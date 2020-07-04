Вальядолид
1:0
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Алавес
28' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Мигель
33' Желтая карточкаФейса Любомир
39' Желтая карточкаПина Томас
1:0
88' ГолХоакин Фернандес
90' Желтая карточкаОскар Плано
90' Желтая карточкаУнал Энес
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
19
Вилья
Тони
16
Эдгар
Мендес
24
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перес КикеПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
27 ТачиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
33'
39'
57'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Хоакин Фернандес
|2
|0.05
|8.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|9.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|10.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|11.
|Начо Мартинес
|0
|0
|12.
|Барба Федерико
|0
|0
|13.
|Вилья Тони
|0
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|0
|0
|15.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|11 (5)
|0.29
|2.
|Хоселу Санмартин
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Алеш
|2
|0.05
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0.03
|5.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|6.
|Понс Пере
|1
|0.03
|7.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0.03
|9.
|Пина Томас
|1
|0.03
|10.
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|5
|0
|7.
|Унал Энес
|4
|0
|8.
|Вилья Тони
|4
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|10.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|11.
|Барба Федерико
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|24.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мубарак Вакасо
|11
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|11
|0
|3.
|Ману Гарсия
|9
|1
|4.
|Лагуардия Виктор
|8
|1
|5.
|Химо Наварро
|8
|0
|6.
|Эли Родриго
|8
|0
|7.
|Пина Томас
|5
|1
|8.
|Агиррегабириа Мартин
|5
|1
|9.
|Видаль Алеш
|6
|0
|10.
|Хоселу Санмартин
|5
|0
|11.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|12.
|Лукас Перес
|4
|0
|13.
|Понс Пере
|3
|0
|14.
|Риоха Луис
|3
|0
|15.
|Фейса Любомир
|2
|0
|16.
|Эдгар Мендес
|2
|0
|17.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|18.
|Пачеко Фернандо
|0
|1
|19.
|Камараса Виктор
|1
|0
|20.
|Сивера Антонио
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|8% (2)
|32% (8)
|Алавес
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид
Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Алавес
Исход игры
Вальядолид
65.1% (97)
Ничья
28.9% (43)
Алавес
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.3% (31)
Меньше
77.7% (108)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
34.9% (52)
1:1 Ничья
20.1% (30)
2:1 Вальядолид
18.1% (27)
2:0 Вальядолид
8.7% (13)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Алавес
2.7% (4)
1:2 Алавес
1.3% (2)
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