Антальяспор
1:0
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Аланьяспор
1:0
22' ГолЯхович Адис
38' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
47' Желтая карточкаСиссе Паписс
56' Желтая карточкаАльбайрак Эрен
89
Сари
Вейсел
19
Акьоль
Уфук
81
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Вардар ЭрманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
-
53 Гёр ЛокманЗащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
22'
1:0
38'
47'
56'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюш Синан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0.09
|3.
|Мукайру Пол
|3
|0.09
|4.
|Озкан Сердар
|3 (3)
|0.09
|5.
|Акьоль Уфук
|3 (1)
|0.09
|6.
|Озмерт Хакан
|2
|0.06
|7.
|Подольски Лукас
|2
|0.06
|8.
|Фреди Гомеш
|2
|0.06
|9.
|Амилтон Минервино
|2
|0.06
|10.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|11.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|12.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0.03
|13.
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|14.
|Шахешух Атиф
|1
|0.03
|15.
|Куртулуш Йекта
|1
|0.03
|16.
|Челюстка Ондржей
|1
|0.03
|17.
|Чико Луис
|1
|0.03
|18.
|Кудряшов Фёдор
|0
|0
|19.
|Синик Догукан
|0
|0
|20.
|Шарлес Фернандо
|0
|0
|21.
|Озтюрк Бахадыр
|0
|0
|22.
|Желсон Дала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиссе Паписс
|22 (2)
|0.65
|2.
|Бакасетас Тасос
|9 (1)
|0.26
|3.
|Фернандес Джуниор
|8
|0.24
|4.
|Джалма Кампуш
|3
|0.09
|5.
|Гюлселам Джейхун
|3
|0.09
|6.
|Булут Онур
|2
|0.06
|7.
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|8.
|Бамму Ясин
|2
|0.06
|9.
|Караджа Эфеджан
|1
|0.03
|10.
|Колкер Стивен
|1
|0.03
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|12.
|Учан Салих
|1
|0.03
|13.
|Н'Сакала Фабрис
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Сиопис Манолис
|0
|0
|16.
|Байяно Вандерсон
|0
|0
|17.
|Чагиран Муса
|0
|0
|18.
|Гюнеш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|11
|2
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Шарлес Фернандо
|5
|0
|4.
|Акьоль Уфук
|5
|0
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Челюстка Ондржей
|4
|0
|7.
|Сангаре Назим
|4
|0
|8.
|Синик Догукан
|4
|0
|9.
|Мукайру Пол
|4
|0
|10.
|Анжело Диего
|2
|1
|11.
|Озтюрк Бахадыр
|2
|1
|12.
|Подольски Лукас
|3
|0
|13.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|14.
|Амилтон Минервино
|3
|0
|15.
|Боффин Рууд
|3
|0
|16.
|Яхович Адис
|3
|0
|17.
|Бланко-Лещук Густаво
|3
|0
|18.
|Озкан Сердар
|2
|0
|19.
|Каплан Ферхат
|2
|0
|20.
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|21.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|22.
|Гюлюм Эрсан
|1
|0
|23.
|Чамдал Тарик
|1
|0
|24.
|Чико Луис
|1
|0
|25.
|Фреди Гомеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гюлселам Джейхун
|11
|0
|2.
|Н'Сакала Фабрис
|6
|2
|3.
|Велинтон Соуза
|8
|0
|4.
|Сиопис Манолис
|6
|0
|5.
|Сиссе Паписс
|5
|0
|6.
|Фернандес Джуниор
|3
|1
|7.
|Байяно Вандерсон
|4
|0
|8.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|9.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|10.
|Учан Салих
|3
|0
|11.
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|12.
|Колкер Стивен
|2
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|2
|0
|14.
|Канак Каан
|2
|0
|15.
|Булут Онур
|2
|0
|16.
|Джалма Кампуш
|1
|0
|17.
|Марафона Карлош
|1
|0
|18.
|Бамму Ясин
|1
|0
|19.
|Алтынташ Эмирджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|Аланьяспор
|2% (1)
|16% (8)
|34% (17)
|12% (6)
|20% (10)
|16% (8)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе
Аланьяспор Последние 20 матчей: + = -Аланьяспор 4:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:2 Трабзонспор
Аланьяспор 4:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:1 Аланьяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Галатасарай 3:1 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Аланьяспор 0:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|53 - 40
|53
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|45 - 47
|41
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 54
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 52
|32
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|38 - 68
|31
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 43
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29