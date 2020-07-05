Второй тайм

99' Сильва Хонатан из команды Леганес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Удар от ворот произведет Леганес

97' Удар от ворот произведет Эспаньол

96' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

96' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Авилес Хавьер получил желтую карточку от судьи

91' Тактическая замена. Хави Лопес уходит с поля и его заменяет Кампусано Виктор

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Леганес

90' Рауль де Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Сильва Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль де Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Кальери Хонатан получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

88' Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи

87' Ох, нехорошо это выглядит. Сильва Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль де Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Рауль де Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Сильва Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дардер Серхи получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

85' Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Сиовас Димитрис получил желтую карточку от судьи

83' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Эспаньол

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Удар от ворот произведет Леганес

73' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Леганес

69' Хави Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

67' Ассале Рожер получил желтую карточку от судьи

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Леганес

60' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Леганес

58' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

56' После штрафного удара,который нанес Рауль де Томас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

53' Г О О О О Л - Сильва Хонатан изменил счет на табло!

52' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Леганес

50' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Эспаньол

49' Перес Рубен не смог попасть в створ ударом издали

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля