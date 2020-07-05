Эспаньол
0:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Леганес
51' Желтая карточкаРауль де Томас
0:1
53' ГолСильва Хонатан
67' Желтая карточкаАссале Рожер
84' Желтая карточкаСиовас Димитрис
86' Желтая карточкаДардер Серхи
88' Желтая карточкаКальери Хонатан
88' Вторая желтая карточкаКальери Хонатан
90' Желтая карточкаАвилес Хавьер
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
21
Перес
Рубен
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гомес ВикторЗащитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francisco Rufete
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
-
28 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
51'
53'
0:1
64'
67'
84'
86'
88'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Санчес Виктор
|0
|0
|14.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|8.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|9.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|10.
|Росалес Роберто
|0
|0
|11.
|Перес Рубен
|0
|0
|12.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|7
|0
|4.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|5.
|Дидак Вилья
|6
|0
|6.
|Лопес Диего
|4
|1
|7.
|Хави Лопеc
|4
|1
|8.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|9.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|10.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|11.
|Давид Лопес
|3
|1
|12.
|Дардер Серхи
|4
|0
|13.
|Лэй У
|3
|0
|14.
|Рауль де Томас
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|18.
|Гомес Виктор
|2
|0
|19.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|20.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|23.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|24.
|Андрес Прието
|1
|0
|25.
|Варгас Матиас
|1
|0
|26.
|Льюис Лопес
|1
|0
|27.
|Рибаудо Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|0
|2.
|Роке Меса
|10
|0
|3.
|Ресио Хосе
|9
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|9
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Кевин Родригес
|5
|1
|9.
|Сиовас Димитрис
|6
|0
|10.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|11.
|Бустинса Унаи
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|2
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|15.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|16.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|17.
|Сориано Хуан
|2
|0
|18.
|Эрасо Хави
|2
|0
|19.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|20.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|Леганес
|26.09% (6)
|0
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте
Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол
Леганес Последние 20 матчей: + = -Леганес 0:3 Севилья Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес
Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|1:0 Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Леганес
Исход игры
Эспаньол
74% (111)
Ничья
21.3% (32)
Леганес
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.28% (30)
Меньше
78.72% (111)
Обе команды забьют
Да
39.01% (55)
Нет
60.99% (86)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
42.7% (64)
2:1 Эспаньол
18% (27)
1:1 Ничья
16.7% (25)
2:0 Эспаньол
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:1 Леганес
2.7% (4)
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