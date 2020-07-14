Портимоненсе
2:1
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Боавишта
1:0
14' ГолВиллиан II
21' Желтая карточкаНжие Юсуфа
2:0
42' ПенальтиПоссиньоло Лукас
68' Желтая карточкаКарраса Моура
74' Вторая желтая карточкаНжие Юсуфа
84' Желтая карточкаБуэно Альберто
2:1
84' ГолХавьер Марлон
86' Желтая карточкаБруно Табата
90' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
16
Гонда
Сюити
36
Канде
Фали
28
Виллиан
II
10
Бруно
Табата
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
-
10 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
-
88 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Андзаи КокиНападающий
-
13 Али МоханадНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tomas Reimao
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Ход матча
14'
1:0
21'
42'
2:0
68'
74'
84'
84'
2:1
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|5
|0.15
|2.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.12
|3.
|Жадсон II
|3
|0.09
|4.
|Ваш Те Рикарду
|2
|0.06
|5.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0.06
|6.
|Виллиан II
|2
|0.06
|7.
|Поссиньоло Лукас
|2 (2)
|0.06
|8.
|Бруно Табата
|1
|0.03
|9.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0.03
|10.
|Андзаи Коки
|1
|0.03
|11.
|Ромуло III
|1 (1)
|0.03
|12.
|Мартинес Джексон
|1
|0.03
|13.
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|14.
|Жуниор Таварес
|1
|0.03
|15.
|Энрике XXII
|0
|0
|16.
|Рикарду Абел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Буэно Альберто
|2 (1)
|0.06
|3.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|4.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|5.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тальяпьетра Лукас
|2
|0.06
|7.
|Дуланто Густаво
|2
|0.06
|8.
|Хавьер Марлон
|1
|0.03
|9.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|10.
|Кассиано Диас
|1
|0.03
|11.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|12.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|13.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|14.
|Нерис
|1
|0.03
|15.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Са Педру
|9
|0
|2.
|Виллиан II
|6
|1
|3.
|Энрике XXII
|5
|1
|4.
|Поссиньоло Лукас
|6
|0
|5.
|Хакмен Эммануэль
|5
|0
|6.
|Фернандес Лукас IV
|5
|0
|7.
|Кошта Бруну
|4
|0
|8.
|Денер Клементе
|4
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|10.
|Жадсон II
|4
|0
|11.
|Бруно Табата
|3
|0
|12.
|Мартинес Джексон
|3
|0
|13.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|14.
|Фрейтас Родригу
|3
|0
|15.
|Иури Фрейтас
|2
|0
|16.
|Канде Фали
|2
|0
|17.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|18.
|Рикарду Абел
|1
|0
|19.
|Гонда Сюити
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Марлос Морено
|1
|0
|22.
|Ромуло III
|1
|0
|23.
|Гомеш Бету
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|12
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|8
|2
|3.
|Обиора Нванкво
|8
|0
|4.
|Нерис
|8
|0
|5.
|Кассиано Диас
|7
|0
|6.
|Зауэр Густаво
|5
|1
|7.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|8.
|Кошта Рикарду
|5
|0
|9.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|10.
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|11.
|Паулиньо III
|4
|0
|12.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|13.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|14.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|15.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|16.
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|17.
|Нжие Юсуфа
|1
|1
|18.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|19.
|Буэно Альберто
|2
|0
|20.
|Лейте Элтон
|2
|0
|21.
|Карраса Моура
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|12% (3)
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|Боавишта
|38.1% (8)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму
Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|65 - 19
|76
|2.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|32
|22
|5
|5
|64 - 25
|71
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|48 - 30
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 37
|56
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|48 - 46
|52
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|44 - 34
|51
|7.
|Витория Гимарайнш
|0:1 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 35
|46
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 35
|42
|9.
|Жил Висенте
|1:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|35 - 38
|42
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 37
|41
|11.
|Боавишта
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|26 - 35
|38
|12.
|Маритиму
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|31 - 38
|38
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|30 - 47
|34
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 51
|31
|15.
|Тондела
|0:1 Заявка
|32
|7
|9
|16
|25 - 41
|30
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|27 - 43
|30
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|25 - 43
|30
|18.
|Авеш
|Заявка
|32
|5
|2
|25
|24 - 62
|17
Прогнозы на матч Портимоненсе 2:1 Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
43% (61)
Ничья
40.1% (57)
Боавишта
16.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (50)
1:0 Портимоненсе
23.9% (34)
2:1 Портимоненсе
14.8% (21)
1:2 Боавишта
8.5% (12)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
2:0 Портимоненсе
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Боавишта
1.4% (2)
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