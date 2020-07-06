Прогнозы на матч Леванте 1:1 Реал Сосьедад

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Леванте

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали

45' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вукчевич Никола из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Радоя Неманья из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Леванте

21' Удар от ворот произведет Леванте

21' Как он промахнулся? Порту Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' ШАНС! Порту Кристиан вышел один на один с голкипером...

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Майораль Борха из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!

16' ШАНС! Моралес Луис вышел один на один с голкипером...

15' Кампанья Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Субименди Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе

8' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Муньос Айхен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Леванте начинает с центра поля