Фенербахче
0:0
Первый тайм: 7'
Сивасспор
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Диас
23
Тюрюдж
Дениз
30
Беяз
Омер
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tahir Karapinar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Кылынч ЭмреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Ведат
|15 (3)
|0.44
|2.
|Крузе Макс
|7 (3)
|0.21
|3.
|Туфан Озан
|5
|0.15
|4.
|Кадыоглу Ферди
|4
|0.12
|5.
|Азиз Сердар
|4
|0.12
|6.
|Родригес Гарри
|3
|0.09
|7.
|Густаво Диас
|3
|0.09
|8.
|Белёзоглу Эмре
|2 (1)
|0.06
|9.
|Джигерджи Толга
|2
|0.06
|10.
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|11.
|Дирар Набиль
|2
|0.06
|12.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0.06
|13.
|Мозес Виктор
|1 (1)
|0.03
|14.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|15.
|Жаилсон Маркес
|1
|0.03
|16.
|Исла Маурисио
|0
|0
|17.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|18.
|Экичи Мехмет
|0
|0
|19.
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ятабаре Мустафа
|12
|0.35
|2.
|Кылынч Эмре
|7
|0.21
|3.
|Арслан Хакан
|7
|0.21
|4.
|Яндаш Мерт Хакан
|6 (1)
|0.18
|5.
|Коне Аруна
|5
|0.15
|6.
|Андраде Фернандо
|5
|0.15
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0.12
|8.
|Озтекин Ясин
|1
|0.03
|9.
|Эрдал Зия
|1
|0.03
|10.
|Чифтчи Угюр
|1
|0.03
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.03
|12.
|Траоре Абду
|0
|0
|13.
|Гойяно Марсело
|0
|0
|14.
|Аксой Фатих
|0
|0
|15.
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|16.
|Кофи Исаак
|0
|0
|17.
|Папп Пол
|0
|0
|18.
|Османпаша Джанер
|0
|0
|19.
|Джерлек Армин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|9
|1
|2.
|Густаво Диас
|7
|2
|3.
|Туфан Озан
|6
|2
|4.
|Дирар Набиль
|6
|0
|5.
|Калдырым Хассан Али
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|1
|7.
|Родригес Гарри
|4
|1
|8.
|Мурики Ведат
|4
|1
|9.
|Белёзоглу Эмре
|5
|0
|10.
|Тюрюдж Дениз
|3
|1
|11.
|Байиндыр Алтай
|4
|0
|12.
|Арслан Толгай-Али
|2
|1
|13.
|Джигерджи Толга
|3
|0
|14.
|Жаилсон Маркес
|3
|0
|15.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|16.
|Мозес Виктор
|1
|0
|17.
|Потук Алпер
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гойяно Марсело
|8
|1
|2.
|Кылынч Эмре
|8
|0
|3.
|Аксой Фатих
|8
|0
|4.
|Чифтчи Угюр
|6
|1
|5.
|Ятабаре Мустафа
|6
|0
|6.
|Арслан Хакан
|6
|0
|7.
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|9.
|Османпаша Джанер
|5
|0
|10.
|Кофи Исаак
|3
|1
|11.
|Эрдал Зия
|4
|0
|12.
|Андраде Фернандо
|4
|0
|13.
|Самасса Мамаду II
|3
|0
|14.
|Аппиндангойе Аарон
|3
|0
|15.
|Коне Аруна
|1
|0
|16.
|Озтекин Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|19.15% (9)
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|21.28% (10)
|Сивасспор
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|15% (6)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф Сивасспор 1:0 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сивасспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:3 Фенербахче Товарищеские матчи Сивасспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:2 Сивасспор Суперлига Фенербахче 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:0 Сивасспор Кубок Турции Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Сивасспор 3:4 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|0:0 Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 34
|55
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|53 - 40
|53
|5.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|32
|14
|10
|8
|57 - 34
|52
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|54 - 41
|51
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|45 - 47
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|37 - 50
|39
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 54
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 52
|32
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|38 - 68
|31
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 43
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29