Прогнозы на матч Леванте 1:1 Реал Сосьедад

Леванте
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Камило Кано
Реал Сосьедад
0:1
12' ГолИсак Александр
14' Желтая карточкаСубименди Мартин
1:1
16' ГолМоралес Луис
64' Желтая карточкаАриц Элустондо
67' Желтая карточкаВукчевич Никола
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
13
Мойя
Мигель
12
Муньос
Айхен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
14'
16'
1:1
64'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|5.
|Барди Энис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|10
|0.26
|2.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Роберто Лопес III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|10
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|12.
|Моралес Луис
|3
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|14.
|Эрнани Жорже
|1
|1
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Субельдия Игор
|9
|0
|2.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|3.
|Мерино Микель
|8
|0
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Янузай Аднан
|3
|0
|11.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|12.
|Исак Александр
|3
|0
|13.
|Субименди Мартин
|3
|0
|14.
|Монреаль Начо
|2
|0
|15.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|Реал Сосьедад
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|10.64% (5)
|21.28% (10)
|14.89% (7)
|21.28% (10)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Леванте Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|1:1 Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Леванте
27.5% (41)
Ничья
41.6% (62)
Реал Сосьедад
30.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
78.17% (111)
Нет
21.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
1:2 Реал Сосьедад
20.8% (31)
1:0 Леванте
12.8% (19)
2:1 Леванте
12.1% (18)
0:1 Реал Сосьедад
6.7% (10)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Леванте
1.3% (2)
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