Первый тайм

5' Триппьер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Мальорки" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг.

4' Баба на своей половине поля нарушил правила против Карраско. "Атлетико" заработал неплохой стандарт.

3' Фелиш выполнил слишком слабую передачу на ход Льоренте по правому флангу, Гамес вместе с партнёрами по команде перехватил мяч.

2' "Мальорка" сразу же попыталась провести атаку, но передача от Посо к линии штрафной площади оказалась неточной, а затем уже и Савич слишком сильно послал мяч вперёд, Карраско не смог сохранить его в игре.