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  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Мальорка
0' 2'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
2
Хименес
Хосе
15
Савич
Стефан
35
Санчес
Мануэль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
7
Фелиш
Жоау
9
Мората
Альваро
1
Рейна
Маноло
15
Гамес
Франсиско
20
Седлар
Александр
21
Раильо
Антонио
7
Посо
Алехандро
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
23
Фебас
Алейкс
17
Трайковски
Александар
29
Эрнандес
Хуан
26
Кубо
Такефуса
Атлетико М
4-4-2
Мальорка
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 4 (2) 0.11
6. Витоло Виктор 3 0.08
7. Коке Хорхе 2 0.05
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 12 (2) 0.32
2. Сальва Севилья 5 (2) 0.13
3. Родригес Даниэль 5 (1) 0.13
4. Лаго Жуниор 4 (3) 0.11
5. Кубо Такефуса 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 3 0.08
7. Посо Алехандро 1 0.03
8. Раильо Антонио 1 0.03
9. Фебас Алейкс 0 0
10. Састре Хуан 0 0
11. Агбеньену Лумор 0 0
12. Гамес Франсиско 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 9 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Фелиш Жоау 6 0
6. Лоди Ренан 4 1
7. Коке Хорхе 5 0
8. Савич Стефан 5 0
9. Корреа Анхель 5 0
10. Коста Диего 4 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 2 0
16. Карраско Янник 2 0
17. Эрмосо Марио 2 0
18. Ариас Сантьяго 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Будимир Анте 10 0
2. Сальва Севилья 8 1
3. Раильо Антонио 7 1
4. Родригес Даниэль 6 0
5. Агбеньену Лумор 4 1
6. Вальент Мартин 5 0
7. Баба Иддрису 5 0
8. Рейна Маноло 4 0
9. Фебас Алейкс 4 0
10. Састре Хуан 4 0
11. Гамес Франсиско 4 0
12. Лаго Жуниор 3 0
13. Эрнандес Хуан 3 0
14. Седлар Александр 2 0
15. Кубо Такефуса 2 0
16. Фабрисио Агосто 1 0
17. Кампос Хиско 1 0
18. Чаварриа Пабло 1 0
19. Пратс Абдон 1 0
20. Баба Абдул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 7.5% (3) 17.5% (7) 17.5% (7) 20% (8) 25% (10) 12.5% (5)
 Мальорка 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте
Мальорка Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес
Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Мальорка: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Мальорка 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 0:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Атлетико М Примера Мальорка 2:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:1 Мальорка Примера Мальорка 3:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Мальорка Примера Атлетико М 2:3 Мальорка Товарищеские матчи Мальорка 4:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 22 8 3 61 - 21 74
2. Барселона Заявка 33 21 7 5 74 - 35 70
3. Атлетико М Заявка 33 15 14 4 43 - 25 59
4. Севилья Заявка 33 15 12 6 48 - 33 57
5. Вильярреал Заявка 33 16 6 11 53 - 40 54
6. Хетафе Заявка 33 14 10 9 42 - 31 52
7. Реал Сосьедад Заявка 33 15 5 13 50 - 42 50
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 38 - 28 48
9. Гранада Заявка 33 13 7 13 40 - 38 46
10. Валенсия Заявка 33 12 10 11 41 - 48 46
11. Осасуна Заявка 33 11 11 11 40 - 47 44
12. Леванте Заявка 33 12 6 15 41 - 46 42
13. Бетис Заявка 33 9 10 14 43 - 54 37
14. Вальядолид Заявка 33 7 15 11 27 - 37 36
15. Эйбар Заявка 33 9 8 16 34 - 50 35
16. Алавес Заявка 33 9 8 16 32 - 50 35
17. Сельта Заявка 33 7 13 13 32 - 42 34
18. Мальорка Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
19. Леганес Заявка 33 5 10 18 24 - 49 25
20. Эспаньол Заявка 33 5 9 19 27 - 53 24
  • Первый тайм
  • 5'
    Триппьер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Мальорки" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Баба на своей половине поля нарушил правила против Карраско. "Атлетико" заработал неплохой стандарт. 
  • 3'
    Фелиш выполнил слишком слабую передачу на ход Льоренте по правому флангу, Гамес вместе с партнёрами по команде перехватил мяч. 
  • 2'
    "Мальорка" сразу же попыталась провести атаку, но передача от Посо к линии штрафной площади оказалась неточной, а затем уже и Савич слишком сильно послал мяч вперёд, Карраско не смог сохранить его в игре. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня между собой встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. "Атлетико" ведёт борьбу за третье место и попадание в Лигу чемпионов, а для "Мальорки" самое главное сохранить прописку в Ла Лиге. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Фебас Алейкс из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
  • 2'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Фебас Алейкс из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе
  • 1'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Мальорка начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Мальорка

Исход игры
Атлетико М
94.1% (143)
Ничья
5.3% (8)
Мальорка
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.61% (34)
Меньше
76.39% (110)
Обе команды забьют
Да
18.06% (26)
Нет
81.94% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
60.5% (92)
2:1 Атлетико М
7.2% (11)
1:0 Атлетико М
7.2% (11)
3:0 Атлетико М
7.2% (11)
3:1 Атлетико М
6.6% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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