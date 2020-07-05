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Осасуна
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
16' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
37' Желтая карточка
Умпьерез Эридейн
39' Желтая карточка
Навас Рауль
71' Желтая карточка
Мата Хайме
79' Желтая карточка
Перес Иньиго
85' Желтая карточка
Кукурелья Марк
87' Желтая карточка
Видаль Молина
90' Желтая карточка
Чема Родригес
90' Желтая карточка
Арнаис Хосе
90'+6
1
Эррера
Серхио
II
12
Ронкалья
Факундо
23
Умпьерез
Эридейн
3
Навас
Рауль
30
Эступиньян
Первис
19
Барха
Энрике
20
Брашанац
Дарко
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Кардона
Марк
22
Адриан
Лопес
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Осасуна
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

9'
Арнаис Хосе
Кардона Марк
 
16'
Ойер Санхурхо
 
37'
Умпьерез Эридейн
 
39'
Навас Рауль
 
52'
 
Чема Родригес
Этчейта Хавьер
68'
 
Тимор Давид
Дамиан Суарес
69'
Торрес Роберто
Барха Энрике
 
70'
Гарсия Рубен
Адриан Лопес
 
71'
 
Мата Хайме
79'
Перес Иньиго
 
81'
Видаль Начо
Ронкалья Факундо
 
81'
Мерида Фран
Перес Иньиго
 
85'
 
Кукурелья Марк
87'
 
Видаль Молина
87'
 
Дуро Уго
Видаль Молина
90'
 
Чема Родригес
90'
Арнаис Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 21
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Гальего Энрике 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Этебо Огенекаро 1 0.03
14. Портильо Франсиско 0 0
15. Дейверсон Силва 0 0
16. Оливера Матиас 0 0
17. Дуро Уго 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Эступиньян Первис 7 0
5. Ронкалья Факундо 3 2
6. Гарсия Рубен 6 0
7. Умпьерез Эридейн 6 0
8. Авила Эсекьель 6 0
9. Гарсия Давид III 5 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Навас Рауль 2 0
19. Лато Тони 1 0
20. Вильяр Хуан 1 0
21. Торрес Роберто 1 0
22. Кардона Марк 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Ньом Аллан 13 0
3. Мата Хайме 13 0
4. Арамбарри Мауро 9 1
5. Кукурелья Марк 8 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 4 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Тимор Давид 3 0
17. Дуро Уго 3 0
18. Кенеди Роберт 2 0
19. Бергара Маркель 2 0
20. Портильо Франсиско 2 0
21. Фахир Файсал 2 0
22. Дейверсон Силва 2 0
23. Сория Давид 1 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10.53% (4) 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 28.95% (11)
 Хетафе 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 9.76% (4) 24.39% (10) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна
Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар
Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе 0:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Хетафе Примера
Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона 3:1 Заявка 34 22 7 5 77 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал 1:3 Заявка 34 16 6 12 54 - 43 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Осасуна 16% (24)
X 51.3% (77)
Хетафе 32.7% (49)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Хетафе

Исход игры
Осасуна
16% (24)
Ничья
51.3% (77)
Хетафе
32.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (34)
Меньше
75.89% (107)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (61)
1:2 Хетафе
14.7% (22)
0:1 Хетафе
12.7% (19)
1:0 Осасуна
8% (12)
0:0 Ничья
7.3% (11)
2:1 Осасуна
6% (9)
0:2 Хетафе
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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