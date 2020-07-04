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Сельта
 
Позже

Стадион:
Бетис
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
4
Араухо
Нестор
21
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
10
Аспас
Яго
9
Смолов
Фёдор
3
Нолито
Агудо
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
21
Гидо
Родригес
24
Аленья
Карлес
7
Хуанми
Мигель
16
Морон
Лорен
Сельта
4-3-3
Бетис
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (5) 0.34
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Смолов Фёдор 2 0.05
5. Систо Пионе 2 0.05
6. Денис Суарес 1 0.03
7. Олаза Лукас 1 0.03
8. Араухо Нестор 1 0.03
9. Фернандес Габриэль 1 0.03
10. Нолито Агудо 1 (1) 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Хуанми Мигель 1 0.03
11. Морено Алекс 0 0
12. Гуардадо Андрес 0 0
13. Феддал Зу 0 0
14. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 9 0
2. Араухо Нестор 9 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Фернандес Габриэль 4 1
6. Йокушлу Окай 5 0
7. Васкес Кевин 5 0
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Мурильо Джейсон 4 0
10. Санти Мина 4 0
11. Рубен Бланко 4 0
12. Олаза Лукас 4 0
13. Айду Джозеф 4 0
14. Пейнадо Франсиско 2 1
15. Рафинья Алькантара 3 0
16. Браис Мендес 3 0
17. Саэнс Хорхе 1 1
18. Денис Суарес 2 0
19. Систо Пионе 2 0
20. Серхио Альварес II 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 8 0
6. Бартра Марк 7 0
7. Карвалью Вилльям 5 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Иглесиас Борха 3 1
10. Каналес Серхио 4 0
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морон Лорен 2 1
13. Барраган Антонио 3 0
14. Педраса Альфонсо 3 0
15. Гонсалес Эдгар 3 0
16. Морено Алекс 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 14.29% (4) 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Бетис 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Бетис 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 3:2 Бетис Примера
Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 34 тура Испанской Примеры, в котором сыграют «Сельта» и «Бетис». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 2 минуты.


Прогнозы на матч Сельта - Бетис

Исход игры
Сельта
74.5% (111)
Ничья
21.5% (32)
Бетис
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
1:0 Сельта
22.8% (34)
1:1 Ничья
15.4% (23)
2:0 Сельта
8.1% (12)
1:2 Бетис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Сельта
1.3% (2)
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