Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вилья Тони из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Удар от ворот произведет Алавес

39' Пина Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

38' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Фейса Любомир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

28' Удар от ворот произведет Алавес

27' Бёрк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

20' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Алавес

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

13' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет Алавес

10' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Карнеро Рауль из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

8' Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Вратарь команды Вальядолид выходит и забирает мяч.

4' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля