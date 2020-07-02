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Стадион:
Бетис

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (5) 0.34
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Смолов Фёдор 2 0.05
5. Систо Пионе 2 0.05
6. Денис Суарес 1 0.03
7. Олаза Лукас 1 0.03
8. Араухо Нестор 1 0.03
9. Фернандес Габриэль 1 0.03
10. Нолито Агудо 1 (1) 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Лосада Икер 1 0.03
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Мальо Уго 0 0
15. Шейх Пап 0 0
16. Айду Джозеф 0 0
17. Браис Мендес 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Хуанми Мигель 1 0.03
11. Морено Алекс 0 0
12. Гуардадо Андрес 0 0
13. Феддал Зу 0 0
14. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 9 0
2. Араухо Нестор 9 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Шейх Пап 4 1
5. Фернандес Габриэль 4 1
6. Йокушлу Окай 5 0
7. Васкес Кевин 5 0
8. Смолов Фёдор 4 0
9. Мурильо Джейсон 4 0
10. Санти Мина 4 0
11. Рубен Бланко 4 0
12. Олаза Лукас 4 0
13. Айду Джозеф 4 0
14. Пейнадо Франсиско 2 1
15. Рафинья Алькантара 3 0
16. Браис Мендес 3 0
17. Саэнс Хорхе 1 1
18. Денис Суарес 2 0
19. Систо Пионе 2 0
20. Серхио Альварес II 2 0
21. Брадарич Филип 0 1
22. Жунка Давид 1 0
23. Костас Давид 1 0
24. Лоботка Станислав 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 8 0
6. Бартра Марк 7 0
7. Карвалью Вилльям 5 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Иглесиас Борха 3 1
10. Каналес Серхио 4 0
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морон Лорен 2 1
13. Барраган Антонио 3 0
14. Педраса Альфонсо 3 0
15. Гонсалес Эдгар 3 0
16. Морено Алекс 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Каптум Вилфрид 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 14.29% (4) 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Бетис 23.68% (9) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 18.42% (7) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес
Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка
Бетис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис
Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Бетис 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 3:2 Бетис Примера
Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 32 21 8 3 60 - 21 71
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 32 14 10 8 42 - 30 52
7. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
8. Реал Сосьедад Заявка 32 14 5 13 48 - 41 47
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
12. Осасуна Заявка 32 10 11 11 38 - 47 41
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 32 9 8 15 34 - 48 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 32 5 9 18 26 - 51 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 1 день 21 час 32 минуты.


    • Прогнозы 67
    Сельта 71.6% (48)
    X 26.9% (18)
    Бетис 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Сельта - Бетис

    Исход игры
    Сельта
    71.6% (48)
    Ничья
    26.9% (18)
    Бетис
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.62% (29)
    Меньше
    55.38% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    66.15% (43)
    Нет
    33.85% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    40.3% (27)
    1:1 Ничья
    20.9% (14)
    1:0 Сельта
    20.9% (14)
    2:0 Сельта
    7.5% (5)
    0:0 Ничья
    4.5% (3)
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