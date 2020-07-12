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Фенербахче
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Сивасспор
0' 7'
98
Байиндыр
Алтай
17
Дирар
Набиль
7
Туфан
Озан
2
Фалетт
Симон
3
Калдырым
Хассан
Али
6
Арслан
Толгай-Али
20
Густаво
Диас
23
Тюрюдж
Дениз
30
Беяз
Омер
16
Кадыоглу
Ферди
94
Мурики
Ведат
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
25
Клаудемир
де
Соуза
5
Кофи
Исаак
8
Яндаш
Мерт
Хакан
9
Ятабаре
Мустафа
2
Коне
Аруна
54
Кылынч
Эмре
Фенербахче
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Ведат 15 (3) 0.44
2. Крузе Макс 7 (3) 0.21
3. Туфан Озан 5 0.15
4. Кадыоглу Ферди 4 0.12
5. Азиз Сердар 4 0.12
6. Родригес Гарри 3 0.09
7. Густаво Диас 3 0.09
8. Белёзоглу Эмре 2 (1) 0.06
9. Джигерджи Толга 2 0.06
10. Тюрюдж Дениз 2 0.06
11. Дирар Набиль 2 0.06
12. Йоргенсен Матиас 2 0.06
13. Мозес Виктор 1 (1) 0.03
14. Зайц Миха 1 0.03
15. Жаилсон Маркес 1 0.03
16. Исла Маурисио 0 0
17. Калдырым Хассан Али 0 0
18. Экичи Мехмет 0 0
19. Арслан Толгай-Али 0 0
Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ятабаре Мустафа 12 0.35
2. Кылынч Эмре 7 0.21
3. Арслан Хакан 7 0.21
4. Яндаш Мерт Хакан 6 (1) 0.18
5. Коне Аруна 5 0.15
6. Андраде Фернандо 5 0.15
7. Ешильюрт Эрдоган 4 0.12
8. Озтекин Ясин 1 0.03
9. Эрдал Зия 1 0.03
10. Чифтчи Угюр 1 0.03
11. Шкулетич Петар 1 0.03
12. Траоре Абду 0 0
13. Гойяно Марсело 0 0
14. Аксой Фатих 0 0
15. Клаудемир де Соуза 0 0
16. Кофи Исаак 0 0
17. Папп Пол 0 0
18. Османпаша Джанер 0 0
19. Джерлек Армин 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 9 1
2. Густаво Диас 7 2
3. Туфан Озан 6 2
4. Дирар Набиль 6 0
5. Калдырым Хассан Али 6 0
6. Исла Маурисио 4 1
7. Родригес Гарри 4 1
8. Мурики Ведат 4 1
9. Белёзоглу Эмре 5 0
10. Тюрюдж Дениз 3 1
11. Байиндыр Алтай 4 0
12. Арслан Толгай-Али 2 1
13. Джигерджи Толга 3 0
14. Жаилсон Маркес 3 0
15. Йоргенсен Матиас 2 0
16. Мозес Виктор 1 0
17. Потук Алпер 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
Сивасспор
# Игрок      
1. Гойяно Марсело 8 1
2. Кылынч Эмре 8 0
3. Аксой Фатих 8 0
4. Чифтчи Угюр 6 1
5. Ятабаре Мустафа 6 0
6. Арслан Хакан 6 0
7. Ешильюрт Эрдоган 6 0
8. Яндаш Мерт Хакан 6 0
9. Османпаша Джанер 5 0
10. Кофи Исаак 3 1
11. Эрдал Зия 4 0
12. Андраде Фернандо 4 0
13. Самасса Мамаду II 3 0
14. Аппиндангойе Аарон 3 0
15. Коне Аруна 1 0
16. Озтекин Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 12.77% (6) 21.28% (10) 19.15% (9) 8.51% (4) 17.02% (8) 21.28% (10)
 Сивасспор 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 15% (6) 17.5% (7) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:2 Денизлиспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор
Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Антальяспор Сивасспор 1:1 Истанбул Башакшехир Антальяспор 0:0 Сивасспор Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф Сивасспор 1:0 Гёзтепе

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сивасспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сивасспор 3:1 Фенербахче Суперлига Сивасспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига
Сивасспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:3 Фенербахче Товарищеские матчи Сивасспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:2 Сивасспор Суперлига Фенербахче 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:0 Сивасспор Кубок Турции Сивасспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Фенербахче Суперлига Сивасспор 3:4 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор 0:0 Заявка 32 15 10 7 50 - 34 55
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Аланьяспор 0:0 Заявка 32 14 10 8 57 - 34 52
6. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
7. Фенербахче 0:0 Заявка 32 14 9 9 54 - 41 51
8. Газишехир Газиантеп Заявка 31 10 11 10 45 - 47 41
9. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
10. Антальяспор 0:0 Заявка 32 9 12 11 37 - 50 39
11. Касымпаша Заявка 31 10 6 15 46 - 54 36
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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