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Денизлиспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
14' Гол
Экубан Калеб
1:1
46' Гол
Сако Хади
63' Желтая карточка
Соса Хосе
2:1
84' Гол
Эступиньян Оскар
90' Желтая карточка
Чорекчи Камил
90' Желтая карточка
Экубан Калеб
90'+8
1
Алтынташ
Хюсейин
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
15
Йылмаз
Огуз
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
20
Нияз
Реджеп
90
Сакей
Айзаак
10
Айсатти
Исмаил
7
Родальега
Уго
1
Чакыр
Угурджан
47
Педру
Жоан
5
Хоссейни
Маджид
27
Да
Кошта
Триндаде
77
Новак
Филип
8
Соса
Хосе
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
Денизлиспор
4-1-4-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Экубан Калеб
(Эмюр Абдулкадир)
46'
Онази Оджени
Муравски Радослав
 
46'
Сако Хади
(Явру Зеки)
1:1
63'
 
Соса Хосе
69'
 
Н'Диайе Папа
Соса Хосе
73'
Чек Озгюр
Нияз Реджеп
 
73'
Эступиньян Оскар
Родальега Уго
 
78'
Шахан Олджай
Сако Хади
 
83'
 
Гильерме Маркес
Эмюр Абдулкадир
83'
 
Чорекчи Камил
Педру Жоан
84'
Эступиньян Оскар
(Шахан Олджай)
2:1
87'
 
Кылынч Корай
Пармак Абдулкадир
90'
Мбамба Марк
Айсатти Исмаил
 
90'
 
Чорекчи Камил
90'
 
Экубан Калеб

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эступиньян Оскар 7 0.21
2. Родальега Уго 6 0.18
3. Муравски Радослав 4 (3) 0.12
4. Бэрроу Моду 3 0.09
5. Сако Хади 3 0.09
6. Юмлу Мустафа 3 0.09
7. Шахан Олджай 1 0.03
8. Нияз Реджеп 1 0.03
9. Озкал Мухаммет 1 0.03
10. Айсатти Исмаил 0 0
11. Явру Зеки 0 0
12. Мбамба Марк 0 0
13. Бергдич Закария 0 0
14. Онази Оджени 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 21 (1) 0.62
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Экубан Калеб 5 (1) 0.15
5. Новак Филип 5 0.15
6. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 8 0
2. Лопеш Тьягу 5 1
3. Юмлу Мустафа 6 0
4. Бергдич Закария 6 0
5. Сакей Айзаак 5 0
6. Йылмаз Огуз 5 0
7. Бэрроу Моду 3 1
8. Явру Зеки 3 1
9. Сэпунару Кристиан 4 0
10. Айсатти Исмаил 4 0
11. Родальега Уго 3 0
12. Онази Оджени 3 0
13. Стаховяк Адам 2 0
14. Чек Озгюр 2 0
15. Шахан Олджай 2 0
16. Сако Хади 2 0
17. Чалик Бурак 1 0
18. Мбамба Марк 1 0
19. Нияз Реджеп 1 0
20. Эступиньян Оскар 1 0
21. Алтынташ Хюсейин 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Соса Хосе 8 0
2. Кампи Гастон 8 0
3. Оби Микель Джон 6 1
4. Чакыр Угурджан 5 0
5. Хоссейни Маджид 3 1
6. Да Кошта Триндаде 4 0
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Новак Филип 3 0
11. Нвакаеме Энтони 3 0
12. Чорекчи Камил 3 0
13. Педру Жоан 3 0
14. Пармак Абдулкадир 1 1
15. Экубан Калеб 2 0
16. Н'Диайе Папа 2 0
17. Эмюр Абдулкадир 2 0
18. Тюркмен Хюсейин 2 0
19. Старридж Даниэль 1 0
20. Эрдоган Доган 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 30.77% (8) 23.08% (6)
 Трабзонспор 21.31% (13) 16.39% (10) 14.75% (9) 14.75% (9) 14.75% (9) 18.03% (11)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Кубок Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига
Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 32 19 9 4 62 - 31 66
2. Трабзонспор Заявка 32 17 11 4 71 - 37 62
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ Заявка 32 17 5 10 54 - 40 56
5. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 32 10 12 10 46 - 48 42
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша Заявка 32 11 6 15 48 - 54 39
11. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Денизлиспор Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
14. Коньяспор Заявка 32 7 12 13 30 - 46 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Малатьяспор Заявка 32 8 8 16 44 - 47 32
17. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Экубан Калеб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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