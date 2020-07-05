Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Барха Энрике из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Плохо сыграл Навас Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Видаль Молина из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Барха Энрике из команды Осасуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Навас Рауль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Удар от ворот произведет Осасуна

38' Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Умпьерез Эридейн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ронкалья Факундо из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Барха Энрике из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Удар от ворот произведет Хетафе

21' Удар от ворот произведет Осасуна

21' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Отличный пас сделал Эступиньян Первис из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Дамиан Суарес из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хетафе имеет хороший шанс забить.

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Осасуна

16' Судья подбегает и показывает Ойер Санхурхо из команды Осасуна отложенную желтую карточку за фол.

16' Мата Хайме не смог попасть в створ ударом издали

16' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Барха Энрике из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осасуна начинает с центра поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.