикарду 5 0
9. Стоилькович Никола 5 0
10. Паулиньо Жозе 3 1
11. Паулиньо III 4 0
12. Рафаэл Коста 4 0
13. Дуланто Густаво 2 1
14. Матеуш Галиану 3 0
15. Бракалли Рафаэл 3 0
16. Рейзиньо Мигель 3 0
17. Нжие Юсуфа 1 1
18. Кардосо Фернандо 2 0
19. Буэно Альберто 2 0
20. Лейте Элтон 2 0
21. Карраса Моура 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 12% (3) 20% (5) 28% (7) 8% (2) 16% (4) 16% (4)
 Боавишта 38.1% (8) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму
Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Боавишта 0:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:1 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 24 4 3 65 - 19 76
2. Бенфика 1:0 Заявка 32 22 5 5 64 - 25 71
3. Спортинг Л Заявка 31 18 5 8 48 - 30 59
4. Брага Заявка 31 17 5 9 58 - 37 56
5. Фамаликан Заявка 32 14 10 8 48 - 46 52
6. Риу Аве Заявка 32 14 9 9 44 - 34 51
7. Витория Гимарайнш 0:1 Заявка 32 12 10 10 50 - 35 46
8. Морейренсе Заявка 31 10 12 9 39 - 35 42
9. Жил Висенте 1:0 Заявка 32 11 9 12 35 - 38 42
10. Санта-Клара Заявка 32 11 8 13 32 - 37 41
11. Боавишта Заявка 32 10 8 14 26 - 35 38
12. Маритиму Заявка 32 9 11 12 31 - 38 38
13. Пасуш де Феррейра Заявка 31 10 4 17 30 - 47 34
14. Белененсеш Заявка 31 8 7 16 25 - 51 31
15. Тондела 0:1 Заявка 32 7 9 16 25 - 41 30
16. Портимоненсе Заявка 32 6 12 14 27 - 43 30
17. Витория Сетубал Заявка 32 6 12 14 25 - 43 30
18. Авеш Заявка 32 5 2 25 24 - 62 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Поссиньоло Лукас из команды Портимоненсе забивает с точки!
  • Желтая карточка
    21'
    Нжие Юсуфа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Виллиан II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Портимоненсе 43% (61)
X 40.1% (57)
Боавишта 16.9% (24)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 2:1 Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
43% (61)
Ничья
40.1% (57)
Боавишта
16.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (50)
1:0 Портимоненсе
23.9% (34)
2:1 Портимоненсе
14.8% (21)
1:2 Боавишта
8.5% (12)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
2:0 Портимоненсе
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Боавишта
1.4% (2)
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