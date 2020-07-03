Атлетико М
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Ванда Метрополитано
Мальорка
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Баба
Иддрису
23
Фебас
Алейкс
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мойя АнтониоЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Руис ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Салибур ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|4 (2)
|0.11
|6.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|7.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|5.
|Кубо Такефуса
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|3
|0.08
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|9.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|10.
|Састре Хуан
|0
|0
|11.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|9
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Коке Хорхе
|5
|0
|8.
|Савич Стефан
|5
|0
|9.
|Корреа Анхель
|5
|0
|10.
|Коста Диего
|4
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|2
|0
|16.
|Карраско Янник
|2
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|18.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|19.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|10
|0
|2.
|Сальва Севилья
|8
|1
|3.
|Раильо Антонио
|7
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|6
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Вальент Мартин
|5
|0
|7.
|Баба Иддрису
|5
|0
|8.
|Рейна Маноло
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Гамес Франсиско
|4
|0
|12.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|13.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|2
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|20% (8)
|25% (10)
|12.5% (5)
|Мальорка
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте
Мальорка Последние 20 матчей: + = -Мальорка 5:1 Сельта Атлетик Б 3:1 Мальорка Реал Мадрид 2:0 Мальорка Мальорка 1:1 Леганес
Вильярреал 1:0 Мальорка Мальорка 0:4 Барселона Эйбар 1:2 Мальорка Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Мальорка: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико М 1:1 Мальорка Примера Мальорка 3:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Мальорка Примера Атлетико М 2:3 Мальорка Товарищеские матчи Мальорка 4:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|22
|8
|3
|61 - 21
|74
|2.
|Барселона
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|74 - 35
|70
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|15
|14
|4
|43 - 25
|59
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|48 - 33
|57
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|53 - 40
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|42 - 31
|52
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|50 - 42
|50
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 28
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|40 - 38
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|41 - 48
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|40 - 47
|44
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13.
|Бетис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|43 - 54
|37
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|15
|11
|27 - 37
|36
|15.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|34 - 50
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 50
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|32 - 42
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|24 - 49
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|27 - 53
|24
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Мальорка
Исход игры
Атлетико М
94.1% (143)
Ничья
5.3% (8)
Мальорка
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.61% (34)
Меньше
76.39% (110)
Обе команды забьют
Да
18.06% (26)
Нет
81.94% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
60.5% (92)
2:1 Атлетико М
7.2% (11)
1:0 Атлетико М
7.2% (11)
3:0 Атлетико М
7.2% (11)
3:1 Атлетико М
6.6% (10)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!