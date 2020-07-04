13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Вильяр ИванВратарь
-
40 Росич ДраганВратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Санти МинаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (5)
|0.34
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|5.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|6.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|7.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|8.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|9.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|10.
|Нолито Агудо
|1 (1)
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Мальо Уго
|0
|0
|15.
|Шейх Пап
|0
|0
|16.
|Айду Джозеф
|0
|0
|17.
|Браис Мендес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Сидней
|1
|0.03
|10.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|11.
|Морено Алекс
|0
|0
|12.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|13.
|Феддал Зу
|0
|0
|14.
|Барраган Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|9
|0
|2.
|Араухо Нестор
|9
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Шейх Пап
|4
|1
|5.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|6.
|Йокушлу Окай
|5
|0
|7.
|Васкес Кевин
|5
|0
|8.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|9.
|Мурильо Джейсон
|4
|0
|10.
|Санти Мина
|4
|0
|11.
|Рубен Бланко
|4
|0
|12.
|Олаза Лукас
|4
|0
|13.
|Айду Джозеф
|4
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|15.
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|16.
|Браис Мендес
|3
|0
|17.
|Саэнс Хорхе
|1
|1
|18.
|Денис Суарес
|2
|0
|19.
|Систо Пионе
|2
|0
|20.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|21.
|Брадарич Филип
|0
|1
|22.
|Жунка Давид
|1
|0
|23.
|Костас Давид
|1
|0
|24.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Фекир Набиль
|7
|2
|3.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|8
|0
|6.
|Бартра Марк
|7
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|8.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|9.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|10.
|Каналес Серхио
|4
|0
|11.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|12.
|Морон Лорен
|2
|1
|13.
|Барраган Антонио
|3
|0
|14.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|15.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|16.
|Морено Алекс
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|Бетис
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Бетис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 54
|37
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Сельта - Бетис
Исход игры
Сельта
74.5% (111)
Ничья
21.5% (32)
Бетис
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.59% (69)
Меньше
51.41% (73)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
1:0 Сельта
22.8% (34)
1:1 Ничья
15.4% (23)
2:0 Сельта
8.1% (12)
1:2 Бетис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Сельта
1.3% (2)
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