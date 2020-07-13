Денизлиспор
2:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Трабзонспор
0:1
14' ГолЭкубан Калеб
1:1
46' ГолСако Хади
63' Желтая карточкаСоса Хосе
2:1
84' ГолЭступиньян Оскар
90' Желтая карточкаЧорекчи Камил
90' Желтая карточкаЭкубан Калеб
61
Явру
Зеки
15
Йылмаз
Огуз
20
Нияз
Реджеп
90
Сакей
Айзаак
47
Педру
Жоан
77
Новак
Филип
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Levent Kartop
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 МаноэлЗащитник
-
90 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
Ход матча
14'
0:1
63'
73'
84'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эступиньян Оскар
|7
|0.21
|2.
|Родальега Уго
|6
|0.18
|3.
|Муравски Радослав
|4 (3)
|0.12
|4.
|Бэрроу Моду
|3
|0.09
|5.
|Сако Хади
|3
|0.09
|6.
|Юмлу Мустафа
|3
|0.09
|7.
|Шахан Олджай
|1
|0.03
|8.
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|9.
|Озкал Мухаммет
|1
|0.03
|10.
|Айсатти Исмаил
|0
|0
|11.
|Явру Зеки
|0
|0
|12.
|Мбамба Марк
|0
|0
|13.
|Бергдич Закария
|0
|0
|14.
|Онази Оджени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|21 (1)
|0.62
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Экубан Калеб
|5 (1)
|0.15
|5.
|Новак Филип
|5
|0.15
|6.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|0
|2.
|Лопеш Тьягу
|5
|1
|3.
|Юмлу Мустафа
|6
|0
|4.
|Бергдич Закария
|6
|0
|5.
|Сакей Айзаак
|5
|0
|6.
|Йылмаз Огуз
|5
|0
|7.
|Бэрроу Моду
|3
|1
|8.
|Явру Зеки
|3
|1
|9.
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|10.
|Айсатти Исмаил
|4
|0
|11.
|Родальега Уго
|3
|0
|12.
|Онази Оджени
|3
|0
|13.
|Стаховяк Адам
|2
|0
|14.
|Чек Озгюр
|2
|0
|15.
|Шахан Олджай
|2
|0
|16.
|Сако Хади
|2
|0
|17.
|Чалик Бурак
|1
|0
|18.
|Мбамба Марк
|1
|0
|19.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|20.
|Эступиньян Оскар
|1
|0
|21.
|Алтынташ Хюсейин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Хосе
|8
|0
|2.
|Кампи Гастон
|8
|0
|3.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|4.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|5.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|6.
|Да Кошта Триндаде
|4
|0
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Чорекчи Камил
|3
|0
|13.
|Педру Жоан
|3
|0
|14.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|15.
|Экубан Калеб
|2
|0
|16.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|17.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|18.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|19.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|20.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|23.08% (6)
|Трабзонспор
|21.31% (13)
|16.39% (10)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|18.03% (11)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|62 - 31
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|71 - 37
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|54 - 40
|56
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|46 - 48
|42
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|48 - 54
|39
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|30 - 46
|33
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|34 - 54
|32
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|44 - 47
|32
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|39 - 69
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29