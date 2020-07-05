16' Желтая карточкаОйер Санхурхо
37' Желтая карточкаУмпьерез Эридейн
39' Желтая карточкаНавас Рауль
71' Желтая карточкаМата Хайме
79' Желтая карточкаПерес Иньиго
85' Желтая карточкаКукурелья Марк
87' Желтая карточкаВидаль Молина
90' Желтая карточкаЧема Родригес
90' Желтая карточкаАрнаис Хосе
19
Барха
Энрике
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лато ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лавин МаркосВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
16'
37'
39'
71'
79'
85'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 21
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Гальего Энрике
|2
|0.05
|7.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|8.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|13.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|14.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|15.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мерида Фран
|0
|0
|18.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|19.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|14.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|15.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|16.
|Оливера Матиас
|0
|0
|17.
|Дуро Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|12
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Эступиньян Первис
|7
|0
|5.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|6.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|7.
|Умпьерез Эридейн
|6
|0
|8.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|9.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Гальего Энрике
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Навас Рауль
|2
|0
|19.
|Лато Тони
|1
|0
|20.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|21.
|Торрес Роберто
|1
|0
|22.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|14
|0
|2.
|Ньом Аллан
|13
|0
|3.
|Мата Хайме
|13
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|9
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|8
|0
|6.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|5
|1
|8.
|Оливера Матиас
|5
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|4
|0
|13.
|Чема Родригес
|4
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|16.
|Тимор Давид
|3
|0
|17.
|Дуро Уго
|3
|0
|18.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|19.
|Бергара Маркель
|2
|0
|20.
|Портильо Франсиско
|2
|0
|21.
|Фахир Файсал
|2
|0
|22.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|23.
|Сория Давид
|1
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|Хетафе
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна
Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар
Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|3:1 Заявка
|34
|22
|7
|5
|77 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|1:3 Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 43
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Хетафе
Исход игры
Осасуна
16% (24)
Ничья
51.3% (77)
Хетафе
32.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (61)
1:2 Хетафе
14.7% (22)
0:1 Хетафе
12.7% (19)
1:0 Осасуна
8% (12)
0:0 Ничья
7.3% (11)
2:1 Осасуна
6% (9)
0:2 Хетафе
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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