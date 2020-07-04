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Вальядолид
1:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
28' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Мигель
33' Желтая карточка
Фейса Любомир
39' Желтая карточка
Пина Томас
1:0
88' Гол
Хоакин Фернандес
90' Желтая карточка
Оскар Плано
90' Желтая карточка
Унал Энес
90'+6
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
6
Карнеро
Рауль
11
Эрвиас
Пабло
14
Алькарас
Рубен
16
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
7
Гвардиола
Серхи
29
Де
ла
Фуэнте
Мигель
13
Роберто
Хименес
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
15
Фейса
Любомир
8
Пина
Томас
16
Эдгар
Мендес
10
Камараса
Виктор
24
Бёрк
Оливер
7
Лукас
Перес
Вальядолид
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

Ход матча

28'
Де ла Фуэнте Мигель
 
32'
 
Марин Адриан
Дуарте Рубен
33'
 
Фейса Любомир
39'
 
Пина Томас
57'
Оскар Плано
Эрвиас Пабло
 
57'
Рубио Вальдо
Вилья Тони
 
57'
 
Понс Пере
Лукас Перес
57'
 
Хоселу Санмартин
Фейса Любомир
62'
Унал Энес
Де ла Фуэнте Мигель
 
78'
Кико Франсиско
Гвардиола Серхи
 
78'
Перес Кике
Алькарас Рубен
 
88'
Хоакин Фернандес
(Санчес Хавьер)
1:0
89'
 
Сайнс Борха
Камараса Виктор
89'
 
Ману Гарсия
Пина Томас
90'
Оскар Плано
 
90'
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Начо Мартинес 0 0
12. Барба Федерико 0 0
13. Вилья Тони 0 0
14. Санчес Хавьер 0 0
15. Рубио Вальдо 0 0
16. Карнеро Рауль 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 11 (5) 0.29
2. Хоселу Санмартин 10 (1) 0.26
3. Видаль Алеш 2 0.05
4. Лагуардия Виктор 1 0.03
5. Магальян Лисандро 1 0.03
6. Понс Пере 1 0.03
7. Бёрк Оливер 1 0.03
8. Агиррегабириа Мартин 1 0.03
9. Пина Томас 1 0.03
10. Эдгар Мендес 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Дуарте Рубен 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Порро Педро 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Мубарак Вакасо 11 1
2. Дуарте Рубен 11 0
3. Ману Гарсия 9 1
4. Лагуардия Виктор 8 1
5. Химо Наварро 8 0
6. Эли Родриго 8 0
7. Пина Томас 5 1
8. Агиррегабириа Мартин 5 1
9. Видаль Алеш 6 0
10. Хоселу Санмартин 5 0
11. Магальян Лисандро 4 0
12. Лукас Перес 4 0
13. Понс Пере 3 0
14. Риоха Луис 3 0
15. Фейса Любомир 2 0
16. Эдгар Мендес 2 0
17. Бёрк Оливер 2 0
18. Пачеко Фернандо 0 1
19. Камараса Виктор 1 0
20. Сивера Антонио 1 0
21. Марин Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 24% (6) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 8% (2) 32% (8)
 Алавес 3.57% (1) 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 21.43% (6) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид
Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес 3:0 Вальядолид Ла Лига Алавес 2:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вальядолид 65.1% (97)
X 28.9% (43)
Алавес 6% (9)
Все прогнозы
2.84 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Алавес

Исход игры
Вальядолид
65.1% (97)
Ничья
28.9% (43)
Алавес
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
34.9% (52)
1:1 Ничья
20.1% (30)
2:1 Вальядолид
18.1% (27)
2:0 Вальядолид
8.7% (13)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Алавес
2.7% (4)
1:2 Алавес
1.3% (2)
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