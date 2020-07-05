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Эспаньол
0:1
Конец матча

Стадион:
Леганес
0'
51' Желтая карточка
Рауль де Томас
0:1
53' Гол
Сильва Хонатан
67' Желтая карточка
Ассале Рожер
84' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
86' Желтая карточка
Дардер Серхи
88' Желтая карточка
Кальери Хонатан
88' Вторая желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Авилес Хавьер
90'+9
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
23
Эмбарба
Адриан
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
11
Рауль
де
Томас
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
19
Руибаль
Айтор
23
Амаду
Ибрагим
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
9
Герреро
Мигель
Эспаньол
4-4-2
Леганес
5-4-1

Ход матча

51'
Рауль де Томас
 
53'
0:1
Сильва Хонатан
(Перес Рубен)
58'
 
Ассале Рожер
Герреро Мигель
64'
Кальери Хонатан
Лэй У
 
64'
Варгас Матиас
Педроса Адриа
 
66'
 
Авилес Хавьер
Росалес Роберто
67'
 
Ассале Рожер
71'
Мелендо Оскар
Эмбарба Адриан
 
81'
 
Ресио Хосе
Амаду Ибрагим
81'
 
Авазьем Чидозье
Руибаль Айтор
84'
 
Сиовас Димитрис
86'
Дардер Серхи
 
88'
Кальери Хонатан
 
88'
Кальери Хонатан
 
90'
Кампусано Виктор
Хави Лопеc
 
90'
 
Авилес Хавьер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Санчес Виктор 0 0
14. Налдо Гомес 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Сильва Хонатан 1 0.03
8. Омеруо Кеннет 1 0.03
9. Авилес Хавьер 1 0.03
10. Росалес Роберто 0 0
11. Перес Рубен 0 0
12. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 7 0
4. Кальери Хонатан 5 1
5. Дидак Вилья 6 0
6. Лопес Диего 4 1
7. Хави Лопеc 4 1
8. Бернардо Эспиноса 4 1
9. Калеро Фернандо 4 1
10. Гранеро Эстебан 5 0
11. Давид Лопес 3 1
12. Дардер Серхи 4 0
13. Лэй У 3 0
14. Рауль де Томас 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Феррейра Факундо 2 0
18. Гомес Виктор 2 0
19. Кабрера Леандро 2 0
20. Кампусано Виктор 2 0
21. Пипа 2 0
22. Итурраспе Андер 1 0
23. Коршья Себастьен 1 0
24. Андрес Прието 1 0
25. Варгас Матиас 1 0
26. Льюис Лопес 1 0
27. Рибаудо Нико 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 0
2. Роке Меса 10 0
3. Ресио Хосе 9 0
4. Авазьем Чидозье 9 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Кевин Родригес 5 1
9. Сиовас Димитрис 6 0
10. Омеруо Кеннет 5 0
11. Бустинса Унаи 5 0
12. Куэльяр Иван 2 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Ривера Кристиан 3 0
15. Каррильо Гидо 2 0
16. Амаду Ибрагим 2 0
17. Сориано Хуан 2 0
18. Эрасо Хави 2 0
19. Арнаис Хосе 2 0
20. Руибаль Айтор 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)
 Леганес 26.09% (6) 0 17.39% (4) 30.43% (7) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте
Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес
Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Леганес 2:0 Эспаньол Ла Лига Леганес 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Леганес Примера Леганес 3:2 Эспаньол Примера
Эспаньол 0:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:0 Леганес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес 1:0 Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол 0:1 Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Эспаньол 74% (111)
X 21.3% (32)
Леганес 4.7% (7)
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2.63 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Леганес

Исход игры
Эспаньол
74% (111)
Ничья
21.3% (32)
Леганес
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.28% (30)
Меньше
78.72% (111)
Обе команды забьют
Да
39.01% (55)
Нет
60.99% (86)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
42.7% (64)
2:1 Эспаньол
18% (27)
1:1 Ничья
16.7% (25)
2:0 Эспаньол
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:1 Леганес
2.7% (4)
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