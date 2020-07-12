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Антальяспор
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Аланьяспор
0' 11'
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
99
Балчи
Бюньямин
18
Куртулуш
Йекта
19
Акьоль
Уфук
7
Синик
Догукан
23
Амилтон
Минервино
81
Яхович
Адис
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
6
Гюлселам
Джейхун
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
Антальяспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюш Синан 5 (1) 0.15
2. Бланко-Лещук Густаво 3 0.09
3. Мукайру Пол 3 0.09
4. Озкан Сердар 3 (3) 0.09
5. Акьоль Уфук 3 (1) 0.09
6. Озмерт Хакан 2 0.06
7. Подольски Лукас 2 0.06
8. Фреди Гомеш 2 0.06
9. Амилтон Минервино 2 0.06
10. Анжело Диего 1 0.03
11. Сангаре Назим 1 0.03
12. Гюлюм Эрсан 1 0.03
13. Сари Вейсел 1 0.03
14. Шахешух Атиф 1 0.03
15. Куртулуш Йекта 1 0.03
16. Челюстка Ондржей 1 0.03
17. Чико Луис 1 0.03
18. Кудряшов Фёдор 0 0
19. Шарлес Фернандо 0 0
20. Синик Догукан 0 0
21. Озтюрк Бахадыр 0 0
22. Желсон Дала 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиссе Паписс 22 (2) 0.65
2. Бакасетас Тасос 9 (1) 0.26
3. Фернандес Джуниор 8 0.24
4. Джалма Кампуш 3 0.09
5. Гюлселам Джейхун 3 0.09
6. Булут Онур 2 0.06
7. Велинтон Соуза 2 0.06
8. Бамму Ясин 2 0.06
9. Караджа Эфеджан 1 0.03
10. Колкер Стивен 1 0.03
11. Цавелас Георгиос 1 0.03
12. Учан Салих 1 0.03
13. Н'Сакала Фабрис 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Сиопис Манолис 0 0
16. Байяно Вандерсон 0 0
17. Чагиран Муса 0 0
18. Гюнеш Умут 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 11 2
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Шарлес Фернандо 5 0
4. Акьоль Уфук 5 0
5. Сари Вейсел 4 0
6. Челюстка Ондржей 4 0
7. Сангаре Назим 4 0
8. Синик Догукан 4 0
9. Мукайру Пол 4 0
10. Анжело Диего 2 1
11. Озтюрк Бахадыр 2 1
12. Подольски Лукас 3 0
13. Амилтон Минервино 3 0
14. Боффин Рууд 3 0
15. Яхович Адис 3 0
16. Бланко-Лещук Густаво 3 0
17. Озкан Сердар 2 0
18. Альбайрак Эрен 2 0
19. Каплан Ферхат 2 0
20. Балчи Бюньямин 2 0
21. Кудряшов Фёдор 1 0
22. Гюлюм Эрсан 1 0
23. Чамдал Тарик 1 0
24. Чико Луис 1 0
25. Фреди Гомеш 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Гюлселам Джейхун 10 0
2. Н'Сакала Фабрис 6 2
3. Велинтон Соуза 8 0
4. Сиопис Манолис 6 0
5. Фернандес Джуниор 3 1
6. Сиссе Паписс 4 0
7. Байяно Вандерсон 4 0
8. Цавелас Георгиос 3 0
9. Караджа Эфеджан 3 0
10. Учан Салих 3 0
11. Бакасетас Тасос 3 0
12. Колкер Стивен 2 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Канак Каан 2 0
15. Булут Онур 2 0
16. Джалма Кампуш 1 0
17. Марафона Карлош 1 0
18. Бамму Ясин 1 0
19. Алтынташ Эмирджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 16.67% (6) 13.89% (5) 11.11% (4) 19.44% (7) 13.89% (5) 25% (9)
 Аланьяспор 2% (1) 16% (8) 34% (17) 12% (6) 20% (10) 16% (8)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -
Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Кубок Антальяспор 0:1 Аланьяспор Кубок Аланьяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Аланьяспор Товарищеские матчи
Аланьяспор 0:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор 0:0 Заявка 32 15 10 7 50 - 34 55
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Аланьяспор 0:0 Заявка 32 14 10 8 57 - 34 52
6. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 32 14 9 9 54 - 41 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 31 10 11 10 45 - 47 41
9. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
10. Антальяспор 0:0 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Касымпаша Заявка 31 10 6 15 46 - 54 36
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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